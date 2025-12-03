宏福苑五級火 特首成立獨立委員會 梁定邦：證人可保持沉默或難以問責

行政長官李家超周二（2 日）宣布將成立由法官主持的獨立委員會，審視宏福苑起火及迅速蔓延原因。特首辦其後補充指，委員會運作類似 2003 年屯門公路、2018 年大埔公路車禍的調查（見另稿）。翻查資料，就兩宗事故所成立的委員會，均沒傳召等法定權力。



曾任監警會、證監會主席的資深大律師梁定邦接受《法庭線》訪問指，若委員會的目的是審視制度，「冇權力嘅委員會係 OK 㗎」；但若目的包括問責，則可能遇上困難。他解釋，獨立委員會沒法定權力，無法保障證人不會因作供而須承擔法律責任，變相即使他肯作證，亦未必願意如實交代，「我唔想講，我想保持沉默，咁普通法係可以保持沉默」。

梁定邦：若委員會為問責或遇困難

資深大律師梁定邦指，政府過往曾兩度成立類似的獨立委員會，例如 2012 年審視《防止賄賂條例》、2018 年大埔車禍，都是引用《釋義及通則條例》 第 47A 條而成立。

廣告 廣告

翻查條文，第 47A 條賦予行政長官委任諮詢團體的權力，當中提到「行政長官可不時藉憲報刊登的命令，依法設立他認為符合公眾利益的諮詢委員會和其他委員會及團體，並可委任其成員」。

梁定邦指，按上述條例成立的委員會，主要目的是「審視制度」，故在今次宏福苑大火，「如果佢（政府）係想睇制度，冇權力嘅委員會係 OK 㗎」，但若目的是「問責」，就可能會遇到困難。

他解釋，獨立委員會組成後，相信即使沒有法定傳召權，「證人唔會唔嚟，唔嚟會有好多人批評佢」，惟證人作供時或會有保留，因擔心要承擔刑事、民事責任，「我唔想講，我想保持沉默，咁普通法係可以保持沉默」。

他指，相反在 《調查委員會條例》下成立的獨立調查委員會，條例訂明在委員會席前作供的證人享有豁免權，不會因其證供而要負上法律責任，「佢講嘅嘢，唔可以今後刑事、民事訴訟起訴佢，重要係保護，重要使人可以如實將證據交畀委員會」。

梁定邦：面對搜證困難

梁定邦認為，換言之，獨立委員會或面對搜證困難，「（委員會要求）幫我天翻地覆攞晒啲嘢出嚟，但問題係，你可唔可以天翻地覆呢，如果你冇權力嘅話」。

他舉例，在 2018 年大埔車禍的檢討委員會，運輸署曾基於商業機密理由，拒絕提交資料，最後經委員會的大律師向時任署長陳美寶提出要求，以及在巴士公司同意下，才能取得有關資料。

梁定邦指，由於獨立委員會沒搜查權，當有關部門拒絕提交資料，只能「同佢哋協商去攞啲證據，但就唔係用法律去命令佢」。他再舉例，沒有搜查權的監警會檢視個案時，同樣要「靠人哋配合，個個部門都配合先搜到證，公眾睇吓佢肯唔肯配合」。他稱，「做得係咪徹底，喺呢個階段就講唔到，有權力就容易講呀嘛」。

至於有聲音指，獨立調查委員會屬法律程序、牽涉各方律師，擔心調查時間長，梁定邦認為，按照過往經驗，上述兩種委員會的調查時間都差不多，「睇你做到幾深入、廣泛調查⋯⋯係事在人為，用幾多時間、資源，要政府自己去選擇」。

黃啟暘：《釋義及通則條例》沒列明權力

法律評論員黃啟暘亦表示，若委員會是按照《釋義及通則條例》 第 47A 條而成立，條文中「冇列明有咩權力」，包括要求作供，並非如「獨立調查委員會」屬於司法程序，擁有強制取證等權力。

至於條文有否訂明委員會的成立目的或職權範圍，他指第 47A 條僅提及「公眾利益」等廣泛概念，並沒有詳細規定。

黎棟國：獨立委員會彈性大 江玉歡：應賦予足夠權力

前保安局局長、立法會議員黎棟國在港台節目《千禧年代》則指，獨立委員會並非法定組織，而是行政組織，不受法律既定程序約束，「技術性困難比較少」，認為彈性較大，能較快完成調查。他指，不能強制公眾提供資料，但認為政府所有部門一定會根據特首指示，向委員會提交資料。

立法會議員江玉歡在同一節目就認為，獨立調查委員會擁有更大權力，政府須向市民解釋為何不成立法定的調查委員會，亦希望政府考慮獨立委員會權力是否足夠，若權力不足，希望行政長官給予委員會足夠權力。

法庭線 The Witness Facebook 專頁

法庭線 The Witness Instagram 專頁

法庭線 The Witness YouTube 頻道