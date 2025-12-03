宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福苑五級火 特首成立獨立委員會 梁定邦：證人可保持沉默或難以問責
行政長官李家超周二（2 日）宣布將成立由法官主持的獨立委員會，審視宏福苑起火及迅速蔓延原因。特首辦其後補充指，委員會運作類似 2003 年屯門公路、2018 年大埔公路車禍的調查（見另稿）。翻查資料，就兩宗事故所成立的委員會，均沒傳召等法定權力。
曾任監警會、證監會主席的資深大律師梁定邦接受《法庭線》訪問指，若委員會的目的是審視制度，「冇權力嘅委員會係 OK 㗎」；但若目的包括問責，則可能遇上困難。他解釋，獨立委員會沒法定權力，無法保障證人不會因作供而須承擔法律責任，變相即使他肯作證，亦未必願意如實交代，「我唔想講，我想保持沉默，咁普通法係可以保持沉默」。
梁定邦：若委員會為問責或遇困難
資深大律師梁定邦指，政府過往曾兩度成立類似的獨立委員會，例如 2012 年審視《防止賄賂條例》、2018 年大埔車禍，都是引用《釋義及通則條例》 第 47A 條而成立。
翻查條文，第 47A 條賦予行政長官委任諮詢團體的權力，當中提到「行政長官可不時藉憲報刊登的命令，依法設立他認為符合公眾利益的諮詢委員會和其他委員會及團體，並可委任其成員」。
梁定邦指，按上述條例成立的委員會，主要目的是「審視制度」，故在今次宏福苑大火，「如果佢（政府）係想睇制度，冇權力嘅委員會係 OK 㗎」，但若目的是「問責」，就可能會遇到困難。
他解釋，獨立委員會組成後，相信即使沒有法定傳召權，「證人唔會唔嚟，唔嚟會有好多人批評佢」，惟證人作供時或會有保留，因擔心要承擔刑事、民事責任，「我唔想講，我想保持沉默，咁普通法係可以保持沉默」。
他指，相反在 《調查委員會條例》下成立的獨立調查委員會，條例訂明在委員會席前作供的證人享有豁免權，不會因其證供而要負上法律責任，「佢講嘅嘢，唔可以今後刑事、民事訴訟起訴佢，重要係保護，重要使人可以如實將證據交畀委員會」。
梁定邦：面對搜證困難
梁定邦認為，換言之，獨立委員會或面對搜證困難，「（委員會要求）幫我天翻地覆攞晒啲嘢出嚟，但問題係，你可唔可以天翻地覆呢，如果你冇權力嘅話」。
他舉例，在 2018 年大埔車禍的檢討委員會，運輸署曾基於商業機密理由，拒絕提交資料，最後經委員會的大律師向時任署長陳美寶提出要求，以及在巴士公司同意下，才能取得有關資料。
梁定邦指，由於獨立委員會沒搜查權，當有關部門拒絕提交資料，只能「同佢哋協商去攞啲證據，但就唔係用法律去命令佢」。他再舉例，沒有搜查權的監警會檢視個案時，同樣要「靠人哋配合，個個部門都配合先搜到證，公眾睇吓佢肯唔肯配合」。他稱，「做得係咪徹底，喺呢個階段就講唔到，有權力就容易講呀嘛」。
至於有聲音指，獨立調查委員會屬法律程序、牽涉各方律師，擔心調查時間長，梁定邦認為，按照過往經驗，上述兩種委員會的調查時間都差不多，「睇你做到幾深入、廣泛調查⋯⋯係事在人為，用幾多時間、資源，要政府自己去選擇」。
黃啟暘：《釋義及通則條例》沒列明權力
法律評論員黃啟暘亦表示，若委員會是按照《釋義及通則條例》 第 47A 條而成立，條文中「冇列明有咩權力」，包括要求作供，並非如「獨立調查委員會」屬於司法程序，擁有強制取證等權力。
至於條文有否訂明委員會的成立目的或職權範圍，他指第 47A 條僅提及「公眾利益」等廣泛概念，並沒有詳細規定。
黎棟國：獨立委員會彈性大 江玉歡：應賦予足夠權力
前保安局局長、立法會議員黎棟國在港台節目《千禧年代》則指，獨立委員會並非法定組織，而是行政組織，不受法律既定程序約束，「技術性困難比較少」，認為彈性較大，能較快完成調查。他指，不能強制公眾提供資料，但認為政府所有部門一定會根據特首指示，向委員會提交資料。
立法會議員江玉歡在同一節目就認為，獨立調查委員會擁有更大權力，政府須向市民解釋為何不成立法定的調查委員會，亦希望政府考慮獨立委員會權力是否足夠，若權力不足，希望行政長官給予委員會足夠權力。
法庭線 The Witness Facebook 專頁
法庭線 The Witness Instagram 專頁
法庭線 The Witness YouTube 頻道
其他人也在看
高市早苗：日本政府對台及中立場沒有改變
日本首相高市早苗今早出席參議院全體會議時，再次回應對台灣的立場，重申日本政府在1972年《日中聯合聲明》中，表明承認中華人民共和國是中國唯一合法政府的立場，沒有改變。高市早苗近日的「台灣有事」論，導致中日關係轉趨緊張，中方多次敦促她收回言論。 (ST)#高市早苗 (ST)infocast ・ 7 小時前
特朗普簽署台灣保證實施法案 國台辦：粗暴干涉中國內政
美國總統特朗普簽署《台灣保證實施法案》生效。在北京，國台辦回應指，美方的法案粗暴干涉中國内政，嚴重違反一個中國原則，和中美三個聯合公報規定的精神，向台獨分裂勢力發出嚴重的錯誤訊號，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，敦促美方恪守在台灣問題上所做的嚴肅政治承諾，不與台灣進行任何形式的官方接觸。根據該法案，國務院須定期檢視、並更新與台灣往來的相關指引，並制定詳細計劃，逐步解除目前仍然存在的限制措施。 (ST)#國台辦 #台灣保證實施法案 (ST)infocast ・ 5 小時前
雙手插袋風波 傳劉勁松晤日官員後赴大連視察日企
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發外交風波，中國外交部亞洲司長劉勁松早前在北京與日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰會面後，被媒體拍到雙手插袋，引發議論。日媒周日（11月30日）引述消息報道，會後劉勁松立即前往遼寧省大連市視察，安撫當地的日企。on.cc 東網 ・ 1 天前
美特使訪俄晤普京談和平協議！專家：從「沒牌」到喪失話語權
國際正聚焦在俄烏衝突走向及其對歐洲安全格局的深遠影響。隨著美國推動結束俄烏衝突的舉措持續推進，歐洲陷入了深深的憂慮之中，擔心即將達成的協議雖可能終結戰火，卻會為自身安全帶來更大危機。鉅亨網 ・ 15 小時前
日外相茂木敏充：就中日關係惡化向各國說明日方立場
日本外相茂木敏充表示，日本政府正在利用各種機會，就近期中日關係惡化，向各國說明日本的立場，認為各國的理解極其重要。 對於日中友好議員聯盟和日本經濟團體聯合會，向中國駐日本大使吳江浩提出希望訪華，茂木指出，反復對話與交流，以減少難題和懸案、拓展合作，是極其重要，非常希望推動。 (ST)#中日關係 (ST)infocast ・ 11 小時前
歐盟撤回WTO對中國貿易申訴
（法新社日內瓦1日電） 歐洲聯盟已經撤回因中國對立陶宛進口商品實施貿易限制措施，向世界貿易組織對中國提起的控訴。歐盟於2022年向世界貿易組織（WTO）提起控訴，表示中國以衛生因素為由實施貿易限制，導致當年立陶宛出口大減8成的作法不具正當性。法新社 ・ 1 天前
中國一位知名經濟學家稱現在是允許人民幣升值的時候了
中國一家大型投資銀行的經濟學家表示，現在到了政府應該允許人民幣進一步升值的時候了，這樣有助於增強消費者購買力，並緩和貿易緊張局勢。Bloomberg ・ 9 小時前
馬杜羅：委內瑞拉拒絕「奴隸式和平」
美國白宮指，總統特朗普當地周一下午與國安團隊開會，討論委內瑞拉等廣泛議題，不排除包括軍事部署在內的可能選項，強調特朗普掌握多種選項，最終由他作出決定。另外，委內瑞拉總統馬杜羅當地周一出席集會時指，委內瑞拉要和平，但要的是有主權、平等和自由的和平，拒絕「奴隸式和平」。特朗普早前證實曾與馬杜羅通話，但拒絕披露詳情。《路透》引述消息指，兩人是在11月21日通話不足15分鐘，特朗普限令馬杜羅帶同家人在上周五前離國，前往其他國家，而馬杜羅開出條件，包括他及家人獲得全面特赦，華府解除對他們實施的所有制裁，以及要求在委內瑞拉舉行大選前，由副總統羅德里格斯領導過渡政府，但特朗普拒絕當中大部分要求，並在上周六下令關閉委內瑞拉領空。 (ST)#特朗普 #委內瑞拉 #馬杜羅 #美股 (ST)infocast ・ 1 天前
宏福苑火災｜《大公報》社評：政府應考慮成立「獨立檢討委員會」
大埔宏福苑火災死亡人數目前增至151人，火災起因仍在調查當中，據廉署及警方的聯合調查發現，有關承建商涉嫌為了降低維修成本，以魚目混珠的手法大量使用沒有阻燃功能的棚網，是造成火勢迅速蔓延的重要原因。對於這次嚴重的災難事故，社會都認同須釐清真相，追究責任，還死者公道。《大公報》發表社評指，有必要就事件展開全面調查，這既是必要之舉，更是回應社會期望之舉。 文章引用2018年香港曾發生嚴重的巴士翻側事故，當時特區政府成立了相關「獨立檢討委員會」，全面檢討專營巴士的安全及運作安排，發揮了積極作用。文章建議特區政府不妨參考有關做法，加以優化，邀請相關專家加入，務求全面、深入、高效，盡快找出事故原因並提出改善措施，如此才能盡快回應社會關切，建立更完善的監管制度，防止類似災難重演。 明報：當局應考慮以獨立調查或獨立檢討 《明報》亦發表社評，建議政府應該考慮以獨立調查或獨立檢討的方式，由法官領導相關調查工作。文章指出，近30年，政府曾5次成立獨立調查委員會，由大法官領導調查多宗重大事故，包括嘉利大廈大火、機場啟用混亂、教育學院風波、南丫海難、鉛水事件以及沙中線紅磡站擴建工程問題。成立獨立調查委員會跟進宏Fortune Insight ・ 1 天前
親台候選人暫領先洪都拉斯大選 中方:冀洪方按一中原則發展中洪關係
洪都拉斯的總統、國會和地方選舉仍在點票，其中總統選舉激烈，在完成57%點票中，獲美國總統特朗普支持、揚言會與台灣恢復建交的阿斯富拉，以40%的得票率微弱領先。 中國外交部發言人林劍在記者會回應提問指，大選是洪都拉斯的內部事務，中方一貫奉行不干涉內政原則。林劍指，中洪自前年3月建交以來，雙邊關係快速發展，各領域的合作成果豐碩，為兩國人民帶來實實在在的福祉。中方願同洪方一道，繼續在一個中國原則的基礎上，推動中洪關係不斷向前發展，更好地造福兩國人民。 (ST)#中國外交部 #洪都拉斯 (ST)infocast ・ 1 天前
川普：宏都拉斯試圖改變總統選舉結果
（法新社德古西加巴1日電） 美國總統川普今天指控宏都拉斯選務官員「試圖改變」該國總統選舉結果。川普未提出相關證據在社群媒體上宣稱：「看起來宏都拉斯正試圖改變總統選舉結果。法新社 ・ 1 天前
立法會選舉如期12.7舉行 取消周六繽紛日續免費開放政府設施
宏福苑五級火釀成慘重死傷，立法會選舉如期舉行與否引起熱議。特首李家超昨宣布將如期在12月7日舉行，並於今明兩日恢復8場功能界別論壇，惟選舉前一天不會舉辦選舉繽紛日，之前宣布周六、日政府免費開放設施將繼續。李家超稱，新一屆議員盡早履職，才能更快推進火災善後支援、復原重建，以及法律的檢討和改革。各政黨支持政府決定，認為可避am730 ・ 16 小時前
日媒：日中友好議員聯盟幹部晤中國駐日大使 提出年底前訪華
日本《共同社》報道，由日本自民黨前選舉對策委員長小淵優子等跨黨派組成的日中友好議員聯盟幹部，昨日與中國駐日本大使吳江浩閉門會面，商討首相高市早苗「台灣有事論」引發的風波。報道引述消息人士指，包括在野黨在內的議員聯盟，表達希望在年底前訪華，認為兩國展開議員間交流非常重要，有助緩和兩國緊張關係；吳江浩則闡述中方立場。 報道指，議員聯盟在10月底高市內閣上台後，曾就年內訪華暗中詢問中方意向，並尋求與中共中央對外聯絡部部長劉海星會談，但中方未有明確答覆。日本經濟團體聯合會會長筒井義信上周五亦曾與吳江浩會面，希望中方容許經濟代表團明年1月訪華的計劃。 (ST)#日中友好議員聯盟幹部 (ST)infocast ・ 1 天前
英國再次推遲就中國駐英大使館新館捨項目做出決定
【彭博】— 英國政府推遲就是否批准中國擬建的駐英新使館做出決定，當局計畫1月份給出答案，屆時首相斯塔默預計將訪問北京。Bloomberg ・ 17 小時前
立法會選舉｜ 陳國基：復辦選舉論壇 取消「選舉繽紛日」 大埔區三個票站需重新安排｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】行政長官李家超今（ 2 日）早出席行會前見記者，宣布原定 12 月 7 日舉行的立法會選舉如期舉行。政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衞下午見記者，陳國基表示，立法會選舉論壇將於明日及後日恢復舉辦餘下八場，每日舉辦四場。Yahoo新聞 ・ 1 天前
特區護照續期懶人包｜網上預約流程/線下自助機使用方法/所需文件 附熱門旅遊地點入境護照要求
想旅程順順利利，無憂無慮就要做好事前準備，特別是護照有效期！港人工作忙碌，很容易忽略查看護照的有效期，所以時不時就會看到網民分享自己「蝦碌」事，到機場Check-in時才知道護照過期，或有效期不足以通過旅行目的地的入境要求，不但耽誤行程，還影響心情。Yahoo Travel為大家整合了特區護照續期懶人包，Bookmark這篇文章就可以輕易清楚知道換領新護照的各種事項，即睇詳情。Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
外交部：堅決反對日方為軍國主義招魂 膽敢介入台海事務必遭痛擊
日本常駐聯合國代表致函聯合國秘書長指，中方聲稱日方在未遭到武力攻擊下亦會行使自衛權，這種說法是錯誤，強調日本防衛基本方針，是「專守防衛」的被動防禦戰略。中國外交部發言人林劍在例行記者會指，中方堅決反對日方倒行逆施，挑戰戰後國際秩序，為軍國主義招魂，再次敦促日方切實反思糾錯，履行戰敗國義務，以實際行動兌現對中國和國際社會的承諾，不要一再背信棄義。林劍指出，日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，公然挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序，嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則，中方向聯合國秘書長致函闡明嚴正立場，完全是正當必要。林劍批評，日方的信函充斥錯誤觀點和虛偽謊言，信函提到日方在台灣問題上所謂「一貫立場」，但對於這個「一貫立場」到底是什麼，日方始終言辭閃躲、語焉不詳，到現在仍未給中方以正面答覆。林劍強調，台灣是中國領土，如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容外部干涉，高市在涉台錯論言論中暗示對中國動武，質疑這是否日方所謂「專守防衛」和被動防禦政策的應有之義。林劍指，自日本戰敗以來，右翼勢力不斷推動為侵略歷史翻案，違背自身在日本憲法中所做的承諾，所謂擴張軍力、脅迫他國、不顧周邊鄰國的反對、試圖單方面改變現狀，infocast ・ 1 天前
洪都拉斯總統選舉未完成點票 特朗普質疑當局企圖改變選舉結果
洪都拉斯總統選舉仍未完成點票，兩名保守派候選人的得票相若，但用於更新點票結果的網站故障，美國總統特朗普質疑洪都拉斯當局試圖改變選舉結果，警告他們如果這樣做會有重大後果。選舉委員會主席指，67歲的國家黨候選人阿斯富拉，僅以515票的些微優勢，領先72歲的競爭對手、自由黨候選人納斯魯拉，形容是技術性平局，選委會將會人手點票，呼籲民眾保持冷靜，耐心等候結果。特朗普日前公開表態支持阿斯富拉，指對方是美國政府唯一願意合作的候選人。 (ST)#洪都拉斯 #特朗普 #美股 (ST)infocast ・ 1 天前
施紀賢：中國構成安全威脅 惟更緊密商業聯繫符英國利益
英國首相施紀賢周一在倫敦向商界領袖發表講話時表示，雖然中國對英國構成國家安全威脅，但兩國更緊密的商業聯繫，符合英國國家利益。早前有報道指，施紀賢計劃明年訪問中國。施紀賢批評，前保守黨政府缺乏對華接觸是失職，指出自2018年以來，法國總統馬克龍已經兩次訪問中國，德國領導人亦訪問了4次。施紀賢指，英中關係長期以來忽冷忽熱，現在是時候採取嚴肅態度，摒棄簡單的二元選擇，形容兩國關係既非黃金時代，亦非冰河時期，必須認清事實，可以在保護自身的同時，與一個國家展開貿易和合作。中方早前表示，希望英方奉行積極務實對華政策，與中方相向而行，直面解決問題，把握合作主基調，推動中英關係實現健康穩定發展。 (ST)#施紀賢 #中英關係 (ST)infocast ・ 1 天前
中國｜國台辦：「台獨」分裂勢力膽敢突破紅線 必將迎頭痛擊
在北京，國台辦再次批評日本首相高市早苗發表涉台錯誤言論，又說台灣問題是中國核心利益中的核心，事關14多億中國人民的民族感情，是絕對不容逾越的紅線。如果「台獨」分裂勢力膽敢突破紅線，必將斷然出手，迎頭痛擊。 發言人張晗表示，今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，是台灣光復80周年，也是《開羅宣言》發表 82周年。《開羅宣言》等一系列國際法文件是世界反法西斯戰爭的重大成果，從國際法層面明確中國對台灣的主權，更構成戰後國際秩序的重要組成部分。遵守有關規定，是日方必須承擔的國際法義務。 她表示，高市早苗的涉台錯誤言論，干涉中國內政，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，危害台海和平穩定，敦促日方深刻反省歷史罪責，收回錯誤言論，停止干涉中國內政，以實際行動恪守一個中國原則和對華政治承諾。 張晗表示，一國兩制是一個和平、民主、善意、共贏的方案，統一後有強大祖國做後盾，台灣同胞民生福祉會更好，發展空間會更大，更加安全，更有尊嚴，台灣將永保太平，民眾將安居樂業。Fortune Insight ・ 8 小時前