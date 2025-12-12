宏福苑五級火｜精神健康諮詢委員會為死者家屬提供免費支援計劃

【Now新聞台】大埔宏福苑火災造成至少160人死亡，精神健康諮詢委員會主席林正財表示，已接觸了130位死者的家屬，會推出一年的支援計劃，為他們提供心理輔導。

精神健康諮詢委員會跟進宏福苑火災的工作小組召開第二次會議。林正財在會後表示，將會向相關家庭提供三層支援，有輔導員或社工跟他們交談，陪家屬渡過哀傷期；若有較複雜的個案，會有臨床心理學家以及精神科醫生跟進，所有服務不設收費。

另外，了解到失去家園的居民以至大埔區的市民正面對很大的精神壓力，委員會已加強當區相關輔導服務，18111情緒通熱線都加派有經驗的人員接聽求助電話。

精神健康諮詢委員會主席林正財：「下周日就是冬至，接著就是聖誕節，接著很快就是元旦，特別在過時過節的時候，受了創傷或失去親人的市民容易有情緒波幅。或者你身邊總有一些朋友，或者是朋友的朋友，在今次宏福苑事件中受影響，所以都希望大家在你們慶祝節日的時候，多些想念他們，或者叫他們出來飲茶，將社會這份關愛之情，可以跟他們分享。

