大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
宏福苑五級火︱英皇宣布曾傲棐、許靖韻及洪卓立3個音樂會延期舉行
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑昨日（27日）發生五級火，全城痛心疾首。英皇娛樂剛公布即將舉行、分別是曾傲棐、許靖韻及洪卓立3個音樂會延期舉行，公告如下：
「鑒於大埔宏福苑遭遇嚴重火災，主辦方棋人香港，Sunny Idea和藝人方英皇娛樂共同決定，原定於11月28日《Lunatique - Arvin.T》、11月29日《許靖韻 Glowing巡迴音樂會香港站》以及11月30日《洪卓立探索者巡迴音樂會香港站》在旺角麥花臣舉行的音樂會將會延期舉行，詳細資訊將在稍後盡快公布。我們對已購票的受影響人士表示歉意，感謝大家的理解。同時，向殉職消防員、不幸離世的住戶表示沉重的哀悼。我們衷心祝願火勢能夠盡快受控，救援工作順利推進，祈求傷者早日康復。願大家平安。」
