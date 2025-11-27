宏福苑五級火︱藝人集氣求平安 天佑大埔火災

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火逐漸受控，全城關注，多位藝人尋晚（26日）通宵出動救災，人美心善令人動容，同時亦有大批藝人心繫火災，雖然藝人們有工作原因未能親身到現場幫手，但仍透過網路向大家發出號召，希望為集氣五級火災，給予正面的祝福或能量支持：

舒淇：🙏🏻🙏🏻🙏🏻 火勢速退 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 平平安安 🍎🙏🏻🙏🏻🙏🏻願逝者安息 🕯️🕯️🕯️

關智斌：願所有人平安。沒有比平安更重要的事。Pray for 大埔居民 Pray for 各位拯救人員 Pray for Everyone

鄧麗欣：🤍一心念誦佛號 南無阿彌陀佛 祈願大火消退 眾人一切平安 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

鍾嘉欣：🕯️Prayers for Tai Po. May the families find strength. May the lost be found. May the departed rest in peace and safety surround all our heroes 🙏❤️（為大埔祈禱 願家屬堅強。願失蹤者早日尋回。願逝者安息，願所有英雄都平安喜樂。）

胡定欣：向大埔宏福苑火災及遇難者致哀

陳煒：大火無情心痛至極 天佑宏福苑 向所有醫護人員致敬 感激熱心市民團體機構支援受災居民 祝傷者早日康復願亡者安息

何超蓮：🙏🏻願逝者安息，生者堅強，傷者早日康復🙏🏻

黃浩然：願所有在宏福苑火災中，受影響的人都能平安！願傷者早日康復，逝者安息！願宏福苑的火勢能及早熄滅！

