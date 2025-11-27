大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
宏福苑五級火｜警拘三名工程公司負責人嚴重疏忽涉嫌誤殺(梁潔瀅報道)
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火，警方拘捕三名維修大廈的建築工程公司負責人，包括兩名董事以及一名顧問，嚴重疏忽，涉嫌誤殺。
發生五級火的宏福苑樓齡超過40年，起火時8座大廈同時進行維修工程，外牆正搭建棚架，窗戶被發泡膠封實。消防人員在搜救期間，發現外牆安裝了保護網、防水帆布以及塑膠布，懷疑未符合防火標準。
警方指，發泡膠十分易燃，有機會加速火勢蔓延。
新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒：「我們不排除發泡膠是導致這次火警迅速蔓延的原因，而經警方初步調查，我們在窗外發現發泡膠是由一間建築工程公司在大廈進行維修工程安裝，而我們警方有理由相信有關工程公司的負責人嚴重疏忽引致這次意外。」
翻查宏福苑的工程文件，大廈去年7月16日開始維修，包括進行清洗外牆、換喉以及噴漿等工程，並預計明年3月至6月完成工程並拆除棚架；在搭棚期間，會使用發泡膠完整地將單位外牆窗玻璃遮蓋作保護。
警方和消防處已經成立專責小組，全面調查起火原因，並拘捕三名維修大廈的建築工程公司負責人，包括兩名董事以及一名顧問，嚴重疏忽，涉嫌誤殺。
