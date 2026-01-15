宏福苑五級火 鄧炳強：證實 168 人遇難 完成遺骸辨認 不會公開死者名單｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑去年 11 月 26 日發生五級火，保安局局長鄧炳強今（1 月 15 日）在北京回港，回應記者提問時表示，所有遺體遺骸辨認工作已完成，火災死亡人數由早前 161 人最終修訂為168人，另外，失聯個案亦已全數處理。

鄧炳強指，大埔宏福苑遇難者已全數確認身分，料168人遇難人數屬最終數字，死者包括一名消防員、兩名裝修工人、5名地盤工人及10名外傭。

鄧炳強又表示，為尊重遇難者家人的意願，政府不會公布火災遇難者名單。他亦指，待調查完成後會向死因裁判官提交報告，如需召開死因研訊，屆時提交的報告中會有遇難者姓名。

