宏福苑五級火 ｜湯怡家姐為消防員老公集氣：全部人都要平安歸隊

大埔宏福苑發生五級火，災情嚴重，消防員日以繼夜撲滅。當中藝人湯怡的姐夫亦是消防員之一，湯怡的家姐袁家寶，就在社交網分享到家屬的心聲。

湯怡家姐袁家寶 為消防員老公集氣

袁家寶表示：「尋晚睇新聞睇到兩點 今朝六點幾扎醒，原來老公都出咗門口返工了。署長話全世界七點要返到去，而家準備去接更。每個人見到火都會縮想走，偏偏消防員就要衝入去，職業係自己選擇，老婆都支持你。消防員們大家萬事小心，全部人都要平安歸隊，傷亡減至最低，保佑 。」獲得大量網民留言支持。