宏福苑五級火︱AL被誤認到現場搬物資 視訊慰問受災神徒

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，多位藝人亦取消或延期各項活動，為今次大火致哀。MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）透過歌迷會，為受災神徒（粉絲暱稱）送上物資之餘，更親自與該粉絲通話，支持鼓勵。而社交網流出Anson Lo親自落場到大埔幫忙運送物資，但原來只是人有相似，真正相中人為今屆《造星》參加者Jack Lo。

Anson Lo持續關注災情，當發現自己的粉絲也成為災民時，他立即啟動「寵粉模式」迅速透過FC送上實質援助，更親自以視訊通話給予精神支持。今次超越偶像與粉絲界線的真摯關懷，知道內情的神徒激動地在社交媒體發文說：「真係好好，我哋冇跟錯人，做善事唔張揚，感恩有撈撈，希望受影響嘅災民可以撐過關，我哋全香港人同你哋一齊行！」亦有神徒形容Anson Lo為「人間天使」：「佢知自己嘅力量可以為別人帶來希望！」

默默支援的MIRROR成員，還有AK（江爗生）和Tiger（邱傲然）。二人到大埔派飯，為災民及義工打氣。有位負責義載的網民，發現二人低調支援，在社交網Po出了兩張照片，一張放滿物資，另一張是一盒燒味飯，該義工網民沒透露太多，只寫︰「第二日 Cls香港人❤️🩹 太有愛，從今以後會聽多啲你哋嘅歌@_kisang_ @tiger_yny」

