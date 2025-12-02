宏福苑五級火10外傭遇難30人仍失聯 身故家傭料獲80萬補償

大火中，最少有10名外傭及5名本地工人遇難。

大埔宏福苑五級火，造成156人死亡，除住戶外，亦包括10名外傭和5名本地工人。勞工及福利局長孫玉菡表示，每名遇難外傭家屬可獲約80萬港元補償；受傷須住院者可獲最少5萬至10萬元補助。至於成功逃生的外傭及宏福苑工作的建築工人、保安和清潔工亦會獲發2萬元慰問金。

孫玉菡昨與菲律賓移工部部長Hans Leo J. Cacdac就大埔宏福苑火災跟進工作會面，之後會見傳媒。孫玉菡稱，有235名外傭在宏福苑工作，包括94人來自菲律賓和141人來自印尼；當中10死3傷、192人安全，另有約30人仍失聯。

政府早前成立的「大埔宏福苑援助基金」會向每名死難者家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金。他指，除相關補助金，每名不幸遇難的外傭家屬會獲50萬元法定補償金，預計每名遇難外傭約有80萬元補償。

至於火災傷者，政府指，因在住院期間可能失去部分收入及出院後有即時生活需要，以入院當日起計，留院7天或以上受災者獲發10萬元，留院6天或以下者獲發5萬元。事件中受傷外傭適用。政府日前亦宣布會向所有受僱於宏福苑的外傭工發放2萬元特別補助。另外，政府會為每一名於宏福苑工作的外傭提供一張面值2,000元的八達通卡。

孫玉菡表示，所有的財政支援會透過勞工處和領事館發放，目的確保援助能交到外傭或身故者家人手上。他續指，留意到有騙徒渾水摸魚，行為可恥，呼籲大家小心。

對於僱主不幸遇難，外傭的後續工作安排，孫玉菡表示，政府會彈性處理該類個案，入境處亦已為在大火中失去身份證明文件的外傭提供緊急服務，協助他們盡快補回身份證明文件及官方認可合約。

除外傭外，孫玉菡透露，估計有200名本地工人在宏福苑工作受事件影響，包括160名建築工人、30名保安員和19名清潔工；當中5名工人遇難。他指，不論在火災生還或不受影響的工友，均可獲2萬元援助金。勞福局事後再補充，每名遇難工人可獲約50萬元法定補償金額，安排與身故外傭一樣。



孫玉菡(右)與菲律賓移工部部長會面。(吳康琦攝)

透過一戶一社工統一處理慈善團體資助申請

孫玉菡又稱，宏福苑大火後，許多社福機構第一時間到場派發現金援助，出於善意希望迅速幫助居民，但做法令居民須不斷填表，影響生活。他與十間主要慈善團體會面後，大家同意未來資助將透過「一戶一社工」處理。社工代辦並安排支票或其他方式送達，居民毋須再申請，只需簽名，確保流程簡化，減輕居民負擔。他呼籲全港慈善團體配合，讓善款更快、更有效地送到受災居民手中。

