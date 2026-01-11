宏福苑原址重建或需拆卸重打樁 議員指易地重建成本效益較高

龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
【on.cc東網專訊】政府陸續聯絡宏福苑業主，收集他們對不同長遠安置安排的初步意願。前土木工程處處長、立法會議員卜國明早前曾提出原址重建成本效益較高。他今日(11日)在電台節目表示，根據目前各項方案評估，易地重建會較為可行，且所需時間較短。卜解釋道，若能尋得合適的已規劃用地進行易地重建，可省去拆卸步驟，直接展開打樁及建造工程，時間將大為縮短，可能是最快且合適的方案。他又指，盡快落實安排，有助減輕災民的心理壓力。
卜國明說，作為工程師，必須依循科學與理性審視不同方案，同時重視居民的意願。他從工程角度分析，火災後的大廈必須檢驗結構安全。若損毀程度較輕，理論上可透過修復讓居民重返居所，但居民是否願意返回則是另一問題。若樓宇已不適宜居住、需拆卸，並面臨兩個選擇，原址重建或易地重建，此時須考量哪一方案的成本效益較高、時間較快。
卜國明解釋早前曾提出原址重建成本效益較高，是基於「原址原圖則」的設想，即若地基未受破壞，沿用原有地基重建理論上較快。然而，宏福苑樓齡已逾40年，當年圖則與消防標準均不符合現行法規，因此用原圖則重建會有一定困難，似乎不太適合。若在原址按現今標準重新設計圖則，由於樓宇擺動及重量分布可能改變，沿用原地基的機會很低，即是要拆卸重新打樁興建，建築成本不會降低，時間亦不會更快。
宏福苑大火引發社會關注大廈大維修「圍標」問題。卜國明強調，若發現不合規手法，必須從制度上根本整治。他認為政府應思考如何從顧問及承建商等方面着手，協助業主法團，例如引入第三方機構提供支援。
對於金屬棚架及竹棚之間的爭議，卜國明認為香港地狹人稠，待維修樓宇數量日益增加，若硬性規定全面採用金屬棚架，將缺乏彈性。尤其當維修規模不大時，保留竹棚選項仍然合適，且對成本效益較為有利。他表示，關鍵是顧問與承建商甄選程序。本次事件中，同時為8幢樓宇搭建全圍網的安排並不合理，反映缺乏風險評估與安全平衡。卜指，未來進行大型維修工程時，必須實施妥善的工程管理。
