宏福苑四級火．不斷更新

【Now新聞台】大埔宏福苑宏昌閣外牆棚架火警，火勢蔓延至旁邊的宏泰閣，現場火光沖天，冒出大量濃煙。火警最新消息更新如下：

【18:27】因應大埔發生火警，大埔公路–元洲仔段(往沙田方向)近廣宏街全線封閉，及吐露港公路(往上水方向)通往大埔公路–元洲仔段支路行車線封閉。

城巴部分途經大埔的巴士路線正實施臨時改道安排，包括79(來回方向)、B8(來回方向)、307(來回方向)及307P(往大埔方向)、907C(往大埔方向)、 907D(往大埔方向)號線，上述路線於廣福邨一帶的巴士站將臨時停用。

廣告 廣告

城巴呼籲經香園圍 (蓮塘) 口岸往返沙田及大埔的乘客，請使用城巴B7號線於粉嶺站轉乘其他服務。

【17:38】因應大埔宏福苑火警事故，大埔民政事務處已開放廣福社區會堂（大埔廣福邨）和東昌街社區會堂（大埔東昌街25號大埔東昌街康體大樓1樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。中華基督教會馮梁結紀念中學亦已開放以安置疏散居民。

此外，民政處已在雅麗氏何妙齡那打素醫院設立援助站，為市民提供協助及供市民查詢。援助站查詢熱線是2658 4040。

【17:32】據了解一名消防員殉職。

【17:25】受大埔宏福苑火警影響，廣宏街、大埔公路元洲仔段近廣福邨一段及吐露港公路連接大埔公路元洲仔段的支路來回程均已封閉，九巴及龍運多條大埔區路線需改道行駛，班次亦有所延誤。

下列巴士站需臨時取消︰

* 廣福邨

* 廣福道

* 寶鄉橋

* 大埔公路往九龍方向（雍怡雅苑至九肚山路）沿途各站

【17:17】火警釀四死三傷，其中兩人危殆。

宏福苑直擊｜大火蔓延多幢大廈 火勢猛烈濃煙沖天

【16:58】附近廣福邨有警員上樓呼籲居民疏散。

【16:46】據了解有消防員昏迷送院。

【16:13】因應火警，大埔公路–元洲仔段(往沙田方向)近廣宏街的全線現已封閉。同時，由吐露港公路(往上水方向)通往大埔公路–元洲仔段支路的惟一行車線現已封閉。

另外，以下受影響的巴士路線須改道行駛:

九巴

第72, 72A, 73A, 74A, 73X及75X號線(往九龍/荃灣方向)

第71K號線(往來回方向)

城巴:

第79, B8及307號線

【15:34】消防將火警升為四級，初步兩人嚴重燒傷昏迷送院。

【15:29】初步至少一人嚴重燒傷。

【15:02】消防將火警升為三級。

【約15:00】大埔宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，消防接報到場射水灌救。

【14:51】消防處接獲報告指大埔宏福苑發生火警。

#要聞