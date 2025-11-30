宏福苑大火│張致恒助送物資 獲網民激讚 ：唔好睇少自己能力

早前轉行做運輸工人的張致恒，下班後與同事一起協助宏福苑災民運送物資。（IG@stevencheung）

大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，事故造成逾百人傷亡，市民大眾與各界藝人都希望盡心盡力協助災民，其中早前轉行做運輸工人的男團Boyz成員張致恒（Steven）亦出一分力，在社交網站上載照片，顯示正為災民搬運物資，帖文隨即獲網民大讚，對他大為改觀。而Steven的舊愛莊韻澄（前名莊端兒）亦罕見留下「🙏🏻🙏🏻🙏🏻」的emoji，相信是對Steven的義舉表示欣賞，而Steven亦給予讚好，雙方隔空互動。

莊端兒在張致恒的帖文留下emoji，張致恒亦給予讚好，雙方隔空互動。（Threads截圖）

相片中見到車上有不少物資，Steven與同事正落力搬運，他留言表示：「呢幾日一直都訓得好差，因為真係好心痛，頭先收工就同公司上下嘅同事，一齊將物資送到去簡易公屋，盡我哋嘅能力做我哋要做嘅嘢，希望大家唔好睇少自己嘅能力，雖然可能有啲人去唔到前線幫手，但係其實仲有好多嘢可以做到，千祈唔好睇少自己嘅能力，全香港嘅朋友們加油！」

張致恒早前轉行做運輸工人，被讚變得踏實。（資料圖片）

Steven近年多次在網上請求網民金錢援助，而且多次因欠租而被業主趕走，太太區燕雯（雯雯）更曾與4名兒子入住庇護中心，幸數月前他轉做搬運工作，覓得月租9000元的單位，又獲老闆「借糧」，一家人可以「團聚」住在一起。本身曾四出搬遷的Steven，如今發揮能力幫助災民，獲許多網民留言大讚，「其實你一直都心地好好嘅，所以始終都會有好日子到，加油啦」、「雖然你之前的事較令人理解…但佩服現在的你仍有心去幫人。加油」、「浪子回頭金不換，keep going bro💪🏾」、「做返個好人咪幾好，人生一日未完仲可以重新嚟過，加油」。