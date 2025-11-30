宏福苑大火・圖輯｜逾千市民獻花悼念死難者 人龍不絕至大埔海濱公園 有外傭悲傷痛哭、長者坐輪椅到場致意

兩批可疑人士聲稱幫災民登記應急錢
其他人也在看
宏福苑五級火災｜黃偉綸稱暫不評重建 冀盡快安排宏志閣居民回去居住(何嘉駿報道)
【Now新聞台】財政司副司長黃偉綸表示，已找到超過2000個過渡性房屋單位可以免費讓宏福苑受影響居民長期居住，又指現時不會估計宏福苑是否要重建，希望盡快安排相對未受火災影響的宏志閣居民回去居住。一場火災令宏福苑多座樓宇嚴重受損，財政司副司長黃偉綸說，現階段不會估計整個屋苑是否需要重建。財政司副司長黃偉綸：「我覺得現在去估計是不好，要先看看每座樓宇的情況，任何的可能性我們都不排除，政府一直都會提供協助。宏志閣相對無直接受過火災波及，是受了一些水影響，因為當時救火有射水，現在我們盼望，如果它水、電也可以、安全無問題、電梯可以，盡快讓居民回去居住，其他7座樓宇受的影響相信是嚴重很多，現時火已熄滅，我們同事現在會盡快進入視察，看看不同情況。」火災後，多個營運酒店及過渡性房屋的機構都開放單位供有受影響居民使用，黃偉綸表示暫時約1500人入住相關設施，預料需求會繼續增加，當局暫時已找到超過2000個單位。黃偉綸：「如果他入住過渡性房屋時，就不用很擔心數星期後要再搬，視乎他們的居住需要，我們應該一直可以提供到。(所有這些提供都是免費?)無錯，我們不收費用。」當局強調，過渡性房屋有全面服務，包括社工支now.com 新聞 ・ 2 小時前
大火後淚灑封鎖線 港人攜家帶眷哀悼宏福苑
（法新社香港29日電） 香港餐廳老闆陳先生今天帶著5歲女兒前往宏福苑被燒得焦黑的殘骸現場，與成千上萬民眾向在這場近80年來最慘重火災中喪命的罹難者致哀。香港新界大埔宏福苑26日發生的火災造成至少128人死亡，8棟大樓中有7棟被燒毀，近2000戶付之一炬。法新社 ・ 5 小時前
宏福苑五級火｜MIRROR不參與MAMA 姜濤、Anson Lo各捐100萬 市民誤認AL到現場搬物資
大埔宏福苑五級大火，造成多人死傷。香港多位藝人亦取消或延期各項活動，為大火一事致哀。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
馬會賽前默哀 大部分騎師素服現身
【on.cc東網專訊】為悼念大埔宏福苑五級奪命火慘劇，今日沙田賽事將會閉門作賽之外，賽前於馬匹亮相圈有默哀儀式，而大部分騎師今日(30日)均身穿素服現身。on.cc 東網 ・ 1 小時前
權志龍今日出席《MAMA 2025》 捐百萬支援大埔火災 點名優先支援消防義工恢復
大埔宏福苑五級火釀成128人死亡，多人受傷，消防人員及義工連日救援。演藝圈多個活動延期或取消舉行，不過韓國音樂盛典《MAMA》如常於28及29日舉行，改以「支持香港」為主話，對演出作出修改。今日（29日），權志龍G Dragon將出席MAMA頒獎典禮，其經理人公司亦於下午宣布G Dragon將捐出百萬港元，更並特別指定優先支援參與救援的消防員及義工的身心恢復。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
宏福苑五級火︱網傳新田部屋急徵義工裝床架 信義會證實屬假消息：現階段無須人手︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑火災以來，大量市民熱心賑災。網上近日流傳一則由用戶「penny.sun」發布的 Threads 帖文，急徵人手協助搬運及安裝床架。該帖文指 11 月 30 日下午 2 時，需要義工前往新田部屋集合，地址標示為新田新潭路 11 號。內容提及床架所需數目達 340 張，並要求參與者需自帶螺絲批、鯉魚鉗及電批等工具，同時附上聯絡人 Frankie 的電話號碼。有關訊息在網上流傳後，引起部分網民質疑，擔心是否涉及以義工名義騙取免費勞工。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
宏福苑五級火｜Tyson Yoshi聯同合作伙伴捐百萬家電：災後的需要會隨時間轉變
大埔宏福苑五級火至今釀死128人死亡，多人受傷，導致大量居民無家可歸。各界紛紛在能力範圍內伸出緩手，娛樂圈明星藝人都捐錢援助..Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
宏福苑五級火︱莫文蔚宣布取消下月啟德騷
大埔宏福苑26日發生五級火，全城痛心疾首，歌手莫文蔚（Karen）原定於下月20日於啟德主場館舉行「莫文蔚The BIG BIG SHOW...東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
李嘉誠基金會撥款3,000萬元成立宏福苑火災緊急援助基金 另額外撥5,000萬元作後續支援
李嘉誠基金會宣布即時撥款3,000萬元設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受昨日(26日)宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。另外，基金會將撥出額外5,000萬元作後續支援，協助社區重建。AASTOCKS ・ 3 天前
大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求
保安局局長鄧炳強表示，宏福苑五級火至今造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院後不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。Fortune Insight ・ 1 天前
金管局與銀行業全力協助大埔火警受影響居民
香港金融管理局(金管局)及香港銀行公會(銀行公會)對昨日大埔宏福苑五級火警事件表示極度哀痛，對死者表示沉痛哀悼及對傷者和受影響家庭致以深切慰問。金管局和銀行公會正保持緊密聯繫，確保業界能為受事件影響市民提供最大支持。金管局及銀行公會向銀行業界呼籲，若有受影響人士因目前狀況而需要銀行酌情處理，銀行應盡量靈活提供支援，包括協助相關人士提取流動資金、優先及加快補辦銀行文件、提供延遲還款寬限及豁免罰息和手續費、增加大埔區銀行職員人手，以確保他們及時得到適切的服務。金管局及銀行公會將密切留意事態發展，並因應實際情況，協調銀行業界靈活為市民提供支援，以解決他們在銀行服務及流動資金方面的急切需求。(BC)infocast ・ 2 天前
卡斯度上「車」棄「廠」：想贏更多獎盃
【Now Sports】摩西斯卡斯度在車路士領隊馬利斯卡麾下，重拾昔日成為轉會窗「搶手貨」的天價球員，周日主場鬥阿仙奴賽前，摩西斯卡斯度更指出兩年前決意加盟車路士，也不要成為兵工廠球員原因，他說：「我想贏得更多獎盃。」摩西斯卡斯度（Moises Caicedo）在2023年以1.15億英鎊從白禮頓轉投車路士，他首季有點表現落差，只是在領隊馬利斯卡上任後，重現往日在中場指揮若定的風采，他說：「當年我一直等待車路士報價，外界經常指我揀錯球會，但我需要一點時間適應。」摩西斯卡斯度表明會為藍戰士傾盡所有，而當年阿仙奴也曾出價爭奪，只是出價較低，而且摩西斯卡斯度一直也沒將阿仙奴作為選擇，他說：「我選擇車路士因為覺得他們有鬥心，我想贏得更多獎盃。為這間球會贏盡冠軍，我很開心成為車路士球員，我希望可以效力很長時間，會繼續保持這種比賽態度，甚至踢出更佳的表現。」英超 車路士VS阿仙奴Now TV 621台 01/12 00:30直播Now TV 611台 4K直播now.com 體育 ・ 2 小時前
宏福苑五級火災｜被問會否重建屋苑 黃偉綸：不排除任何可能性
【Now新聞台】財政司副司長黃偉綸表示，已找到超過2000個過渡性房屋單位，可以免費讓宏福苑受影響居民長期居住，又指現時不會估計宏福苑是否要重建，希望盡快安排相對未受火災影響的宏志閣居民回去居住。宏福苑五級火災．不斷更新一場火災令宏福苑多座樓宇嚴重受損，財政司副司長黃偉綸說現階段不會估計整個屋苑是否需要重建。財政司副司長黃偉綸：「我覺得現在去估計是不好，要先看看每座樓宇的情況，任何的可能性我們都不排除，政府一直都會提供協助，宏志閣相對無直接受過火災波及，是受了一些水影響，因為當時救火有射水，現在我們盼望，如果它水、電也可以、安全無問題、電梯可以，盡快讓居民回去居住。其他7座樓宇受的影響相信是嚴重很多，現時火已熄滅，我們同事現在會盡快進入視察，看看不同情況。」火災後，多個營運酒店及過渡性房屋的機構都開放單位供有受影響居民使用，黃偉綸表示暫時約1500人入住相關設施，預料需求會繼續增加，當局暫時已找到超過2000個單位。黃偉綸：「如果他入住過渡性房屋時，就不用很擔心數星期後要再搬，視乎他們的居住需要，我們應該一直可以提供到。(所有這些提供都是免費?)無錯，我們不收費用。」當局強調，過渡性房now.com 新聞 ・ 1 小時前
朴寶劍主持MAMA頒獎禮，帶領觀眾為大埔火災遇難者默哀：在此致上最高哀悼之心，希望不再有更多傷亡
MAMA頒獎禮如期於11月28日舉行，主持朴寶劍，一開頭帶領觀眾為大埔火災遇難者默哀。黑西裝莊重打扮、扣起黑絲帶，沉著聲線地說：「大家好，我是MAMA主持人朴寶劍。MAMA睽違7年回到香港，許多人等了這天很久，但很遺憾的是，有一件重大傷亡事件發生，這個事件造成有人失去珍貴的生命，又或者失去珍貴的朋友與家人，在此致上最高哀悼之心，希望不再有更多傷亡，讓我們先做短暫地閉眼默哀。」Yahoo Style HK ・ 22 小時前
濱崎步親證上海錄無人演唱會 獲大讚「專業」
日本樂壇天后濱崎步，原定昨日(29日)在上海東方體育中心開騷，門票早已售罄。她與一眾工作人員抵達當地後，卻被主辦方以「不可抗力因素」為由，宣布上海演唱會被取消。東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
柏景峰｜呎價唔使1.5萬元 平過深水炸彈價有咩原因
柏景峰雖然是鐵路項目，但並非建於鐵路站上蓋，而是建於通風樓上蓋。項目由信置、資本策略及港鐵合作發展，承建商為金門建築，提供748伙，涵蓋開放式至三房間隔，關鍵日期為2027年6月，樓花期約1年半。28Hse.com ・ 1 小時前