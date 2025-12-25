宏福苑大火一個月︱161個生命 1984個家園 我城的眼淚與道別︱Yahoo圖輯

宏福苑五級火｜情緒支援熱線
其他人也在看
大埔宏福苑五級火｜消防各工協會譴責自稱「冼國林」針對處長及部門失實言論
消防處的6個工會及協會，今日（25日）發出公開信指責近日在網上一名自稱「冼國林」的網民在社交平台，針對消防處處長以及消防處的不符合事實的言論，包括批評部門滅火策略、指揮以均資源分配等，批評有關言論侮辱消防不同職系的專業及打擊團隊精神，甚至是企圖誤導公眾對部門的理解。 香港消防主任協會、香港消防處救護主任協會、香港am730 ・ 12 小時前
東京母子4人與男友死亡案件 女死者曾搬空氣清新機入男友屋
日本西東京市以及練馬區先後發現5具屍體的案件，日本警方調查後發現，死亡的36歲女子野村由佳，與另一名死者27歲的中窪新太郎相信是情侶關係。在中窪死後疑曾有人代發訊息請假，並發現野村曾將空氣清新機搬入中窪住所。 這宗驚人的可疑案件，死者的野村由佳被發現與3名兒子倒臥家中，當中野村與長子身上有刀傷。其後警察發現野村在am730 ・ 17 小時前
灣仔酒吧區英國籍男子失信用卡被盜用 警拘6名男女
上月一名55歲英國籍男子於灣仔區酒吧消遣後，發現其信用卡不翼而飛，懷疑被人盜去，其後發現被盜用消費，其間該信用卡曾被用於進行兩宗未經授權交易，涉及金額共約10,800元，於是報警求助。警方接報後，交由灣仔警區反三合會行動組人員接手，經翻查閉路電視影像及進行情報分析後，昨日（23日）晚上在灣仔酒吧區進行代號「彩霞」（RAam730 ・ 1 天前
幼稚園園長載學童回家 連人帶車墮池塘釀8死
【on.cc東網專訊】江西省九江市彭澤縣一名幼稚園園長周二（23日）駕車接載兒童回家時，連人帶車墮入池塘，造成園長等車內8人死亡。on.cc 東網 ・ 1 天前
秀茂坪的士撞穿牆闖入學校 六旬女司機受傷
觀塘秀茂坪今早（25日）發生罕見交通意外，一架的士撞穿一間學校的外牆。61歲的女司機被困，其後清醒送院。 在今早約10時半，一架電動的士在秀茂坪雲漢里，突然失事撞向旁邊的地利亞修女紀念學校。的士撞穿外牆進入學校，車身被卡在牆中。的士車頭嚴重損毀，61歲的女司機一度被困，車上的2名乘客未有受傷，事故後自行離開，而女am730 ・ 15 小時前
珍惜生命｜長沙灣李鄭屋公園斜坡六旬翁上吊 當場死亡
長沙灣發生上吊自殺案。 今日（24日）早上7時46分，一名年約60歲男子於長沙灣東京街李鄭屋泳池休憩花園，一個斜坡上的欄杆上吊，有途人發現後連忙報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，將男子解下，經檢驗後證實當場死亡。警方正在調查死者身分以及其上吊原因。am730 ・ 1 天前
大分縣公廁深夜連環傷人！ 41歲中國籍男子坦承犯行！
哎呀，日本大分縣這起案件聽來讓人脊背發涼，2025年12月20日日媒報導，一名41歲中國籍男子涉嫌9月6日晚間在大分縣一處公廁性侵80多歲老翁Japhub日本集合 ・ 1 天前
觀塘電動的士失事撞牆剷入學校 女司機受傷送院
【Now新聞台】觀塘有電動的士失事剷入一間學校，女的士司機受傷送院。從網上片段所見，涉事紅的逆線再切線，落斜到達彎位時懷疑失控，未有轉彎，高速撞向路邊圍攔，撞穿磚牆衝入學校，整架的士剷進後停下。現場是觀塘雲漢街地利亞修女紀念學校，意外後，的士卡在學校的牆身之間，數面牆被撞倒，司機位安全氣袋彈出，車頭擱在禮堂上方位置，半個車轆懸空，鐵網被撞爛。禮堂的外牆粉碎，瓦礫飛散一地。的士車身凹陷，擋風玻璃碎裂，車頭盡毀。警方早上十時許接報，該輛電動的士沿雲漢街落斜，駛到雲漢里交界時失控撞向行人路鐵欄，再剷入學校，撞毀後門及牆壁。61歲女司機受傷被困，要由消防協助救出，送往聯合醫院治理。警方正調查意外原因。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 15 小時前
長沙灣元州邨傷人案 30歲女子遭同父異母兄長持刀襲擊 46 歲男子被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】長沙灣今（24日）凌晨發生傷人案，一名 30 歲女子在長沙灣元州邨元樂樓單位內，被同父異母兄長持刀襲擊，受害人頭部受傷送院，46 歲男子涉「傷人」被捕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱ 警拘一名48歲男子 為外牆工程分判商 累計16人被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生五級火，造成 161 人罹難。警方今（24 日）表示，就大埔五級火案在天水圍再拘捕一名 48 歲男子，涉嫌誤殺。Yahoo新聞 ・ 1 天前
警葵涌截可疑車檢毒品拘司機
【Now新聞台】警方凌晨在葵涌截停一輛可疑私家車，檢獲毒品，拘捕司機。 涉嫌藏毒、偷車及違反多項交通條例的男司機黑布蒙頭、鎖上手銬，押到私家車旁邊調查，緝毒犬亦奉召到場，在車廂內發現小量懷疑毒品。警方凌晨3時許，在牛頭角福淘街設置路障，期間一輛私家車駛至，司機企圖避開截查，開車逃走，警員尾隨追截逾11公里，在葵涌達美路截停私家車，並制服司機，混亂中一名警員受傷，要送院治理。#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家
近年越來越多餐廳都會提供「畫碟甜品」服務，但大多以簡單線條為主。近日有數間餐廳就因為畫功太強而在社交平台爆紅，更被網民笑稱是「被甜品耽誤的畫家」！各位畫師以驚人技巧在甜品碟上神還原卡通人物、動畫角色甚至人像，打卡一流。除了甜品的外觀滿分，餐廳本身的料理亦相當高質，絕對是慶生、拍拖或紀念日必去。以下為你精選4間人氣「畫碟甜品」餐廳，無論想打卡或製造驚喜，都值得收藏！Yahoo Food ・ 1 天前
19歲大專生自稱內地「特務」 警拘20人涉詐騙 5人疑受騙涉款150萬元｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方過去兩日展開打擊詐騙行動，共拘捕 20人，其中一名19歲報稱為大專生男子涉多宗假冒官員騙案，自稱「特務調查員」以涉及內地經濟犯罪活動為由，騙走 5 名事主約150萬元。Yahoo新聞 ・ 1 天前
灣仔酒吧英漢遭盜走信用卡損失逾萬元 6名非華裔男女被捕
【on.cc東網專訊】灣仔區警員昨日(23日)晚上在區內進行代號「彩霞」的反罪惡行動，拘捕6名非華裔男女。執法部門於上月23日接獲一名55歲英國籍男受害人報案，指他於灣仔酒吧區消遣後發現其信用卡不知所終，懷疑被人盜去，期間該信用卡懷疑曾被用於進行兩宗未經授權交易on.cc 東網 ・ 1 天前
手牽手．聖誕迎來家人的祝福
早產或有特別醫療需要嬰兒往往因為身體情況，需要在新生嬰兒深切治療部留院，但因為感染控制的考慮，探望時父母只可其中一人輪流進入病房，其他家人則需要在BB身體情況合適下才能見面。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
張學友演唱會｜警方入境處打擊炒黃牛拘4內地男女
警方表示，紅磡區警員聯同相關部門人員昨日(23日)下午在暢運道一帶展開聯合拘捕行動，打擊非法兜售演唱會門票。行動中，警方共拘捕3名內地男子及1名內地女子，年齡介乎30至58歲，他們涉嫌「違反逗留條件」。所有被捕人現正被扣留調查，稍後將交由相關部門跟進。調查顯示，被捕人懷疑曾以高價兜售演唱會門票。 翻查資料，12月am730 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由 11 月 26 日（三）下午 2 時 51 分起火，焚燒逾 43 小時後於11月 28 日早上 10 時 18 分大致救熄。大火截至 12 月 3 日 下午已造成 160 死 79 傷，包括消防員何偉豪殉職，警方指仍有 6 名人士被報稱失聯。警方已拘捕 21 名人士，其中 15 人涉嫌誤殺，其餘 6 人涉嫌虛假陳述；廉政公署並就宏福苑大維修工程貪污調查拘捕 14 人。周五（28 日）網上有人發起「大埔宏福苑火災關注組」專頁，就大埔火災發起聯署，列出四大訴求，包括成立獨立調查委員會等。警方國安處在周六（29 日）拘捕發起聯署者，中大政政系學生關靖豐，涉嫌意圖煽動，周一（12 月 1 日）獲准保釋。國安處又在 12 月 3 日拘捕網上組織「白卡聯盟」成為 Kenny Chan，他被指發表不同情死者和受影響居民的仇恨言論。Yahoo新聞 ・ 1 天前
日本名古屋大學有化學品爆炸3名學生受傷 校方致歉
日本名古屋大學東山校區發生化學品爆炸事故，3名學生受傷。事發在當地周二早上約11時，位於校內一座建築4樓的實驗室內，有學生進行清掃時，裝有化學品四氯化硅的試管發生爆炸，3名學生受傷送院。 校方在官網發信致歉，表示將認真調查事故原因，並加強安全管理，防止類似事故再發生。當地警方和消防部門進行調查。 (ST)infocast ・ 1 天前
諾和工程造假案檢45張校正證明 警拘9人虛假文書
香港警方今日（25日）公布，拘捕9人涉及諾和工程懷疑偽造儀器校正證明的案件，並檢取45張懷疑虛假校正證明，分別來自4間的檢測中心。 西九龍總區重案組，在周二至三（23至24日）在港九多處地點，拘捕6男3女，包括3名的公司董事，年齡由23至48歲，涉嫌行使虛假文書。警方表示在搜查涉案人士及住所期間，檢獲一些監察儀器am730 ・ 19 小時前
觀塘電動的士失事撞牆剷入學校 女司機受傷送院(楊佩詩報道)
【Now新聞台】觀塘有電動的士失事剷入一間學校，女的士司機受傷送院。 從網上片段所見，涉事紅的逆線再切線，落斜到達彎位時懷疑失控，未有轉彎，高速撞向路邊圍攔，撞穿磚牆衝入學校，整架的士剷進後停下。現場是觀塘雲漢街地利亞修女紀念學校，意外後，的士卡在學校的牆身之間，數面牆被撞倒，司機位安全氣袋彈出，車頭擱在禮堂上方位置，半個車轆懸空，鐵網被撞爛。禮堂的外牆粉碎，瓦礫飛散一地。的士車身凹陷，擋風玻璃碎裂，車頭盡毀。警方早上十時許接報，該輛電動的士沿雲漢街落斜，駛到雲漢里交界時失控撞向行人路鐵欄，再剷入學校，撞毀後門及牆壁。61歲女司機受傷被困，要由消防協助救出，送往聯合醫院治理。警方正調查意外原因。#要聞now.com 新聞 ・ 15 小時前