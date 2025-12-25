宏福苑大火一個月｜記者手記：大埔人採訪大埔人 回家的記認 未完的追尋︱Yahoo

早有心理準備，第一眼看見災場仍然震驚。

【Yahoo新聞報道】11月26日下午三點多，收到同事傳來宏福苑棚架着火的消息，心想「又燒棚架？不過應該好似中環嗰次咁，淨係燒棚架唔會燒到樓」。我找到網民拍攝的起火影片，盤算如何落筆，再低頭看新訊息——這場火已經升為三級，而且多棟同時起火。那時，腦袋浮現今年夏天一位宏福苑街坊說的話：「我成年都開唔到冷氣，熱死，好彩就快搞掂！」

大埔人的共鳴

我自出生居於大埔，至今三十多年，雖不住在廣福、宏福，但那是區內重要住宅區，大埔人總有朋友住在那邊，在林村河邊散步也是看着廣宏的萬家燈火。我讀書時期常去廣福邨的自修室，近年認識了廣宏兩區的前區議員，也有幾位在邨內搞環保和社區營造的朋友。今年 8 月，我們才合辦過單車導賞團，其中一個地點正是宏福苑的公園，在舊式的金屬滑梯和毛蟲攀爬架前講社區連結的故事。何況，它就在吐露港口，是出入大埔必經之地。當巴士從九龍回到宏福苑時，全車都會自然醒過來，這是大埔人說不厭的共鳴，是回家的記認。

今年八月最後一次溜宏福苑的舊式滑梯，公園再大火後已被政府部門清拆。

魚木和鳳凰木每年定時定候輪流在巴士站旁開花，吸引不少攝影友來留影，位置正是後來的獻花處。

仿如一場夢

起火翌日，我從住所步向災場採訪，一轉彎看到仍在冒火的宏福苑，比預期更加震驚。之後在災場的 7 日仿如一場夢。

我在拍攝廣禮樓解封時遇到認識的廣禮居民，她一轉身立刻擁着我痛哭。我去匡智會借用洗手間，突然被人叫住，原來是大埔讀書會認識的朋友。她陪家姐來找失聯的親人，被通知來這邊等候認屍。平日無聊時打躉聊天的商場平台滿是物資和義工，訪問外傭組織時遇到好久不見的中學師兄，他說父母在大火時剛好落樓買麵包，逃過一劫，大家也交換了領取援助金的資訊。

那天晚上，我在留守廣福邨的義工裡面尋找訪問個案，其中一位義工抬起頭，竟是十幾年不見的朋友。我們坐在廣禮樓外花圃聚舊，朋友才剛說到心情尚算平掙，突然有人衝向警車大叫「阿sir！有人跌咗落嚟！」當時廣禮樓剛剛有人墮樓，我再回頭望向朋友，她已淚流滿臉唸着：「發生咩事啊⋯⋯點解啊？」

宏福苑被綠色籃網圍封已久，大火前還被街坊笑指是新地標。

關於宏福苑法團委員會的爭議，很多街坊都早有聽聞，知道宏福苑居民每戶要掏十多萬元做大維修，也眼見他們被綠色棚網圍起超過一年。法團、圍標、授權票等等我們都有聽過——現在全香港也都知道。只是，明明法團委員會已經換人，大維修快要完成，為甚麼會發生這樣一場大悲劇？

在宏福苑外踩單車的日子，暫時只能看舊照重溫。

不會放棄 不會放下

每一片刻都很不真實，街坊和記者的身份反覆替換，相信其他住在大埔的行家也會有相同感受。我最初以為自己對這區瞭如指掌，相當有利採訪，後來才發現大埔人的牽絆揚起太多情緒，非常不利工作。不過可以肯定的是，所有擁有雙重身份的行家永遠不會放下這場災難，不會放棄追查，借用其中一位行家說的話：我會用一生去寫呢隻故。