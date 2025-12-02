精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
宏福苑大火傷亡慘重 郭富城捐400萬善舉曝
[NOWnews今日新聞] 香港宏福苑社區11月26日下午發生嚴重五級火警，截至目前為止已造成151人死亡，仍有百人失聯，引發國際關注，不少藝人也紛紛發聲哀悼。香港天王郭富城透過「郭富城國際關愛慈善基金會」，捐出100萬港幣（約400萬台幣），幫助宏福苑火災救援及災後重建。
香港宏福苑惡火奪命 劉德華、郭富城發聲祈福
香港宏福苑惡火奪命，演藝圈各界出錢出力，港星劉德華、郭富城皆在第一時間發聲祈福。根據《星島日報》報導，郭富城捐出100萬港幣（約400萬台幣）給「保良局扶弱基金-支援宏福苑火災居民專項戶口」，幫助此次火災的救援行動及災後重建。
郭富城善舉曝光 以行動陪伴受災戶度過難關
保良局（香港慈善團體，於1878年11月8日成立）已建立「支援宏福苑火災居民專項戶口」，邀請各界踴躍捐助，以行動陪伴受災戶度過難關。近日保良局在官方社交平台發文，衷心感謝郭富城捐款支援，善舉因此曝光。
此次火災造成重大傷亡，綜合港媒報導，香港政府昨(1)日公布最新調查，大埔宏福苑四棟大廈宏泰閣、宏智閣、宏道閣及宏仁閣高、中、低層，一共7個棚網樣本未達阻燃標準，另外搜救行動仍持續進行中。
