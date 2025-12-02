宏福苑大火最少156死 設獨立委員會全面審視巨災 李家超 : 調查到底 認真改革

大埔宏福苑五級大火，已造成最少156人死亡。行政長官李家超昨宣布，將成立由一名法官主持的獨立委員會，審視大埔大火的起火及迅速蔓延的原因，並向政府提出建議助改革；又承諾會全面公開報告。李家超強調，事故要調查到底，化悲憤為改革力量，不論涉及任何人，都會追究到底。此外，立法會選舉將如期在下周日(7日)舉行(另見A6)，期望新一屆議員盡快履職，推動災後處理工作。

奪去逾百人命的五級大火慘劇震驚全港，社會有呼聲，要求全面徹查事件。李家超昨出席行政會議前宣布成立「獨立委員會」，由司法機構邀請一名法官主持，研究詳細的工作範圍，同時會向委員會提供所需資料及更多支持，協助委員會高效運作，盡早完成工作，向他提出建議和報告。李家超又承諾，會向社會全面公開調查報告。

8個範疇須系統性改革 包括施工圍標

李家超又指，是次大火反映維修建築工程，由施工到監督均有多個環節失誤，出現嚴重疏忽，需要作系統性改革。他提出8個範疇，包括樓宇維修工程施工安全要求、標準監督及日常維護制度：工程各環節有否不適當的相連利益、角色衝突、不當合謀串連等系統問題；針對樓宇維修工程，現行工程用料清單是否全面，有關驗證及檢測制度是否有效；各環節監管人員角色及責任承擔，包括政府部門及授權負責的專業人士等；維修工程可能涉貪圍標、違規招標；大廈消防系統及有效運作所需的監督及責任；大火中就上述範圍的相關責任；法律及懲罰的足夠度。

政府早前已宣布成立3個由司長級領導的工作組，李家超表示，調查及規管工作組正徹查真相，為死者討回公道。他又指，由消防牽頭的跨部門調查專組深入調查大火事故原因，警方至今已經拘捕13人(其後增至15人)，廉署亦就維修工程涉嫌涉及貪污拘捕12人，調查證實裝修工程涉及舞弊有預謀用不合規的圍網，和一些合規圍網混合用，加上工程用了大量易燃發泡膠。

李家超期望，警方和廉署聯合調查能夠早日完成，盡快將疑犯控告帶到法庭，同時調查其他關連人士，將所有需要負上責任的人繩之於法。他續指，要求調查到底，認真改革，化悲憤為改革力量，打破利益藩籬，不論涉及任何人都一問到底，追責到底。

李家超：災難後須改革

被問到為何仍繼續留任行政長官一職，李家超指，無人希望災難發生，所有人已經盡一切所能。他續指，即使政府已盡力做到最好，在不同城市仍會發生大火；部分系統缺失或積累了多年，現時需要團結，政府會努力就工程施工、監督等作改革。另外，中央港澳工作辦公室主任夏寶龍日前在深圳聽取火災救援情況的詳細匯報，李家超指與夏寶龍有溝通，對方表示全力支持特區救援工作，肯定特區的工作，會繼續支援特區全心全意推動改革。



湯家驊：獨立委員會毋須傳召 更具彈性效率

本身是資深大律師的行會成員湯家驊向本報表示，相比起根據香港法例第86章《調查委員會條例》成立、有法定傳召權的「獨立調查委員會」，相信獨立委員會更具效率。他解釋，獨立調查委員會有法例規管，可被視為司法程序，過程中有律師參與，參與人數多，需時亦較長。相比之下，獨立委員會則更具彈性，毋須經過太多法律程序。

湯家驊續指，以他曾參與的1998年香港國際機場啟用大混亂的獨立調查委員會為例，過程經歷了很長時間，逾百名律師參與，「結果得出來的結果不是每個人都接受」。他表示，即使獨立委員會沒有法定傳召權，惟根據過往經驗，鮮有出現有人不遵從法官要求。他指，今次慘劇有別以往，牽涉範圍甚廣，多個政府部門已在調查事件，行政長官亦責成調查與跟進，相信各個政府部門會配合，處理時會更具效率。

行政長官辦公室回覆本報查詢時稱，委員會的運作類似過往大型事故的調查，包括2003年屯門公路車禍、2018年大埔公路車禍，委員會會作出調查，並發表報告。此外，政府會協助委員會高效運作，除按其要求執行工作，並會主動向委員會提供更多有助其工作的資料，協助其盡早完成工作，向行政長官提交建議和報告，助力政府深化改革。發言人稱，成立獨立委員會其中一個目的，是可以繼續全力提速提效推展調查工作，包括刑事調查。委員會由法官主持，具有獨立性與公信力，將秉持嚴謹公正的態度開展工作。在確定委員會的職權範圍及人選後，政府會公布。

