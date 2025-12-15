宏福苑大火消防員殉職 同袍抵現場綵排喪禮儀式

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑發生五級大火，釀成160人喪生，當中包括一名隸屬沙田消防局的37歲殉職消防員何偉豪。消防處早前向何偉豪追授消防隊目榮譽職銜，並在本周五(19日)在九龍紅磡世界殯儀館，為何偉豪舉行最高榮譽喪禮，隨後前往和合石浩園舉行安葬儀式。

至今日早上11時許，有多名殉職消防員何偉豪的同袍，抵達宏福苑火災現場對開空地，綵排喪禮當日為何舉行的儀式。各同袍採排期間神情神情肅穆，難掩痛失隊友之哀傷。

