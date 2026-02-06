宏福苑大火災民批評獨立委員會重點錯配｜一線舖新春前劈價覓短租客｜胡定欣自揭去年年尾已完約｜2 月 6 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2026 年 2 月 6 日星期五，預測本港地區今日部分時間有陽光。日間溫暖，市區最高氣溫約 26 度，新界再高兩三度。晚上有一兩陣微雨及能見度較低。吹微風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：宏福苑五級火︱旁聽居民批獨委會重點錯配：最逼切查出火災原因、完成問責

政府成立的獨立委員會昨早（5日）舉行指示會議，逾百人旁聽。政府安排會議在中環展城館舉行，另於中央圖書館演講廳轉播。兩個場地均設安檢，旁聽人士須出示確認獲准入場的電郵及身份證入場。輪候旁聽的人士當中，不乏宏福苑居民。到展城館旁聽、宏昌閣居民朱女士則表示，現時對於災民而言，最逼切的是徹查火災原因及完成問責。

Yahoo 新聞：全港大維修暫緩 建造商會嘆「劣幣驅逐良幣」：正經嘅承建商係接唔到工程

香港建造業商會昨公佈「2025年建造業營商指數」調查結果，顯示業界對建造業短期前景信心偏弱，33.6% 受訪公司表示未來工程量及溢利不夠支撐公司生存，逾 70％ 公司最憂慮工程量不足。商會擔心低潮期過後青黃不接，期望政府將大型工程項目分拆、增加中小型工程項目。對於近期多個屋苑暫緩大維修，商會認為是劣幣驅逐良幣的後果，冀政府和業界加強監管和教育小業主選擇顧問公司和承建商。商會另建議當局盡快將地盤納入法定禁煙區，用既有法例監管工人，反對將執法責任轉嫁承建商。

Yahoo 新聞：醫委會有個案需時 15 年處理 申訴專員倡引入調解機制 涉案醫生可暫停註冊

申訴專員公署昨日（5 日）發表主動調查報告，指香港醫務委員會（醫委會）處理註冊醫生專業失當投訴的流程及監察機制存在多項不足，有個案由接獲投訴至完成研訊需時長達 15 年。公署提出多項改善方向，包括研究引入調解機制處理不涉醫護專業人員操守的醫療爭議個案，以及探討賦權醫委會在處理個案初期，暫停對病人安全構成嚴重風險的個別醫生註冊，直至紀律研訊完成。

Yahoo 新聞：學聯解散︱68 年歷史結束 今宣布展開解散程序：環境變化、壓力嚴竣 惟今生無悔

有 68 年歷史的香港專上學生聯會昨日召開會議，正式表決通過展開解散程序。學聯在社交平台發聲明，指過去一直團結香港各大專院校的力量，關心社會，爭取改革。遺憾地因環境變化，學聯各成員及其同行者近年面臨日益嚴峻的壓力，決定在今天劃上句號。學聯在社交平台發聲明，指過往 68 年在各重大政治、社會事件中，學聯從不缺席，同時見證香港社會變遷，一直在不同議題上身體力行，表達學生及市民的訴求，以香港前途為依歸。對於多年來可與市民同行、共同奮鬥，是學聯的畢生榮幸，「對於曾經參與其中的每一位，可謂今生無悔，對中國和香港未來的由衷關懷，始終如一」。

【今日重點財經新聞】

信報：一線舖新春前劈價覓短租客 零售差業主軟化 旺角先達日租600

農曆新年將至，銅鑼灣、旺角及尖沙咀核心零售區吉舖仍多。一線靚舖業主面對現實，願以短租形式出租舖位，惟租金愈劈愈深。其中，旺角先達廣場地舖日均租金僅需600元，相較高峰期月租9萬元，大插八成；銅鑼灣新會道雙邊玻璃地舖同樣劈租，每月租金不足2萬元，價錢較粉嶺街坊商場相若呎數舖位更低。地產界人士指出，商舖「地段」就算勁旺，但商戶的考驗是能否產生持續現金流。當零售商的邊際利潤不足以覆蓋租金、人工與存貨風險，即使租金「大劈」，需求亦難以自動歸位。

信報：二手樓按銀行直接過數 月底推

住宅物業按揭貸款款項不經律師行轉賬的支付安排，將在本月28日擴展至二手住宅買賣，並命名為「置易付」。用戶可自行選擇傳統支付方式或「置易付」，相較於傳統支付方式，款項須經雙方律師行的銀行戶口，以支票交收，新安排下，買賣雙方授權後直接經銀行「過數」，賣方最快可於成交當日收到出售物業的收益。

Yahoo 財經：美股日誌｜ 地圖炮 金股油虛幣跌跌跌

美股三大指數皆下跌，道指下跌超過 1.1%，即逾500點，標普500指數下跌約 1.2%；納指跌幅最大，下挫1.5%，是連續第3日下跌超過百分之1。 投資市場似中了地圖炮，幾乎所有投資版塊皆下跌，油價及金價皆跌逾百分之2。比特幣急挫，跌至2024年以來最低水平，完全抹去特朗普總統第二任期以來累積的升幅，市場信心明顯動搖。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：胡定欣自揭去年年尾已完約 積極向內地市場發展 享受二人世界未計劃生B

TVB兩屆視后胡定欣前日（4日）藉立春於社交平台發文宣布離巢TVB消息，昨日（5日），定欣出席公開活動再回應相關消息，透露去年年尾已完約，希望未來有新挑戰及新衝擊，更表示會積極向內地市場發展；而前東家TVB亦有派員採訪，定欣亦表示雙方關係良好，不排除未來仍會合作。

Yahoo 娛樂圈：72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋

現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。