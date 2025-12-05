宏福苑大火︱中大中醫學院提供免費中醫服務 包括災民及消防員 安排診症、中藥、針灸及推拿︱Yahoo

【Yahoo健康】宏福苑上周三（26 日）發生嚴重火災，大量居民傷亡，災民無家可歸。中大醫學院今日（5 日）宣布，推出推出「大埔火災後贈醫施藥中醫調治計劃」，為災民以及全港消防員提供免費中醫門診服務，以協助他們的身心康復和調理。

這次的免費中醫門診服務主要針對災後常見的健康問題，包括吸入濃煙所導致的呼吸道不適，例如咳嗽、痰多及咽喉灼熱等症狀，將透過中藥清肺排毒、化痰止咳的方式來處理。同時，計劃亦會涵蓋因焦慮、悲傷等情緒困擾而引起的失眠、心悸、多夢和肌肉疼痛等症狀，透過疏肝解鬱、寧心安神的方法，改善睡眠品質並舒緩身心不適。

可電話或 WhatsApp 預約

中大中醫學院表示，有需要的大埔宏福苑居民及全港消防員，即日起可透過電話或 WhatsApp 預約就診。學院會為受影響人士提供不限次數及劑量的全科（方脈）診症連內服中藥，費用全免。經診症後，如果病人有需要，亦會獲提供免費的針灸及推拿服務。

為方便受影響人士，學院增設了額外服務地點，涵蓋中大中醫專科診所暨教研中心及中大中醫學院中西醫結合醫務中心。宏福苑居民登記時須攜帶身份證明文件和災民證或住址證明（如相片、電子賬單或智方便資料），而全港消防員則需攜帶委任證。

增設額外服務地點

中大中醫專科診所暨教研中心（中大校園）的服務時間為星期一至五的上午 9 時至 12 時，以及下午 1 時至 5 時，星期六則為上午 9 時至 12 時 30 分，星期日及公眾假期休息。中大中醫學院中西醫結合醫務中心（威爾斯親王醫院）的服務時間方面，星期一及三為上午 9 時至晚上 8 時，星期二、四、五為上午 9 時至下午 6 時，星期六、日及公眾假期休息。

查詢及預約可致電中大中醫專科診所暨教研中心 3943 9933 或中大中醫學院中西醫結合醫務中心（威爾斯親王醫院）2873 3100。

此外，是次計劃亦設有 WhatsApp 查詢及預約渠道，中大中醫專科診所暨教研中心（中大校園）的號碼為 3943 5172，中大中醫學院中西醫結合醫務中心（威爾斯親王醫院）的號碼則為 9834 5714。