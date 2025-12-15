宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福苑大火︱何偉豪周五喪禮設公眾悼念區 靈車經宏福苑及沙田消防局 市民可沿途致意︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上月發生五級火，其中消防員何偉豪殉職。消防處公布，將於 12 月 19 日（星期五）在九龍紅磡世界殯儀館，為何偉豪舉行最高榮譽喪禮。喪禮當日，市民可在上午 9 時至 9 時 30 分前往設於世界殯儀館附近的公眾悼念區致意。
官方儀式將於上午 10 時開始，供政府官員、社會賢達以及消防處屬員參加，消防處處長楊恩健亦會出席，儀式並不對公眾開放。儀式結束後，靈車會在上午 10 時 30 分離開殯儀館，屆時政府官員及消防人員會在殯儀館外列隊，向何偉豪消防隊目作最後致敬。市民亦可參考靈車途經的路段，沿途作最後致意。
將於宏福苑外路祭
靈車會途經大埔太和路、寶鄉街、廣福道及大埔公路——元洲仔段，並預計於上午 11 時抵達大埔宏福苑（元洲仔段／廣宏街迴旋處）進行路祭，屆時消防人員、當區官員及賢達將於此處致敬。
隨後，靈車將途經沙田段、沙田鄉事會路和源禾路，並預計在上午 11 時 30 分抵達沙田消防局。楊恩健將帶領消防人員在消防局外列隊，向何偉豪消防隊目致最後敬禮，當區官員和賢達亦會到場致敬。靈車車隊最終會前往和合石墳場內的「浩園」進行安葬儀式。
遺下雙親、兄長、弟弟及未婚妻
何偉豪生於 1987 年，於 2016 年加入消防處任職消防員，工作表現出色。服務期間長達 9 年，為人勤奮有禮，克盡職守，亦樂於指導年資較淺的同事，深受同袍愛戴。他曾多次參與滅火及救援行動，展現專業能幹、處事果斷及高效的工作能力。
何偉豪 11 月 26 日奉召前往處理宏福苑火警期間身受重傷，最終殉職，該宗火警其後升為 5 級。消防處表示，為表揚何偉豪在救援行動中奮勇無畏、捨己為人的精神，已追授消防隊目榮譽職銜。
何偉豪終年 37 歲，遺下雙親、兄長、弟弟及未婚妻。
