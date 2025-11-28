精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
宏福苑大火︱屋宇署要求所有承建商一周內交阻燃物料報告 包括保護網等物料︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑在 11 月 26 日發生五級火警，火勢由外牆竹棚架及保護網蔓延，造成多人傷亡。屋宇署昨日（27 日）向各承建商發出通告，要求負責在建築物外牆使用保護網、保護幕、防水油布及塑膠帆布的相關人士，必須在 12 月 4 日或之前提交報告，交代所使用物料的阻燃性能是否符合認可標準。通告強調，所有文件須連同認可實驗室的證明書、測試或評估報告一併呈交。
通告指，這項要求適用於所有在建築物外牆進行的工程，包括興建、拆卸、改動及加建、修葺或小型工程。每宗工程需提交獨立報告，並清楚列明地盤地址、工程描述及屋宇署檔案參考編號（如有）。
承建商可親身到屋宇署總部收件處（九龍油麻地海庭道 11 號西九龍政府合署北座地下）遞交文件，亦可透過電郵傳送至 frm_submission@bd.gov.hk。
屋宇署強調，承建商須遵從《建築物條例》的規定，以安全方式處理工程。署方同時表示，會就保護網、保護幕、防水油布及塑膠帆布的阻燃性能作抽查，如發現物料不符合標準或出現違規情況，將按《建築物條例》採取行動。
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由周三（26 日）下午 2 時 51 分起焚燒，截至周五（28日）下午 3 時已造成 128 死 79 傷，包括有消防員殉職。警方已拘捕 3 名男子，涉嫌誤殺。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火丨中國太平確認承保：「應賠盡賠」 專家料火險保額20億足夠大廈重建
大埔宏福苑五級火警導致嚴重傷亡。中國太平發聲明確認太平香港承保宏福苑的維修工程項目保險，將按照保險合約，「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠。」28Hse.com ・ 1 小時前
FI專欄｜大埔宏福苑五級火 不徹查難以服眾｜林中榕
這是香港回歸以來最慘痛的人禍，大埔宏福苑五級大火，截稿時，死亡人數已升至94人，一名消防員在救援中殉職。火勢從11月26日下午於外牆維修棚架爆發，吞噬逾2000個單位的家園。 慘劇已成定局，傷痛難以逆轉，但社會最不能止於悲傷，更不能讓真相被時間沖淡。若這場可預防的災難最終只換來一份敷衍的報告、幾個低層背鍋者、幾條不痛不癢的改善建議，那才是對死者最大的二次傷害。 不徹查，難以服眾；不追責，無以重建公眾對政府、對制度、對這座城市的信心。 首先必須正視的，是這場火災本質上是一場「系統性失守」的惡果，而非單純意外。火種來自外牆維修棚架，這一點已獲初步確認：每戶窗外更被發泡膠板包裹，火勢如脫韁野馬，垂直竄升至上層單位。而且不少住戶指出未有聽到任何火警鐘聲，是否火警系統全部失靈？這場火災，由外到內都充滿問題。 更令人震驚的是，勞工處去年回覆宏福苑的居民的查詢電郵中指出，維修工程「不涉及明火」，故「棚架火險相對較低」，並強調勞工法例「不涵蓋棚架阻燃標準」，處方能否解釋如何得出這個結論？ 為何勞工處未要求強制防火塗層或金屬替代物料？為何未在工程啟動前進行火險評估？這些事實，暴露了監管從源頭即已失靈：註Fortune Insight ・ 4 小時前
大埔宏福苑五級火｜何炳德：阻燃性物料非法例強制要求 成本問題或成業界鋌而走險的誘因
大埔宏福苑五級火，屋苑正在大維修。香港執業安全師學會會長李光昇在電台節目上表示，有理由相信涉事的棚網沒有阻燃性質，以致火勢蔓延得如此快。他說，勞工處要求業界使用阻燃網只是工作守則，不排除有人基於並非強制要求而「搏一舖」。 李光昇提到，他們以往不時見到有維修師傅在外牆工作期間「邊抽煙、邊燒焊」。他認為如有安全主任把關會較好，但問題是維修地盤未必有安全主任，加上地盤沒有禁煙，承建商一旦沒有落實執行安全措施就會出事。 港九搭棚同敬工會理事長何炳德在同一節目表示，昨日（27日）與業界討論，認為今次事件揭示很大弊端，就是相關管理公司及工程顧問容許一次過全部8幢大廈同時間搭棚維修，增加危險，以致出現「火燒連環船」。他指出維修期間仍有居民在屋內生活，理應不容許維修超過一年，應盡快完成並拆掉棚架。 何炳德提到，根據勞工處相關守則，業界應使用有阻燃性的帆布及棚網，但守則只屬建議，並非法例強制要求，促請當局硬性規定使用阻燃物料。他又說，維修工程使用的棚網每幅面積18米乘2米，含有阻燃物料的棚網售價由75至90多元，沒有阻燃的只需40多至50多元一幅，由於價錢相差較大，或成為鋌而走險的誘因。 香港工程師學會Fortune Insight ・ 1 天前
中國金屬棚架市場達2000億 正面對產能過剩與冒牌鋼行業亂象
大埔宏福苑五級火，起火原因與背後承建問題，有待警方與廉署查出真相，然而在消防人員仍在竭力搜救、案件真相尚在調查階段之際，政務司司長陳國基已表明商討如何推進金屬棚架取代竹棚架，與內地博主「牛彈琴」歸究於竹棚的「風向」幾乎一致。從財經角度看，中國金屬棚架市場龐大，現有多達上萬間企業分食這塊建房「肥肉」，但由於近年產能急劇擴張，現正面對業內淘汰潮Yahoo財經 ・ 3 小時前
大埔宏福苑五級火︱三個月大嬰兒．母親及工人深夜獲救 友人發文感謝消防員：真的很偉大︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑於昨日（26 日）發生五級火災，火勢沿著外牆棚架迅速向上蔓延，多幢大廈籠罩在濃煙和火光之中。火警期間，大量住戶被困屋內，包括宏昌閣 1308 室有一名只有三個月大的嬰兒、媽媽及工人被困屋內。Yahoo新聞 ・ 1 天前
世紀火災｜宏福苑五級火未熄 多個屋苑工程急拆網 業界：阻燃網僅指引非強制
大埔宏福苑五級火警持續燃燒逾24小時，造成至少44人死亡、58人受傷，包括一名消防員不幸殉職，火勢至今仍未完全撲滅。社交媒體平台Facebook專頁「我們都是在石籬長大的」上，有網民上載照片並發帖指「怡勝花園拆網中」，迅速引發網上熱議，多名網民質疑維修承辦商拆除保護網的時機，留言稱「今日忽然拆網肯定有問題」、「琴日唔拆依家先拆」，另外多個屋苑被發現拆棚網，包括黃埔花園及怡樂花園。BossMind ・ 1 天前
工程公司3人涉誤殺 廉署專組查貪 警搜宏業建築取證 將向大判二判工人問話
大埔宏福苑火災傷亡慘重，警方初步調查後，在周四（27日）凌晨約2時拘捕3名建築工程公司男負責人，涉嫌誤殺。警務處新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒同日凌晨4時見記者時透露，懷疑建築物外牆的保護網、防水帆布等未符合防火標準。廉政公署同日下午表示將成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。信報財經新聞 ・ 13 小時前
今年四棚架起火 工權會關注
工業傷亡權益會就宏福苑棚架大火釀多人死傷深表難過，向死者家屬及傷者致以慰問，又提到今年已經發生4宗涉及棚架和圍網的火警，關注起火原因及保護網是否能阻燃，該會幹事已到醫院向傷者了解，並向死者家屬提供適切協助。信報財經新聞 ・ 1 天前
太平香港：全力以赴做好大埔火災保險理賠 幫助受影響居民渡過難關
中國太平(00966.HK)官網表示，針對大埔宏福苑火災事故保險情況，據了解，中國太平保險(香港)有限公司承保了宏福苑維修工程項目的建築工程全險、建築雇員賠償保險，業主立案法團第三者責任險以及財產全險、公眾責任險，並承保了部分住戶的家居保險、家傭險。 太平香港已迅速啟動應急機制，將按照保險合約，堅持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」的原則，積極做好保險理賠及客戶服務，與社會同心同行，盡最大努力協助受影響居民渡過難關。 太平香港對大埔宏福苑大火中不幸罹難的市民、英勇殉職的消防員致以深切哀悼，並向罹難者家屬、受傷、受影響居民表示誠摯問候。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
港鐵(00066.HK)向宏福苑受影響居民每人派發2,000元增值額八達通
港鐵(00066.HK)宣布捐出1,000萬元，為受火災影響的居民提供即時和後續的援助，配合政府緊急支援及募捐工作組安排，盡快向每名受火災影響的居民，透過八達通公司捐出已備2,000元增值額的八達通卡，以便他們作公共交通出行及其他日常用途，紓解燃眉之急。 港鐵表示，昨日(27日)下午起在東鐵綫大埔墟站設立支援站，為遺失或損毀樂悠咭、「殘疾人士身份」八達通或「學生身份」個人八達通的居民，辦理特快補領登記，並爭取在翌日發出新咭。港鐵亦透過大埔民政事務處，在多個臨時庇護中心發放辦理補領登記相關證件的資訊。 位於大埔墟站的支援站會免費借出流動充電器，供有需要的人士使用，支援站於早上7時至晚上11時運作。因應大埔區內的交通情況，港鐵近日已加強東鐵綫列車班次，以疏導客流，未來將根據交通需要調整車務運作，區內港鐵巴士路綫亦會加密班次接載居民。(gc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火｜業界不排除貪平無用阻燃網 發泡膠塞通風口「錯得離譜」
大埔宏福苑五級火造成至少44人死，7幢起火大廈正進行搭棚工程，外牆的建造物料懷疑未符防火標準，負責維修的工程公司3名負責人被捕。港九搭棚同敬工會理事長何炳德今早(27日)在港台節目表示，阻燃網成本比一般不防火的保護網貴，不排除有人為貪平而鋌而走險，建議政府加強規管。不過，單憑肉眼難以判斷是否使用阻燃網，現階段評論為時過am730 ・ 1 天前
宏福苑五級火災 我們離「無人機滅火」還有多遠？
本周四（27 日）凌晨 1 時，在香港大埔火災事故現場，夜空中有多架無人機在火場上方盤旋。現場一名警務人員表示，消防處和警方調用的無人機，主要用於火場偵察與輔助照明。鉅亨網 ・ 10 小時前
宏福苑大火｜張柏芝王嘉爾分別捐100萬港元 韓團aespa和i-dle捐款祈願平安
大埔宏福苑日前發生五級火災，唔少機構、商戶捐出數以千萬，緊急支援救災工作，包括李嘉誠基金會、公益金、李兆基基金會等等。而唔少藝人都宣布將會出一分力，例如吳千語捐出港幣30萬元，文詠珊及高海寧分別捐出20萬元，注入「仁濟緊急援助基金」。王嘉爾宣布透過東華三院捐出100萬，張柏芝工作室亦於昨日（27日）發出公告，捐贈100萬港元：「香港新界大埔火災牽動社會各界心弦。張柏芝通過香港保良局捐贈100萬港元，專項用於火災緊急救援、受災民眾過渡安置及生活物資補給等。攜手相助，共渡難關。」Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
宏福苑五級火︱大埔防火委四年獲撥款 107 萬 辦嘉年華、派防火三寶 吉祥物設計比賽花 16 萬元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（ 26 日）下午發生火警，至下午 6 時 22 分升為五級，事故中造成 55 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。事發屋苑所在的大埔區，地區防火委員會在過去約 6 年推動防火宣傳和教育，相關工作多圍繞宣傳活動、嘉年華、山火預防及家居安全等範疇。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
各方支援宏福苑五級火災民
【Now新聞台】宏福苑五級火，各方都伸出援手，協助受影響災民，本台整合如下：香港電訊為受大埔火災影響客戶提供特別支援，包括：1. 於大埔門市為大埔宏褔苑居民提供3000張50GB數據電話卡及提供手提電話；2. 為宏褔苑之1O1O及csl客戶提供兩個月無限本地數據及豁免兩個月服務收費；3. 豁免宏褔苑之網上行﹑HKT 家居電話及Now TV客戶之服務收費，直至另行通知等。同時，大埔門市亦會由即日起至11月30日，全日24小時開放，於店內提供：- 免費充電及固網電話服務，及免費外借充電器﹑行動電源及充電線- 免費外借5G 寬頻路由器，為有需要居民即時提供網絡服務另外，香港電訊旗下DrGo分別與港怡醫院和Heals Healthcare合作，由即日起至12月2日向有需要人士，提供普通科及心理健康諮詢視像義診服務，名額各100個。------------李嘉誠基金會：撥款3000萬元設緊急援助基金，額外撥出5000萬元幫助社區重建復元。------------屈臣氏集團：大埔區指定店舖設立「關懷服務站」，免費提供充電、文件打印及掃描服務，並備有蒸餾水、熱水及暖包，供有需要人士免費使用及領取。-now.com 新聞 ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火｜被困數小時3月大嬰兒救出 友人代報平安「感謝所有消防」
大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級火災，火勢沿著宏昌閣外牆棚架迅速向上蔓延，波及多幢大廈，死亡人數增至44人。火警期間，大量住戶被困屋內，大量求救訊息在社交平台瘋傳，其中一則指宏昌閣13樓其中一單位內，有一名只有三個月大的嬰兒、媽媽及工人被困屋內。am730 ・ 1 天前
香港大火！37歲消防員何偉豪殉職 消防處官網變黑白
香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅樓周三（26 日）下午發生火災，已造成至少 44 人遇難，45 人受傷，消防員何偉豪殉職。鉅亨網 ・ 1 天前