宏福苑大火︱屋宇署要求所有承建商一周內交阻燃物料報告 包括保護網等物料︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑在 11 月 26 日發生五級火警，火勢由外牆竹棚架及保護網蔓延，造成多人傷亡。屋宇署昨日（27 日）向各承建商發出通告，要求負責在建築物外牆使用保護網、保護幕、防水油布及塑膠帆布的相關人士，必須在 12 月 4 日或之前提交報告，交代所使用物料的阻燃性能是否符合認可標準。通告強調，所有文件須連同認可實驗室的證明書、測試或評估報告一併呈交。

通告指，這項要求適用於所有在建築物外牆進行的工程，包括興建、拆卸、改動及加建、修葺或小型工程。每宗工程需提交獨立報告，並清楚列明地盤地址、工程描述及屋宇署檔案參考編號（如有）。

承建商可親身到屋宇署總部收件處（九龍油麻地海庭道 11 號西九龍政府合署北座地下）遞交文件，亦可透過電郵傳送至 frm_submission@bd.gov.hk。

屋宇署強調，承建商須遵從《建築物條例》的規定，以安全方式處理工程。署方同時表示，會就保護網、保護幕、防水油布及塑膠帆布的阻燃性能作抽查，如發現物料不符合標準或出現違規情況，將按《建築物條例》採取行動。