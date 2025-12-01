宏福苑大火︱政府向死者家屬發放 20 萬慰問金及 5 萬殮葬費 傷者住院 7 天以上獲發 10 萬元 受災學生獲 2 萬元補助︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日下午發生五級火警。火警中有 151 人死亡。政府表示，今日（1 日）起已開始向死難者家屬發放總值 25 萬元的財政支援，包括 20 萬元的慰問金和 5 萬元的殮葬費。首批發放的個案涉及 18 宗死難者家庭。此外，政府也正陸續向第一批共 20 個合資格個案發放 5 萬元的生活津貼。

住院 7 天以上傷者可獲 10 萬元

政府發言人表示，除了上述慰問金、殮葬金及生活津貼，以及早前已發放的 1 萬元應急補助金外，政府亦會增設四項特別補助，以支援不同受影響群體。

在受傷補助方面，考慮到傷者在住院期間可能蒙受收入損失，以及出院後的即時生活需要，所有火災傷者均可獲發補助。住院 7 天或以上的傷者可獲發 10 萬元，而留院 6 天或以下的傷者則獲發 5 萬元。這筆受傷補助將透過社會福利署的「一戶一社工」機制安排發放。

所有受災學生發放 2 萬元特別補助

為減輕學生的負擔，政府將向所有居住在宏福苑的學生發放 2 萬元的特別補助。這筆款項可用於重新購置書本、文具、電腦等學習用品，或支付來往臨時住所及學校的交通費用。補助對象涵蓋日校，包括中學、小學、特殊學校和幼稚園的學生，以及就讀全日制經本地評審課程的專上院校學生。學生補助將統一經由日校發放。

此外，為協助在大埔宏福苑工作的建造業工人、清潔工及保安員，政府亦會提供 2 萬元的工友特別補助，以應對他們因未能正常開工或需要重新添置生財工具所帶來的損失，相關補助將由勞工處跟進。

受災外傭獲發 2 萬元特別補助

鑑於外籍家庭傭工在港可能缺乏家人或親友支援，個人財物可能在火災中盡毀，甚至僱主不幸身故，政府亦會向受僱於宏福苑的外籍家庭傭工發放 2 萬元的特別補助，由勞工處負責跟進。

政府早前設立的「大埔宏福苑援助基金」至今已收到約 13 億元的外界捐款，連同政府投入的 3 億元啟動資金，基金總額已達約 16 億元。