宏福苑大火︱政府統籌中醫藥支援 災民可享 3 次免費中醫診症 需經康健中心申請︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】醫務衞生局今日（14 日）公布，將由明日起為早前大埔宏福苑火災受影響居民提供中醫義診及多項中醫藥支援服務，協助居民應對火災後的身心健康需要。

在基層醫療署及醫衞局中醫藥處統籌下，現時已有約 150 名中醫師參與，服務點超過 170 個。宏福苑共 8 座樓宇的所有居民，包括外籍家庭傭工，可由即日起至 2 月 28 日，經全港 18 區地區康健中心或康健站安排，接受最多 3 次免費中醫診症服務，並按病情需要提供藥物及相關治療。義診服務涵蓋火災後常見的健康狀況，包括情緒波動、失眠、心悸，以及咳嗽氣喘、咽乾喉癢、疲倦乏力、食慾不振、消化不良，亦包括痛症及筋骨損傷等。

廣告 廣告

有醫療需要的受影響居民，可致電任何一間康健中心熱線或親身前往求助，不受現時居住地點限制；已登記為康健中心會員的人士，亦可直接聯絡所屬中心。康健中心個案經理會按個案情況及居民意願，配對中醫義診計劃下的中醫師。

可獲香港中醫醫院全額醫療費用豁免

此外，宏福苑 8 座樓宇的所有居民，包括外籍家庭傭工，以及因是次火災受傷並曾送往醫院管理局轄下公立醫院的傷者，可獲香港中醫醫院全額醫療費用豁免至 12 月 31 日。豁免範圍涵蓋香港中醫醫院所有政府資助服務，包括全科及分科門診、綜合專職醫療門診、日間住院、特項西醫診斷程序及藥物（出院取藥）。相關人士求診時需向院方表明身分，並提供姓名、身份證號碼及住址等基本資料，以便辦理安排。

醫管局轄下的中醫診所暨教研中心亦已展開支援工作。沙田區、大埔區及北區的中醫診所於火災發生後，已為受影響人士提供中醫服務、預約改期及中藥重新配發安排。由 12 月 2 日起，全港 18 區中醫診所全面支援宏福苑 8 座樓宇的居民，包括外籍家庭傭工，提供全額醫療費用減免至 12 月 31 日，涵蓋政府資助的內科、針灸及骨傷／推拿服務。

相關人士可於中醫診所服務時間內致電，或透過「 18 區中醫診所」流動應用程式預約服務，並於登記時表明身分及提供基本個人資料。中醫診所將為受影響居民提供優先預約。此外，醫管局轄下公立醫院、日間醫療中心及門診的中西醫協作服務（現時涵蓋 6 個指定病種），亦會豁免相關人士的服務費用。