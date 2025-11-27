宏福苑大火︱教宗良十四世發唁電 「將亡者的靈魂託付於全能天主的慈愛」︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生火警，下午 6 時 22 分升為五級。火警中有 75 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）對香火災深表哀痛，向當地主教發出唁電，表達對受災人士的關切。教宗已為此事件持續祈禱，並且保證在精神上與所有受難者同在。

根據《Vatican News》報道，教宗良十四世在聽聞大埔區大火吞噬多棟建築物的消息後感到悲傷。在一封由聖座國務卿帕羅林樞機（Cardinal Parolin）署名、發送給香港主教周守仁樞機的唁電中，教宗表達了他的關懷，並且保證為此事祈禱。

教宗在唁電中表示：「保證在精神上關懷所有因這災難的打擊而受苦的人，特別是傷者和哀慟的家屬。」

唁電亦提到教宗將所有亡者的靈魂託付於全能天主的慈愛，並同時為救難人員祈禱，稱他們「正持續提供醫療援助，搜尋那些依然下落不明的人」。教宗最後為所有受影響的人懇求天主廣施「力量、慰藉與平安」的恩典。