宏福苑大火︱曾俊華撰文指「不應咁快判竹棚死刑」 金屬棚架遇上極高溫時亦有機會倒塌｜Yahoo

曾俊華續指，令人稍感安慰的是，在這個困難時刻，見到香港人一呼百應，守望相助的美麗。（曾俊華 FB）

曾俊華提及大埔火災，表示「近日相信唔少朋友都同我一樣，心情相當沉重。近年香港雖然一次又一次面對前所未有嘅重大挑戰，但係當我哋見到咁多市民喺大埔宏福苑呢場特大火災裡面，失去性命，痛失家園，有消防員為拯救生命而殉職、受傷、筋疲力竭，嗰種震撼同悲慟，絶非筆墨所能形容。」

他續指，令人稍感安慰的是，在這個困難時刻，見到香港人一呼百應，守望相助的美麗，「大家都喺自己嘅崗位，盡力為災民提供各式各樣嘅協助。」

曾俊華又提到自己和大埔的淵源，指他於 80 年代回流香港加入政府，被派駐的第一個工作崗位是沙田助理政務專員；因大埔毗鄰沙田，那時他經常去大埔，與當地的地區同事會面，討論共同面對的地區問題。他續指：「當時大埔同沙田，都發展咗冇幾耐，尤其係大埔，喺七十年代尾，先至被列為新市鎮開始發展，所以當時區內人口同樓宇，都比依家少得多。」

他形容當時的大埔居民，特別是村民都好純樸、好簡單，好率直；憶起有一次，他和同事在大埔行山，到處走了解更多地方需要，「我哋經過其中一條村嘅時候，撞到一位村民，我哋就同佢打招呼，點知佢顯得好開心，仲非常好客咁問我哋：『你哋食咗嘢未呀？』跟住佢就拎咗屋企飼養母雞所生嘅雞蛋出嚟，即刻烚熟比我哋食。」他形容在他的腦海裡，這家的雞蛋，是他食過最好味的雞蛋，「到依家每次回味，仍然覺得好感動。」

曾俊華：棚架經過幾十小時大火焚燒後 仍然未有塌下

曾俊華亦在文中強調，大眾必須於這次的悲劇中汲取教訓，避免同樣事件再次發生。對於近日社會對竹棚與圍網致起火爭議，曾則認為「唔應該咁快作下結論，去判『竹棚』死刑。」曾續指：有普通常識嘅人都會知道，竹唔係咁容易燒著，問題可能係箍住竹枝嘅膠繩，而金屬棚架亦唔係固若金湯，遇上極高溫嘅時候，同樣有機會倒塌。」

曾俊華認為「唔應該咁快作下結論，去判『竹棚』死刑。」（曾俊華 FB）

他又補充，從現場片段所見，不少大廈外牆搭建的棚架，經過幾十小時的大火焚燒之後，仍然未有塌下，被燒毀的，主要為棚網和封窗發泡膠板，「所以造成今次慘劇嘅『罪魁』，顯然唔係竹棚呢種建築材料，反而係咪應該從人為角度出發去調查呢？例如，火災係咪因為有人吸煙引起呢？ 係咪有人採用咗一啲唔合格嘅物料呢？制度上仲有冇要補足嘅地方呢？」他認為，可以考慮經過專業調查研究之後，再提出長遠改善同監管的方法。

曾俊華又說，搭棚在香港以至廣東地區，已經有四五百年歷史，戲棚搭建技藝甚至已經被列入香港非物質文化遺產，「其實唔少外國人嚟到香港，見到我哋可以將啲竹咁樣吊上去啲高樓大廈，作為修建大廈嘅工具，都會覺得好神奇」，「如果因為今次事件就貿然決定禁用靈活有彈性嘅竹棚，我覺得會係非常可惜。」

他又指，從實際角度看，全港超過六成私樓，樓齡達到 30 年及以上，「依家啲舊樓一做大維修，啲業主就呻要支付天價維修費」，「如果全面以金屬棚架，代替造價平一截嘅竹棚，普羅市民係咪承擔得到呢？」他希望香港的專業團體和各界人士，能夠提供更多意見予大家參考。