宏福苑大火︱李家超籲市民立法會選舉投票「推動改革」：代表守護災民嘅一票︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】行政長官李家超今日（5 日）傍晚與多位官員會見傳媒，表示政府極為關注大埔宏福苑發生五級火災後，災民及整個社會所需的精神健康服務與支援。李在記者會呼籲市民於周日立法會選舉日投票，「我都喺呢到強調，大家應該投關鍵一票，因為呢一票係代表推動改革嘅一票，係代表我哋守護災民嘅一票，係凝聚力量共同前進嘅一票。」

將提供精神健康支援

李家超表示，已要求精神健康諮詢委員會主席林正財推動相關工作，並聯同勞工及福利局、教育局及醫務衞生局，為受影響人士如災民、學生、教師及附近居民等，提供精神健康支援。

未來新一屆立法會的首個會議上，李家超指政府會提出相關法案，與議員商討如何支援災民和推動重建復常工作。他同時強調，支援災民的工作會持續進行，力度將會不斷加大，並透露財政司副司長黃偉綸正負責籌劃災民的長期住宿安排。

指有人發放假消息搞亂香港

李家超續指，留意到有人試圖藉著災情發放虛假信息，包括使用過去「黑暴」期間出現的「一消防員」、「一某某」等手段，企圖利用災情在香港製造混亂。他批評有人想「發災難財」，甚至假扮義工或災民，呼籲社會必須保持警惕，並表明政府會打擊這些不良分子。

李家超在談及將於星期日舉行的立法會選舉時，呼籲市民投下關鍵一票，「再過三日就係我哋嘅立法會選舉投票日，所以我都喺呢到強調，大家應該要投關鍵一票，因為呢一票係代表推動改革一票，代表守護災民一票，係凝聚力量共同前進一票。」