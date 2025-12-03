宏福苑大火︱港府指外部勢力「以災生亂」 反中亂港分子煽動仇恨 發言人：全力做到「違法必究，雖遠必誅」︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】就大埔宏福苑大火，港府今日（3 日）晚上發新聞稿，批評有外部勢力，包括反華傳媒機構、反中亂港分子發表失實和抹黑的言論，搬弄是非、惡意攻擊救災工作，對此表示強烈不滿、反對及予以譴責。

發言人指，一些別有用心的外部勢力及反中亂港分子，在火災發生後意圖透過在網上散播假新聞、假消息，甚至派發煽動性傳單等，惡意抹黑救援工作、挑動社會分化對立，影響救災善後工作，形容是對災民造成二次傷害。

港府強調，絕不容忍任何不顧當前困境、顛倒是非，而對港府及救援人員的惡意抹黑，尤其是意圖挑起市民對政府的仇恨的犯罪行為，「任何意圖破壞救援工作、製造種種障礙的人，我們都不會姑息。無論他們身處何地，特區政府將竭盡全力、依法迎頭痛擊，確保正義得以伸張。」

發言人呼籲社會大眾不要以身試法，不應與破壞社會穩定的反中亂港分子有任何瓜葛，堅決與其劃清界線，「針對任何惡意抹黑、煽動仇恨的行為，特區政府將全力做到『違法必究，雖遠必誅』，依法採取果斷執法行動。」