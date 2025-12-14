宏福苑大火︱火勢數分鐘垂直衝天 林超英指或涉「煙囪效應」 喉管及設備藏半封閉位置或助燃︱Yahoo

宏福苑大火造成逾百人死傷。

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火造成逾百人死傷，前天文台台長林超英今日（14 日）在《明報》撰文。表示他從多段網上片段反覆觀察火場情況，留意到火警期間多次出現「垂直火龍」般的火焰，火勢由低層在短時間內直衝樓頂，形容現象相當詭異，估計與建築設計引發的「煙囪效應」有關。

林超英指出，近年不少高層建築為求外觀整潔，會把廚房、廁所的窗位及相關喉管收納到半封閉位置，有些更把冷氣機散熱器放在同一空間，並在外側加裝飾間隔，令外人不易看見。他認為，這類設計等同形成一條垂直氣流通道，日常熱氣緩慢上升，因側面開口狹窄、與外界空氣混合有限，通道的運作會接近一般煙囪。

他續稱，一旦發生火警，明火高溫會令上升熱流急速增強，低層同時出現強烈吸力，不斷把新鮮空氣抽入，效果如同灶頭助燃；若「煙囪」底部及沿途外牆位置存在易燃物料，火勢便可能沿通道迅速向上蔓延，短短幾分鐘便形成由下而上貫穿多層的火柱。

推斷當日火屑較易隨風擴散

就宏福苑的格局，林超英指屋苑共有 8 座建築物，每座由 4 棟長方形住宅單翼連接中央長方形結構，中央位置設有電梯、樓梯、走廊、垃圾房等共用設施；單翼之間形成 4 個三角形空間，對外留有開口，立體效果如 4 條長管，容易產生煙囪效應。他又提到，單翼互相遮擋或令下風位風勢偏弱，進一步加強通道內的抽吸與上升氣流。

他在文中按當日大致吹東風、相對濕度偏低的情況，推斷火屑較易隨風擴散，火勢其後主要向西面蔓延，先波及鄰近座數並造成較嚴重傷亡；其後多座先後起火，亦有座數因消防員到場較早而令住客有較多時間撤離。至於位於東北角的座數，他稱受風向影響較少，波及相對輕微。

濃煙短時間內充斥走廊及樓梯

除火舌向上急升外，林超英亦提到濃煙入侵大廈的途徑。他表示，按宏昌閣圖則所示，部分空間似乎有窗口連接中央結構內的電梯走廊及樓梯；同時網上片段可見大量濃煙由外部穿過打開的窗湧入電梯走廊，另有口述指大廈多處被施工方開出「生口」方便工人出入。他認為，煙囪效應疊加這些開口，或令濃煙在短時間內充斥走廊及樓梯，減低逃生機會。

對於最初火點位置，林超英表示，從多段現場錄像觀察，火勢最初由宏昌閣東面低層出現，並在極短時間內沿一條狹窄垂直空間急速上竄，形態與煙囪效應相符；他同時指出，若通道內缺乏可燃物，火勢不易在通道內持續，現場畫面則顯示相關空間內或曾堆積大量易燃物料。他亦提到，其後不同位置亦出現多次類似的垂直火焰，並描述部分畫面所見竹棚曾出現變色或冒煙等情況。

林超英在文末呼籲，建築師日後設計樓宇時需留意，為美觀而把喉管、窗位及設備收納於半封閉垂直空間，可能無意間造成煙囪效應；一旦遇上火警，火與煙有機會在幾分鐘內被帶到高層，壓縮住客逃生時間。