宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
宏福苑大火︱災民接香港寬頻推銷續約 轟職員極不尊重：屋企已經冇咗，我仲需要乜嘢服務？︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】有大埔宏福苑災民向《Yahoo新聞》反映，指大火慘劇發生後，仍接獲香港寬頻（HKBN）職員來電推銷續約。事主批評家中已遭焚毀，根本無可能再使用有關服務，質疑職員致電前未有留意住戶地址。雖然事後獲客服電郵回覆，提出豁免 3 個月月費，但事主認為大廈復修需時，質疑第四個月後的收費安排含糊不清，並對比其他電訊商提供一年免費 Wi-Fi 的做法，感到該公司處理手法沒有顧及災民情況及感受。
該名宏福苑災民氣難平，今日凌晨二時許向《Yahoo新聞》表示，在 11 月 29 日排隊領取救濟金時，收到香港寬頻職員來電詢問是否續約，「我屋企已經冇咗，我仲需要用乜嘢服務，不過當時已經冇心情嬲，直接cut線算。」事主直言，處理合約本屬災後眾多事務中的瑣事，但對於大機構如此處理手法感到極度失望。
僅豁免 3 個月收費
事主表示，隨後致電客戶服務熱線查詢，職員回覆指會豁免 3 個月收費。事主隨即追問第四個月起的安排，以及在樓宇未能居住的情況下能否繼續提供服務，但職員未能給予確實答覆。事主亦擔心，不少受影響的長者住戶採用自動轉帳繳費，未必懂得主動處理合約事宜，容易在不知情下繼續被扣款。
根據事主向記者提供的電郵截圖顯示，香港寬頻客戶服務（住宅服務部）助理總監方家源回覆指，就宏福苑發生火災深表痛心，並會為事主調整 12 月至明年 2 月、合共 3 個月的寬頻及家居電話服務月費。電郵中提到，客戶現時無須擔心收費事宜，建議先安頓家人，當有確實安排或較固定的臨時居所時，可隨時聯絡該公司作進一步安排。
事主認為，相比其他電訊公司聲稱會提供一年免費 Wi-Fi 予災民，香港寬頻僅豁免 3 個月費用的安排顯得不足，且對於其後的收費安排模棱兩可。
職員致電推銷期間 親友正於深切治療部留醫
網上亦有其他災民在香港寬頻的 Facebook 留言，指有親友正在深切治療部留醫，電訊公司職員仍致電推銷，「係咪冇睇到新聞？？好想知我哋屋企都冇埋，仲要問續唔續約？」
《Yahoo新聞》已就事件向香港寬頻查詢，正待回覆。
