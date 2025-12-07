宏福苑大火︱獻花區周一午夜清場 食環密斗車運走數千鮮花 義工保留部份祭品火化︱有片︱Yahoo

食環署人員到場，陸續將現場數以千計鮮花清走，以密斗車運走。

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火死傷枕藉，至今 11 日，持續有市民前往在場對面的廣福休憩處獻花悼念。近今日（8 日）凌晨 12 時，食環署人員到場陸續將現場數以千計鮮花清走，以密斗車運走。有現場市民看着鮮花被逐一撿走時不禁落淚，哭問「點解連悼念都要有限期？」

昨日開始，網上流傳消息指警方將星期日晚 11 時 59 分定為獻花處的「最後限期」，要求義工將現場悼念留言清理乾淨。有義工今晚在留言涼亭貼出告示，表示在晚上 10 時30分停止接收市民心意，並在此後開始清理現場的留言紙條、摺紙和悼念物品，將留言逐一放入紙皮箱儲存。

部份鮮花用於周三元朗法會

協助清理鮮花與留言的義工 Sarah 及 Lily 隨後向傳媒表示，將把部份祭品保留，計劃於星期三在元朗舉行法會，火化祭品，詳細資料將稍後公布，歡迎市民到場致意。他們令計劃將留言紙條逐張掃描，以電子方式保留，或有機會舉行展覽。