宏福苑大火︱獻花區周一午夜清場 食環密斗車運走數千鮮花 義工保留部份祭品火化︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火死傷枕藉，至今 11 日，持續有市民前往在場對面的廣福休憩處獻花悼念。近今日（8 日）凌晨 12 時，食環署人員到場陸續將現場數以千計鮮花清走，以密斗車運走。有現場市民看着鮮花被逐一撿走時不禁落淚，哭問「點解連悼念都要有限期？」
昨日開始，網上流傳消息指警方將星期日晚 11 時 59 分定為獻花處的「最後限期」，要求義工將現場悼念留言清理乾淨。有義工今晚在留言涼亭貼出告示，表示在晚上 10 時30分停止接收市民心意，並在此後開始清理現場的留言紙條、摺紙和悼念物品，將留言逐一放入紙皮箱儲存。
部份鮮花用於周三元朗法會
協助清理鮮花與留言的義工 Sarah 及 Lily 隨後向傳媒表示，將把部份祭品保留，計劃於星期三在元朗舉行法會，火化祭品，詳細資料將稍後公布，歡迎市民到場致意。他們令計劃將留言紙條逐張掃描，以電子方式保留，或有機會舉行展覽。
食安中心：「梅林牌榨菜肉絲」或含過量獸藥殘餘 或致泌尿系統損害
食物安全中心今日(7日)表示，「梅林牌榨菜肉絲」被驗出可能含有過量獸藥殘餘「磺胺二甲嘧啶」，呼籲市民停止食用，業界亦應立即停止使用或出售。 受影響批次的「梅林牌榨菜肉絲」，淨重240克、產自內地，食用期限是2028年4月7日，經銷商是昌暉有限公司。 中心發言人指，澳門當局發出通告，跟進後初步調查發現，經銷商曾進口am730 ・ 2 小時前
大埔宏福苑災場搜救動物行動已結束 愛協冀在大廈內設籠及糧水：不放棄仍徘徊求生動物
【動物專訊】大埔宏福苑大火災難，百多人和百多隻動物不幸離世，仍有約80多隻動物下落不明，愛護動物協會表示，災難遇難者身份鑑定組（DVIU）的搜救動物行動已於昨日結束，愛協提出多項建議，包括在大廈內設置捕貓籠、水及糧食，不放棄任何可能仍在附近徘徊求生的動物，當接獲官方通知在災場發現生還或離世動物，愛協會第一時間趕赴現場協助。另由動物義工於廣福邨設置的紀念區，亦於今日結束，義工盼大家帶重新振作的心和力量，好好用力愛身邊每一位，好好生活。 災場獲救出的動物超過500隻，當中360多隻生還，逾150隻不幸離世，估計仍有約80多隻動物生死未卜。愛協表示，目前仍有數隻小動物暫時安置於愛協中心，尚未有人前來認領，他們正等待回到摯愛的家人身邊。 另DVIU的搜救行動已正式結束，愛協希望當中的多項訴求能獲考慮，包括於大廈內設置捕貓籠、水及糧食設施，務求不放棄任何可能仍在附近徘徊求生的動物。愛協救援隊亦於昨日撤離現場，並重新調配資源，支援其他有迫切需要的動物。「然而請大家放心，愛協的督察及獸醫團隊將繼續24小時候命，若接獲任何官方通知，無論發現的是生還或已離世的動物，我們都會第一時間趕赴現場，全力提供協助香港動物報 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜224幢私人樓宇已移除棚網 失聯家屬明起DNA採樣 辨別遺體身分
大埔宏福苑五級火發生至今逾兩星期。政府今晚(7日)表示，截至今日下午一時，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約30億元，連同政府投入的三億元啓動資金，基金總額約為33億元。政府早前宣布基金會向每戶受影響家庭發放生活津貼，截至今日已處理1,273宗個案；另外，基金會就每名死者向家屬發放20萬元慰問金及五萬元am730 ・ 3 小時前
立法會選舉｜宏福苑火災區內三票站更改位置 居民乘免費接駁交通到站投票
【Now新聞台】立法會選舉投票因應宏福苑火災，區內三個票站重新安排。受影響的選民主要包括宏福苑、廣福邨、大埔滘以及大埔墟，原定位於大埔浸信會公立學校的票站改至香港教師會李興貴中學，廣福社區會堂的票站改至大埔崇德黃建常紀念學校，大埔社區中心的票站就改至羅定邦中學。當局安排免費接駁交通，便利有關選民往返新票站。在李興貴中學，有搬到啟德的宏福苑居民到場投票。宏福苑居民：「本身都會一樣來投票，是公民責任。本身有車接送我們，但9時半與我下一個活動重疊，時間很趕，不知道是否多人。」董女士：「火災真的令人很心痛，我都在這裡做義工，捐款、捐物資，但消防問題很重要，政府及立法會議員要特別重視這個問題，這個是民生最大安全問題。」2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽#要聞now.com 新聞 ・ 17 小時前
國產晶片IPO熱 崑崙芯擬港上市
國產晶片廠商掀起上市熱潮，「國產GPU第一股」摩爾線程（688795.SS）周五（5日）在上海科創板首掛飆升逾4倍，一籤（500股）賺逾24萬元人民幣。同日，百度（9888.HK）傳出計劃分拆晶片業務「崑崙芯」在香港上市，最快明年首季提交上市申請，目標在2027年初之前登陸港股。信報財經新聞 ・ 1 天前
嘉華集團支援大埔災後重建 再捐1207萬港元
嘉華集團持續關注大埔災後的社區需要,期望為受影響居民與相關的善後及復原工作提供適切支援。繼早前集團及集團主席呂耀東以個人名義合共捐出1000萬港元,上周五集團宣布,將原定用於「共建未來.感謝有您」商界同盟全城大抽獎的獎金合共1207萬港元,全數捐贈至香港特區政府成立的「大埔宏福苑援助基金」。此外,集團旗下多間公司亦一起展現同心守望的精神,向員工發起募捐賑災,當中亦包括銀河娛樂集團(00027.HK)的澳門員工,不僅設立了專屬賬戶及捐款箱,以便利有心的同事自願參與,為進一步支持員工善舉,集團更推行一對一等額配對捐款,按員工所捐出的善款金額提供等額配對,連同員工的相關善款全數捐贈至「大埔宏福苑援助基金」,與員工合力向受災社區加強支援,擴大援助成效。集團主席呂耀東表示:「我們再次向受災居民及其家人致以最誠摯的慰問。嘉華集團札根香港,多年來秉持以心為善的精神,與社區同舟共濟。在此困難時刻,我們期望凝聚集團上下的力量,化愛心與關懷為行動,更進一步積極支援受影響居民及社區的相關復原工作。」(BC)#嘉華 #銀娛 #呂耀東 #大埔 #宏福苑infocast ・ 3 小時前
駐港國家安全公署約談國際新聞機構 並罕見發出警告
【彭博】— 香港當局周六罕見約談部分國際新聞機構，針對近期宏福苑火災及香港立法會選舉的「虛假信息和炒作抹黑」發出警告。Bloomberg ・ 1 天前
立法會選舉｜廉署今通緝 1 人及拘 4 人 涉煽惑他人不投票或投無效票 累計共拘 11 人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉今（7 日）舉行，廉政公署拘捕4人，涉嫌選舉期間在社交平台留言，煽惑他人不投票或投無效票，觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》第27A條。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
若中國不降低貿易順差 馬克宏：歐盟擬祭關稅措施
（法新社巴黎7日電） 根據今天刊出的專訪內容，日前赴中國進行國是訪問的法國總統馬克宏表示，若北京不削減對歐洲聯盟（EU）的龐大貿易順差，歐盟揚言採取關稅措施加以回應。馬克宏（Emmanuel Macron）結束訪中行程返國後，接受法國商業媒體迴聲報（Les Echos）專訪時說道：「我告訴他們，如果他們不做出回應，歐洲人將被迫在未來數月內採取強硬措施。」法新社 ・ 3 小時前
基孔肯雅熱︱青衣自然徑列較高風險 多名行山人士確診 衞生署：青衣北一帶加強滅蚊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】衞生防護中心今日（ 7 日）表示，本港未有新增基孔肯雅熱個案，但指由於多名確診者均曾到青衣自然徑行山，中心已加強相關地區的防蚊及監測工作。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
英超話題 ｜例不虛發 沙拿受訪的藝術
沙拿一向公開說話極為謹慎而又有策略。自 2017 年從羅馬加盟以來，他每場比賽幾乎都拒絕接受場邊記者訪問。所以今次爆炸性訪問，一定是早有準備。Yahoo 體育 ・ 36 分鐘前
宏福苑五級火︱獻花涼亭今夜清場 悼念市民稱就算活動完結「大家一世都會記得」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】鄰近宏福苑的廣福休憩處自火災發生後成為悼念場地，供市民往獻花，涼亭設有留言區供市民訴心聲。惟「悼念涼亭」昨晚貼出告示，表示悼念活動將於今晚 23:59 完結。警方今回應傳媒時稱，經商討及協調後，現場人士同意自行離開現場。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
中國夫妻生出金髮碧眼娃！竟是隔代遺傳
[NOWnews今日新聞]中國江蘇一對普通夫妻，2022年迎來愛女誕生，卻因孩子奇特的外貌而成為外界談論焦點，黑髮黑眼的2人竟誕下有著金棕色頭髮及灰藍眼珠的女兒，一度以為是不是抱錯了。後續經由家族史回...今日新聞 ・ 1 天前
立法會選舉︱261 個中心獲兩萬元便利津貼 涉約 522 萬元公帑 約 350 人轉往外展票站投票︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】今次立法會換屆選舉新增多項協助長者及行動不便人士的措施，其中 261 個中心各獲 20,000 元投票便利津貼，涉款約 522 萬元，例如安排車輛和職員接送有需要的長者、殘疾人士等前往票站投票。當勞工及福利局局長孫玉菡今日（7 日）到訪古洞北福利服務綜合大樓視察院舍外展投票站，形容運作暢順，讓院友可在院舍內便捷投票。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
立法會選舉2025｜截至晚上 10 時半 地方選區整體投票率 31.43% 129.8 萬人投票 已破上屆投票率｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】完善選舉制度後的第二次立法會選舉於今（7 日）舉行，主要票站投票時間由早上 7 時半，至晚上 11 時半。截至晚上 10 時半，投票開始 15 個小時後，全港地方選區整體有約 129.8 萬人投票，累計投票率 31.43%。今屆立法會選舉的投票時間較上屆提早一小時，而上屆即至下午 10 時半的累計投票率為 30.20%。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
立法會選舉｜投票率不斷更新（18:30）
【Now新聞台】立法會選舉投票今日舉行，下列為選舉事務處公布的最新投票率。2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽2025立法會選舉｜投票須知及票站內禁止行為一文睇晒【18:30】地方選區累積投票人數1,063,755，投票率是25.75%地區 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)香港島東 / 379,926 / 99,022 / 26.06%香港島西 / 342,123 / 86,483 / 25.28%九龍東 / 441,663 / 115,833 / 26.23%九龍西 / 345,661 / 86,581 / 25.05%九龍中 / 421,235 / 108,829 / 25.84%新界東南 / 439,546 / 115,049 / 26.17%新界北 / 408,660 / 103,379 / 25.30%新界西北 / 436,087 / 114,537 / 26.26%新界西南 / 471,045 / 125,036 / 26.54%新界東北 / 445,352 / 109,006 / 24.48%功能界別累積投票now.com 新聞 ・ 6 小時前
5億維修水管貴過宏福苑大維修 錦綉花園大業主52%業權卻只負擔3%
錦綉花園爆5億元維修水管爭議，被指貴過宏福苑大維修，居民質疑工程資料列機密，更指大業主持52%業權卻只付3%費用，引發信任危機。Yahoo 地產 ・ 1 天前
張寶兒愛子「袁氹氹」滿月照曝光 造型可愛討人歡心
【on.cc東網專訊】藝人張寶兒與老公袁偉豪日前順利迎來第二胎「袁氹氹」，升級成幸福的一家四口，昨日是兒子袁氹氹滿月，張寶兒在社交平台晒出多張滿月照，其中拍攝了三輯有趣的造型照，分別有全白純潔、書本眼鏡以及具香港特色的菠蘿包造型，每張都十分可愛，張寶兒寫道：「今東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
失業女子創「代客坐車」助車主避罰單 90 分鐘爽賺 50 美元
美國紐約市的「換邊停車政策」高額罰款，令不少車主叫苦連天。當時正失業的 Sydney Charlet 從危機中 […] The post 失業女子創「代客坐車」助車主避罰單 90 分鐘爽賺 50 美元 first appeared on OLO. 這篇文章 失業女子創「代客坐車」助車主避罰單 90 分鐘爽賺 50 美元 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 1 天前
治療犬默默在災場送暖 災民攬著狗狗放聲大哭
【動物專訊】大埔宏福苑造成逾百人和動物的傷亡，這場火災帶來的傷痛，並非筆墨所能道出。有動物機構帶了兩隻治療犬默默在災場附近，盼望為需要的人送上一個擁抱，帶來一點安慰。 在網上廣傳著幾張相片，是在黑暗的宏福苑中有兩隻小狗靜靜地坐在人群中。原來他們正是動物救援機構唯珍牽Regina帶來的兩隻狗狗丁丁及奇奇。Regina接受本報訪問表示，今次帶兩隻狗狗到災場，狗狗丁丁及奇奇其實是治療犬。以她經驗所知，動物有助令放鬆心情或者舒緩情緒。她見到有不少市民前來摸狗狗、餵他們吃零食，過程中互相傾訴，令情緒放鬆一下。 她分享有些災民本來壓抑着情緒，但當摸摸狗狗，大家傾訴後，也有人攬着狗狗時終忍不住放聲大哭，奇奇及丁丁就充當治療犬的角色，陪伴着大家。 她坦言起初也戰戰兢兢，因為她是眼淺的人，也擔心自己情緒應付不到，所以後來選擇了事發後數天前往，並透過與狗狗的擁抱，互相傾訴，安慰有需要的人。她們打算明天（星期日）黃昏也會再次帶同兩隻狗狗到宏福苑安慰有需要的人。 這兩隻治療犬均曾有悲慘經歷。唐狗奇奇今年4歲，原是一隻倉狗，曾死過翻生。性格善良的他經常被其他狗欺負，最初被送到唯珍牽時也受了重傷，頭殼被其他狗打傷香港動物報 ・ 1 天前