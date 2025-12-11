宏福苑大火︱研究揭前線救援人員PTSD患病率上升 指相對單一災後衝擊、日常工作累積創傷影響更大︱Yahoo

公眾關心前線救援人員，如消防員、救護員、警員等，在經歷是次大災後的心理狀況。(Photo by Daniel Lai/SOPA Images/LightRocket via Getty Images )

【Yahoo健康】早前大埔宏福苑五級火的畫面，對不少市民而言仍歷歷在目。各界致力協助災民之餘，公眾亦關心前線救援人員，如消防員、救護員、警員等，在經歷是次大災後的心理狀況。

然而，根據《Clinical Psychology Review》在 2025 年 8 月發表的一項大型系統性綜述（systematic review），在彙整全球 138 項研究的數據後，發現救援人員在「例行工作」中的「創傷暴露」，所導致的「創傷後壓力症」（PTSD）盛行率，比參與大型災難救援後更高。

研究團隊認為，關心救援人員的災後心理之餘，亦更應從日常工作及常規支援入手，以改善他們的心理健康。

在消防員、警員及急救人員中 PTSD 盛行率均為約 12%，顯示所有前線救援單位，均承受近乎等量的心理風險。 (Photo by Huang Taiming/VCG via Getty Images)

一般認為，救援人員的 PTSD，通常來自在災難現場的搜救經歷，但研究團隊彙整 138 項研究、涉逾 9.6 萬名前線救援人員的數據後，得出令人意外的發現。團隊指，救援人員等在「日常工作」中的創傷暴露，導致的 PTSD 「盛行率」（Prevalance）為 14.3%，高於參與大型災難救援後的盛行率 8.3%。

​​在流行病學和醫學統計中，prevalence 盛行率的意思，是指「在某一特定時間點，或一段期間內，某個族群中，有某種疾病或狀況的人，所佔的比例」，而在是項研究中，其所包括的年份是指 2009 年至 2023 年。

非單一事件而是結構性累積

換言之，研究認為，像宏福苑火災這類突發性大型事件，固然會衝擊到救援人員的心理，但他們在日復日的「例行工作」中接觸到的畫面，才是持續侵蝕他們心理健康的主要原因。這些心理創傷並非偶發，而是結構性地出現。

研究亦指出，在消防員、警員及急救人員中 PTSD 盛行率均為約 12%，顯示所有前線救援單位，均承受近乎等量的心理風險。

近 17 年間前線救援人員患 PTSD 的比率呈明顯上升趨勢(Photo by Geovien So/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

疫情後 PTSD 患病率上升

研究亦指出，近 17 年間前線救援人員患 PTSD 的比率呈明顯上升趨勢，其中在新冠疫情爆發後，即 2020 年起的升幅尤為顯著。常規出現的 PTSD 盛行率，由疫情前的 13.3% 上升至 18.4%，即幾乎每 5 人就有 1 人受影響。

這可能是因為在全球疫情中，不少情況下都需要救援人員運送確診者甚至離世者，他們亦需要長時間穿著防護裝備，在擔心受感染的情況下長期工作等，令他們的精神負荷上升。

研究亦指，中低收入國家的前線救援人員 PTSD 患病率，顯著高於高收入國。原因包括裝備不足、人手短缺、訓練有限、心理支援缺乏等。

消防人員的文化中，往往有強烈的「男子氣概」，但這往往令他們羞於開口求助。(Photo by Daniel Lai/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

建議提供更多常規心理資源

團隊亦提出，即使 PTSD 症狀明顯，但前線人員往往避談自己的心理困擾，理由包括專業形象、影響仕途等。而消防人員的文化中，往往有強烈的「男子氣概」，但這往往令他們羞於開口求助。

專家建議，對救援人員心理支援應成為常規制度，並投入更多資源，而非集中於災後補救，並藉制度和宣傳，減低救援人員對求助的污名感。

