宏福苑大火︱警方拘捕 32 歲男廚師 涉假扮火災傷者詐騙 4 人被騙共 25500 元︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，至今（3 日）造成 159 人死亡，不少市民捐錢協助，但同時有不法人士利用市民善心詐騙。警方表示，已處理一宗假扮火災傷者詐騙案，有市民報案稱有人假冒災民、聲稱失去摯親和家園，希望網民伸出援手。有四位市民共轉賬 25,500 元後受騙報警。

警方表示，已要求社交平台移除相關帖文及暫停戶口運作，並鎖定戶口持有人身份，拘捕一名 32 歲報稱廚師的男子，他並不住在大埔，為傀儡戶口持有人。

警方提醒市民，網上充斥大量虛假資訊，亦留意到有不法集團以手機短訊冒充香港特別行政區發出虛假確認通知，要求向紅十字付款，並附上可疑電話號碼。市民應提高警覺，切勿輕信內容或訊息。

另外，在調查方面，警方昨日再拘捕六名男子，年齡介乎 44 歲至 55 歲，他們均為消防裝置承辦商員工，涉嫌作出虛假陳述，訛稱工程期間不會將警鐘熄滅。其中一人已獲保釋，五人仍被扣留調查。