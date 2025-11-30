宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福苑大火︱過百災難遇害者辨認組人員展開新一輪搜索 再有遺體從災場抬出︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火造成 128 人死亡、多人受傷，大批遺體分批送往富山公眾殮房暫放。今日（30 日）早上，有死者家屬陸續抵達殮房辨認遺體，警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員身穿白色保護衣到場協助，早上再有遺體從災場抬出。
今早約 8 時，過百名災難遇害者辨認組人員再度進入進入宏泰閣及其他大廈，展開新一輪搜索，勘察各層地形、記錄可能出現遺體的位置，並留意現場遺物，以協助確認身份。行動在昨日完成宏仁閣及宏道閣搜索並未發現遺骸後，再擴展至其他受災樓座。
仍約有 150 人失聯
警方已確認 84 名死者及 37 名傷者身份，目前仍有 44 具遺體未能辨認，約 150 人仍未聯絡上。警方傷亡查詢中心主管曾淑賢表示，有約 100 宗個案資料較為零碎，包括報案人未能確定失聯人士是否仍居於宏福苑，或只掌握花名，需要逐一聯絡核實。
消防亦於現場檢走部分受火焚毀的圍網及發泡膠，相關調查與搜索工作仍在持續。
其他人也在看
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...BBC News 中文 ・ 5 小時前
大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求
保安局局長鄧炳強表示，宏福苑五級火至今造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院後不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。Fortune Insight ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 1 小時前
香港宏福苑大火增至128死 約有200人下落不明
（法新社香港28日電） 香港保安局長鄧炳強今天表示，大埔宏福苑社區大火造成的死亡人數上升到128人，約有200人失聯。鄧炳強召開記者會說明大火處理情況，他還向受災民眾表達慰問。法新社 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜死者家屬辨認遺物後神情哀傷 消防指遇難者主要在宏昌閣及宏泰閣找到(李昌峻報道)
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火，造成94人死亡、76人受傷。 清晨時分，其中一棟有單位死灰復燃，火舌向上冒出，單位火光熊熊。一小時後，燃燒範圍繼續擴大，冒出大量濃煙，消防繼續在現場灑水。大火發生超過一日半，七座大廈受波及，外牆熏黑，棚架被燒毀，綠色圍網只剩下小部分。有消防員進入單位，視察燒毀情況。早上有消防員受傷清醒，要由擔架床送走，多輛黑箱車陸續將遺體運走。有死傷者家屬繼續到社區會堂辨認遺物，現場圍起警戒線，有警員駐守維持秩序。不少家屬在完成辨認程序後離場，神情哀傷。消防指，死傷者主要在火勢比較猛烈的宏昌閣及宏泰閣找到，被問到大廈外牆維修工程用到的發泡膠及圍網等有否阻礙滅火。消防處副處長(行動)陳慶勇：「行動上的阻礙就沒有，但我們初步看火警蔓延得這麼快，都很可能跟這些物料有關，但實際是否這個情況，都要留待火警調查的同事去做一個調查才能確定。」消防稱會成立火警調查小組調查事件成因，包括消防系統是否有效操作，之後才知道何時可以讓居民回家。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 128 死有消防員殉職 廉署共拘捕 11 人 火警鐘揭未運作將執法｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。Yahoo新聞 ・ 3 天前
宏福苑五級火｜《歡樂滿東華》今晚舉行改辦《善心滿東華》 曾三度因大事改名
宏福苑五級火至今造成128人死亡，多人受傷，演藝界多人紛紛響應捐款振災，多項娛樂活動都延期或取消，或將部分收益捐贈災民。今晚於TVB舉辦的《東華三院155周年歡樂滿東華》亦將改為《善心滿東華》。據《善心滿東華》網站所見，今次慈善活動目的「為大埔宏福苑事故籌款」，亦會「全數捐款將撥用於支援受大埔宏福苑事故影響之人士」。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
宏福苑五級火｜市民自發捐物資支援 《文匯》：國安警高度關注防「黑暴」騎劫 李桂華昨帶隊巡大埔｜Yahoo
大埔宏福苑發生火災後，大批市民自發捐贈物資，義工到場協調和分類，守望相助。《文匯報》今日（29日）刊登特稿，指廣福邨平台聚集約 500 人，記者聲稱發現「有黑暴餘黨和『黃人』混雜在善心市民當中，戴上黑口罩及搭建帳篷企圖『紮營』」。內文更指：「警方國安處高度關注，防止黑暴分子騎劫這個賑災活動，並藉此搞分化進行反中亂港陰謀。」Yahoo新聞 ・ 1 天前
香港連環大火！死亡人數增至128人 宏昌閣低樓層是起火點
香港特區政府保安局局長鄧炳強周五（28 日）下午在記者會上表示，到目前為止，大埔宏福苑樓群連環大火已造成 128 人死亡。鉅亨網 ・ 1 天前
香港特大火災死亡人數升至128人 當局逮捕更多相關人士
【彭博】— 在逮捕更多相關人士後不久，香港市政府官員公佈，當地近八十年來最嚴重的火災已造成至少128人死亡。Bloomberg ・ 1 天前
緊隨車路士 拜仁哀悼大埔火災死難者
【Now Sports】大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡後，歐洲球會除了車路士率先在官方社交平台作出哀悼，拜仁慕尼黑也在周五向港人送上深切慰問。拜仁慕尼黑在其官方社交平台，以中英文對照寫道：「拜仁慕尼黑俱樂部對大埔宏福苑發生的嚴重火災深感悲働，在此向受難者、其家屬與所有受影響的人士致以最深切的哀悼與慰問。我們的心與當地社區同在，亦向所有參與救援及善後工作的相關人員致以支持與敬意。」周四晚，車路士率先在官方Facebook專頁，以全中文寫上悼念語句，同時上載了一張全黑白色調的球會會徽，而拜仁的帖子也是用上黑白底，哀悼大埔宏福苑大火的罹難者。宏福苑五級大火在香港時間周三下午發生，根據消息，事件至今已造成128人死亡，79人受傷以及200人下落不明，消防員及相關單位目前仍在進行救援及善後工作。now.com 體育 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜香港紅十字會：很多災民親人失蹤 不願在庇護中心過夜
【Now新聞台】有份協助大埔宏福苑救災的香港紅十字會經理黃傑在本台節目《大鳴大放》指，他在現場的難忘經歷是見到很多災民不願意在庇護中心過夜，跟他們聊天後發現是因為他們有親人失蹤，所以想在附近平台或公園一直望著事發的地方。 香港紅十字會經理(急救服務)黃傑：「我們都有不同的援助去協助或者去幫助他，正正就是在這個位置上面，我們作為一個醫護人員、救援人員，都會見到當中我們有足夠的器材、物資，但在他內心的痛苦，我們是安慰不了，那一刻的無力感其實是很重的。我們都嘗試用不同的方法，希望他真的可以休息到，我們都呼籲大家鄰里街坊守望相助，真的關心多點身邊的人，顧及一下他的感受。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜警方完成宏道閣及宏仁閣搜索沒發現遺體 尚有150人未能聯絡(湯偉圓報道)
【Now新聞台】大約600名災難遇害者辨認組人員進入屋苑搜索遇難者。警方指宏道閣、宏仁閣已完成搜索，未發現遺體，救出三隻貓及一隻龜。 身穿白色保護衣的災難遇害者辨認組，一早已在宏福苑附近的籃球場集合，先頭部隊陸續進入火災現場，亦有人負責拍攝紀錄、遺體位置、狀況以及身邊財物等，搜集及帶走證物。中午時分，再有過百人增援，辨認組會分成4人一隊，每次處理一具遺體，以免混亂，小隊會攜帶簡易挖掘工具和屍袋等入場搜索。消防帶走部分發泡膠、帆布以及棚網上車。警務處處長周一鳴下午到場視察，與辨認組的組員溝通。政務司副司長卓永興聯同警方等多個部門見記者。警方表示，由於有兩幢大廈較早熄滅火種，溫度已經大幅下降，所以辨認組能夠進入大樓，並且以較短的時間完成搜索。警務處新界北總區指揮官林敏嫻：「這兩座大廈的搜索工作已經完成，搜索期間我們並沒有發現任何遺骸，我們在宏仁閣救出了三隻貓，以及宏道閣救出了一隻烏龜，這些動物交由了香港愛護動物協會處理。」警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢：「150個(未能聯絡)個案中，當中有100個個案我們收到的資料比較零碎，包括報案人致電熱線時，不清楚懷疑失蹤的朋友是否真的住在宏福苑，或者他now.com 新聞 ・ 18 小時前
【圖輯紀錄】宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組 600 人進場 頹垣中尋遺體識別罹難者｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，火災奪走過百條性命，多人失蹤，居民家園盡毀，歸家無期。在滅火及救援工作完成後，警方災難遇害者辨認組（DVIU）今早（29日）約 600 人隊伍進場，開始搜索遺體及殘骸，從而協助家屬辨認遇難者身份。被火焚燒的大廈外牆徹底燻黑，竹枝散落一地。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
權志龍今日出席《MAMA 2025》 捐百萬支援大埔火災 點名優先支援消防義工恢復
大埔宏福苑五級火釀成128人死亡，多人受傷，消防人員及義工連日救援。演藝圈多個活動延期或取消舉行，不過韓國音樂盛典《MAMA》如常於28及29日舉行，改以「支持香港」為主話，對演出作出修改。今日（29日），權志龍G Dragon將出席MAMA頒獎典禮，其經理人公司亦於下午宣布G Dragon將捐出百萬港元，更並特別指定優先支援參與救援的消防員及義工的身心恢復。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
宏福苑五級火｜關愛隊接管物資站？麥美娟：庇護中心「從來都係民政處負責管理」 澄清無人報警｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警後，全港市民自發捐贈物資，大量義工到場支援，昨日傳出關愛隊要「接管」物資站的消息，引起關注。麥美娟今日（29日）出席電台節目後見記者，她強調「我哋無人報警，警方亦都無收到有人報警」，並重申庇護中心「從來都係民政處我哋負責管理」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
拒參與詐騙 內地博主非洲遭綁架打斷手腳險死
【on.cc東網專訊】貴州省自媒體博主曾先生近日傳出在非洲坦桑尼亞，遭另一中國博主綁架虐待，原因據指是曾先生拒參與詐騙國內同胞的活動。on.cc 東網 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜義工指警方凌晨五時攔截廣福邨平台出入口 指示中午前清走所有物資︱Yahoo
有現場義工向《Yahoo新聞》表示，警方今日（29 日）凌晨 5 時派出警員攔截廣福邨平台所有出入口，指示義工立刻開始執拾物資，在中午前搬到指定位置或交由機構接收。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑燒43小時撲熄 警鐘失效將執法 火災增至128死 200人情況未明
在逾2000名消防及救護員不停搶救逾43小時後，大埔宏福苑奪命五級大火於周五（28日）早上10時18分大致救熄，死亡人數增至128名，仍有約200位失聯人士情況未明，當局將考慮採用DNA方法驗證；部分遺體已移送沙田富山殮房，家屬辦理認屍手續後，離去時難掩哀痛，有激動相擁落淚，也有低頭飲泣。消防處已檢查宏福苑8幢樓宇的火警鐘，發現不能有效操作，會對承辦商採取執法行動。信報財經新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜MIRROR不參與MAMA 姜濤、Anson Lo各捐100萬 市民誤認AL到現場搬物資
大埔宏福苑五級大火，造成多人死傷。香港多位藝人亦取消或延期各項活動，為大火一事致哀。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前