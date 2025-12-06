宏福苑大火︳慘劇影響新片新劇 網民封張繼聰黑仔王 本尊回應「一齊行過去」

大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，唔少大埔人目睹熟悉嘅建築物毀於一旦更感心痛。喺大埔成長嘅謝安琪曾經喺宏福苑生活多年，Kay喺IG發文表達感受，指目睹舊居以及街坊嘅屋企被焚毀外，更透露「數天內告別了我的舊同學、我敬愛的長輩和眾多的好鄰居，我的心痛是無法言喻的沉重」。

有網民上載火災前宏福苑業主立案法團通告，指ViuTV申請於屋苑內拍攝

宏福苑五級火後，謝安琪發文透露有舊同學舊街坊罹難

謝安琪老公張繼聰同樣係大埔人，當然對慘劇感到哀痛，佢主演嘅電影《金童》亦叫停謝票宣傳，加上社會氣氛沉重，電影票房難免受打擊。另外由張繼聰同周秀娜主演嘅ViuTV劇集《小業主戰線》，本來安排於宏福苑取景拍攝，題材更加係小業主反抗法團圍標。火警後ViuTV證實劇集曾於宏福苑進行拍攝工作，並決定重新調整拍攝安排。

有網民為張繼聰近期遭遇而喺社交平台發文，認為張相當「黑仔」

有網民為張繼聰近期遭遇而喺社交平台發文，認為張相當「黑仔」，而阿聰亦就此回應。

「人生總會遇到一啲難以想像嘅處境

最重要，係你用咩心態去面對

電影，工作，當然有影響

不過對比起我哋香港而家所面對嘅

實在微不足道

我知道大家都唔好受

人生係會遇到好多挑戰

我哋肩並肩，手拖手，一齊行過去

最後，我從來都唔覺得自己黑仔」

張繼聰

同時有唔少人睇完《金童》之後都寫觀後感，讚賞電影之餘亦幫手宣傳。另外亦有網民提到返公司時電梯入面有人等埋佢，而嗰位好心人正是張繼聰，同篇帖文亦提到張繼聰多年前喺宏福苑向謝安琪表白！

