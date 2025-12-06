宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福苑大火︳慘劇影響新片新劇 網民封張繼聰黑仔王 本尊回應「一齊行過去」
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，唔少大埔人目睹熟悉嘅建築物毀於一旦更感心痛。喺大埔成長嘅謝安琪曾經喺宏福苑生活多年，Kay喺IG發文表達感受，指目睹舊居以及街坊嘅屋企被焚毀外，更透露「數天內告別了我的舊同學、我敬愛的長輩和眾多的好鄰居，我的心痛是無法言喻的沉重」。
謝安琪老公張繼聰同樣係大埔人，當然對慘劇感到哀痛，佢主演嘅電影《金童》亦叫停謝票宣傳，加上社會氣氛沉重，電影票房難免受打擊。另外由張繼聰同周秀娜主演嘅ViuTV劇集《小業主戰線》，本來安排於宏福苑取景拍攝，題材更加係小業主反抗法團圍標。火警後ViuTV證實劇集曾於宏福苑進行拍攝工作，並決定重新調整拍攝安排。
有網民為張繼聰近期遭遇而喺社交平台發文，認為張相當「黑仔」，而阿聰亦就此回應。
「人生總會遇到一啲難以想像嘅處境
最重要，係你用咩心態去面對
電影，工作，當然有影響
不過對比起我哋香港而家所面對嘅
實在微不足道
我知道大家都唔好受
人生係會遇到好多挑戰
我哋肩並肩，手拖手，一齊行過去
最後，我從來都唔覺得自己黑仔」
同時有唔少人睇完《金童》之後都寫觀後感，讚賞電影之餘亦幫手宣傳。另外亦有網民提到返公司時電梯入面有人等埋佢，而嗰位好心人正是張繼聰，同篇帖文亦提到張繼聰多年前喺宏福苑向謝安琪表白！
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 16 小時前
再見愛人5｜李施嬅閨蜜胡蓓蔚質問車崇健買樓原因 為姊妹發聲：其實她很難受
李施嬅與前未婚夫車崇健參與內地真人騷《再見愛人》第五季成為熱話，李施嬅於節目中毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，令網民睇得氣憤又心疼。去到最新一集，李施嬅和車崇健各自邀請一位「撐腰」好友上節目，李施嬅邀請好閨蜜胡蓓蔚Paisley，而車崇健就邀請好友兼生意夥伴趙沛源Danny。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
方力申老婆葉萱挺巨肚撐楊千嬅開騷 小方晒超聲波照懷疑自己未準備好為人父
楊千嬅一連六場紅館演唱會《楊千嬅Live MY LIVE 2025 演唱會》喺噚晚（4日）圓滿結束，寵愛粉絲嘅千嬅，大唱經典金曲，噚晚更打破紀錄地唱出42首作品，ENCORE再ENCORE；更吸引一眾藝人朋友現身，包括方力申與臨盤在即的太太葉萱Maple亦挺超巨肚現身。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
吳佩慈罕見露面！為20年閨蜜老公助選 「47歲臉蛋無瑕疵」凍齡狀態驚豔網友
47歲女星吳佩慈淡出演藝圈多年，移居香港後專心照顧4名孩子，平時極少公開露面，就連大S過世時，她也低調陪伴家屬，沒有在鏡頭前出現。近日她難得拍攝短片，為香港議員候選人楊哲安助選，再度引發外界關注，而背後原因是一段長達20年的深厚友情。姊妹淘 ・ 1 天前
《愛・回家》大隻仔關曜儁太太懷三胎 自爆被騙走逾六位數：無奈憤怒
藝人關曜儁（Leo）2015年加入TVB，多年來以配角為主，一直到《愛·回家之開心速遞》飾演范柳元一角開始嶄露頭角，之後於《陀槍師姐2021》飾演「Hang 基」及《下流上車族》飾演關偉力更備受關注。入行後一直以大隻仔形象示人的Leo除了演員外，更有擔任健身教練，兼開設健身中心。家庭方面，Leo 2022年向太太求婚成功，2023年大囡出世，Leo亦與太太完婚，去年再誕下二兒子，早前更宣布太太再懷孕。不過，日前Leo發文尋人，更自爆被騙徒情緒勒索，損失逾六位數。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
玉木宏結婚7年再做老竇 老婆木南晴夏秘誕第2胎
【on.cc東網專訊】憑劇集《交響情人夢》的「千秋學長」一角走紅亞洲的45歲日本男星玉木宏，私生活一向低調。他於2018年與40歲女星老婆木南晴夏結婚後，已育有一名小朋友的他，今日(5日)宣布再做老竇，獲對方誕下第2胎。東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
陳冠希日本街頭「鬍鬚大叔」造型曝光！被求合照反應圈粉，1句話洩漏疼妻的心
46歲的陳冠希近日在日本被路人巧遇，隨性造型意外掀起討論。有人笑稱他「男星的盡頭是本山」，他卻用高EQ回應「本山冠希聯名款很值錢」，幽默自嘲反而圈粉無數。姊妹淘 ・ 16 小時前
羅霖晒29歲大仔香港大學碩士畢業照 被女同學包圍大讚兒子魅力四射
1991年亞洲小姐冠軍羅霖自1996年與富商前夫劉坤銘結婚，低調淡出娛樂圈；2013年，羅霖選擇離婚並獨力撫養三個兒子：大仔劉子榕（Nathan）、二仔劉子熙（Jordan）及細仔劉子晉（Jonathan），透露離婚背後涉及家暴和第三者插足嘅辛酸。日前，羅霖29歲嘅大仔Nathan已順利取得香港大學碩士學位，Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
岑麗香學生時代照片判若兩人 IG分享神級化妝技術讓網民驚嘆
現年41歲嘅岑麗香（香香）樣子甜美可愛，係唔少人心目中嘅女神。佢喺2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，一家四口幸福滿瀉。直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。保養得宜嘅香香不時喺社交網站分享近況及生活點滴，日前更分享一條化妝影片，其化妝技術讓網民驚嘆，令顏值再升級。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
郭珮文冇工開坦承須動用積蓄 博到盡以新造型北上拍劇
郭珮文（Juliana）2023年以一頭金髮造型參選香港小姐競選，加上擁有驕人上圍，令人留下深刻印象，獲封「最強body」。雖然五強止步，但亦獲簽約TVB，隨即加入《法證先鋒6 倖存者的救贖》劇組及參與扮嘢真人騷《福祿壽訓練學院》等拍攝工作，當時佢嘅得寵程度更勝同屆港姐冠軍莊子璇。不過，郭珮文今年工作停步，坦承近期都冇劇集拍攝，收入受到影響，已經開始要動用積蓄。而近日，郭珮文終於有新工作，參與內地劇《為何她們愛上我》拍攝，正式回歸演員身份。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
47歲吳建豪激瘦臉頰凹陷被指似60歲阿伯 自揭「暴瘦」原因
現年47歲嘅F4成員吳建豪（Vanness）一向身形健碩，係圈中公認的型佬。不過日前佢喺IG限時團體上載一張喺升降機嘅自拍照，戴上冷帽及眼鏡，激瘦再加上臉頰凹陷，隨即令到唔少粉絲非常擔心佢嘅身體狀況，甚至話佢好似60歲阿伯。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林志玲是仙女本人吧？ 51歲生日影片連「哭著許願」都美到發光！公開私房養顏法：原來姐姐最愛番茄和肥肉！
身邊的人要她許願，她先深吸一口氣，第一個願望說得超溫柔—希望自己可以「健康、有智慧地陪小寶貝一起長大」。第二個願望，她又忍不住哽住，講的是「希望身邊所有愛的人，都能好好的」。整段影片沒有任何濾鏡，但她的神采、光澤、氣色，都像把時間按下暫停鍵，反而越哭越顯得...styletc ・ 1 天前
25歲上流千金Becca Bloom推薦4本必讀書本！「RichTok」富二代企業家氣質就是從中學習：爸爸從小要求我們讀的書
在 TikTok 的 #RichTok 浪潮中，25 歲的 Becca Bloom 以其親和真誠的魅力迅速走紅，成為數百萬粉絲追捧的「富二代女王」。出身科技與地產世家的她，不僅展現奢華生活，更以職場洞察與理性思維贏得認同。她透露，父親要求她必讀的四本書，讓我們一探究竟。Yahoo Style HK ・ 17 小時前
香港宏福苑大火 路透一張「震撼照」背後故事 71歲翁曾是建築工人 長期反對翻修「仍在等待妻子的消息」
香港宏福苑火災令上百家庭破碎，一張由路透社記者所拍的照片瘋傳全球，畫面中一名長者痛苦哀號、悲痛欲絕，背後映襯著被火海與濃煙吞噬的大廈。照片中人是71歲黃姓長者，他那天聽聞消息趕回家，一路呼喊被困在屋內的妻子，晚間還被媒體直擊，持續守在大廈下好幾個小時。 黃先生的兒子近日出面受訪，表示父親退休前就是從事建築維修工作，也是有證照的水電工，一直反對這次的翻修工程，認為存在安全風險，他本人還曾將自家窗戶外的發泡膠拆除，換成耐燃的塑膠貼膜，更試圖在窗外的防護網上噴水。 黃父年輕時，曾是越野摩托車手，載著太太在香港到處奔馳，為了買房組建家庭，將摩托車賣掉，在宏福苑不到13坪的空間養大一子一女。兒子表示，事發當日，母親大概下午三點半時打給父親，表示在裡面「很不舒服」，之後就此斷聯。 災後黃父暫時與女兒女婿一起住，兒子表示雖然悲痛，但了解自己必須保持堅強，處理必要事務的同時，一邊查看每日大樓搜出遺體的狀況，「等候母親的消息」，而且由於過去與父親交流比較少，現在也必須重新學著與父親相處，讓家庭振作起來。Yahoo 國際通 ・ 12 小時前
韋史密夫有望回歸《黑超特警組》 老婆死亡恐嚇好友被告
【on.cc東網專訊】由荷里活兩大男星韋史密夫（Will Smith）與湯美李鍾斯（Tommy Lee Jones）合演的科幻動作喜劇《黑超特警組》（Men in Black，MIB）一直大受歡迎，兩位男星先後演過3集。而2019年電影公司開拍第4集《黑超特警組東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
大埔宏福苑五級火｜港鐵大埔墟站男童派花 小朋友被讚好有心
大埔宏福苑發生五級火，釀成嚴重傷亡，大批居民痛失家園。連日來不少市民前往現場獻花悼念，有網民於社交媒體分享一段影片並表示，「搭車望到細佬好乖，忍唔住拍低左」。 拍攝者指，自己由大埔墟火車站前往宏福苑的路上，近王肇枝中學時，看到一名男童拿著多束鮮花，主動幫助派發鮮花給前來悼念的市民。拍攝者補充，在拍攝影片前，男童會am730 ・ 1 天前
田柾國@BTS被爆與Winter@aespa戀愛 疑似情侶紋身曝光 經紀公司回應惹熱議
韓流天團BTS（防彈少年團）成員田柾國近日被爆出與人氣女團aespa成員Winter戀愛傳聞，網民更列出多樣證據，包括疑似情侶紋身、相近社交帳戶名稱以及田柾國兵休假期間只有前去觀看aespa演唱會等等。今日（5日），雙方經紀公司都有作出回應，不過卻再次引起熱議，令戀情更加疑幻疑真。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
應采兒為大仔Jasper缺席陳小春演唱會 兒子展現語言天賦 四語轉換自如
陳小春正展開巡迴演唱會，不過早前老婆應采兒就缺席，應采兒近日透過拍片解釋自己缺席係因為擔任大仔Jasper嘅專屬經理人，陪同出席活動。日前，Jasper為上海青少年活動擔任主持人，應采兒陪住Jasper從彩排到正式演出，幫忙調整台詞、整理行頭，也不忘拍攝紀錄，並時不時給孩子鼓勵，又帶住細囝Hoho坐喺台下，全神貫注地望住哥哥表演。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「2025最爛韓劇」票選！《問問星星吧》第二，冠軍也太爛了！
2025來到12月，今年各位戲迷追了幾多套劇？回顧一系列今年推出的韓劇，《苦盡柑來遇見你》、《未知的首爾》等佳作成為年度佳話，但同時也有不少劇集獲得反面的評價，有韓國傳媒選出「2025最爛的韓劇」TOP6，其中全智賢《暴風圈》第4，《魷魚遊戲3》第3，冠軍你又有無睇過？「2025最爛韓劇」TOP 1：《十二使者》《十二使者》由馬東石、朴炯植、徐仁國、成東鎰、李主儐、高圭弼、康美娜、成愉頻、安芝慧、雷嘉汭等，是一部以東方十二生肖為背景的奇幻動作劇，講述以人的形態生活在世間的12位天使保護人類免受惡靈侵害的故事。但幼稚毫無高潮的劇情，讓觀眾大失所望。「2025最爛韓劇」TOP 2：《問問星星吧》《問問星星們》被選為2025最差韓劇第2名，由李敏鎬、 孔曉振主演，並由《雖然是精神病但沒關係》導演朴信宇執導，光是製作期準備時間就耗時5年，並以「500億韓元」的天價製作費製作，但超級奇怪的劇情設定，可以說是刷新觀眾三觀。《魷魚遊戲》被選為2025最差韓劇第3名，雖然劇集第一季造成世界追劇熱潮，成為經典，不過後續兩季評價每況愈下，第三季結局最後找來Cate Blanchett現身，留下開放式結局，ELLE.com.hk ・ 1 天前
鮮浪潮︱《逆留》剖白回流心聲 導演高思約：去留無分對錯 要對得起自己︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】「你點解要返去（香港）啫？」第 19 屆鮮浪潮入圍作品《逆留》中一句拷問，帶出了近年移民潮後港人回流的現象。故事中兩位女主角，分別面臨移居英國和回流香港的情緒拉扯。導演高思約指，港人因對未來的不確定而聚散離合，即使陷入迷惘，仍然為自己所選的路而活，「無論你去邊個方向都無啱定錯，我哋所有人就係要 justify（證明）自己嘅決定，做任何事情都係，你要對得起自己，It’s your life to live（這是你的人生，由你決定如何過）」。Yahoo新聞 ・ 1 天前