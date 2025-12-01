宏福苑大火｜《愛·回家》「池美麗」鍾凱琪通宵做義工12小時步行3萬步：忙碌但有意義的晚上

大埔宏福苑於11月26日發生大火造成嚴重傷亡，無數市民失去居所，引起全球關注。多個慈善團體啟動支援工作，設立募款平台，協助受影響之居民渡過難關。演藝圈唔少藝人亦有錢出錢，有力出力。TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「池美麗」嘅鍾凱琪亦有到場做義工，並喺社交網站分享經歷及感受。

鍾凱琪取消當日原定工作，獨自一人入大埔做12小時義工直至竪日早上：「一晚步行了30000步，義工的經歷，我和每一個香港人一樣，前天看到了一個絕不想發生的事件，心裏震撼，內心不由得想為社會貢獻一分力量。於是昨天取消了願本所有的工作，獨自一人入了大埔，經歷了一個忙碌但有意義的晚上。起初因為資訊混亂，每個人都是看手機群組信息，冇組織冇規劃，漫無目的在火車站遊走，看到人便詢問一下，你是否去幫忙？但是每一個陌生的人，慢慢便開始結伴同行。大家都不知道要去哪裏，互相討論去進行下一步，後來終於找到了方向，到了廣福平台上面，幫忙物資站的運作。剛開始我的工作是指引一些不知道把物資運往哪裡的人去平台上的物資站，但發現每一個受災者其實都很害羞，很少會主動去物資站領取，於是我去了大型超市借了一架購物車，把食物和水放上去，不停在現場查詢。 有沒有人有需要？完全是一個點心姐姐。。。。這個方法雖然老土，但事係有效，透過發佈物資，接觸到不同經歷的災民，每人背後都有一個不同的故事。有廣福邨的老人家和夫婦，因為火災暫時不能夠回家。也有所有財物被燒光，全身只有100元的災民，我們去做義工的目的到底是什麼？到底是單純把物品發放下去。還是透過送贈物資的情況下，用心去關懷他們呢？我又太多太多信分享，但是因為已經工作了12小時以上，暫時要先休息一下，稍後會有後續」。

廣告 廣告

另外，鍾凱琪喺IG限時動態上載一張物資照片，表示噚日（11月30日）與學生及朋友夾一份物資俾受影響嘅單親母女：「今天和自己的學生及朋友一起夾了一份物資給受影響單親母女，泰池速遞，使命必達。切記：物資要精準，先和對方溝通好，再按對方需要匹配，才是最有效率。太子女出馬，善心永不太遲。謝謝義載出車」。

鍾凱琪

鍾凱琪

鍾凱琪

鍾凱琪

鍾凱琪

鍾凱琪

鍾凱琪

鍾凱琪

鍾凱琪

《愛·回家之開心速遞》截圖

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！