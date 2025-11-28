宏福苑大火｜全城救災 前高級公僕會嘆紅酒食龍躉撐選舉 梁君彥出席︱Yahoo

香港前高級公務員協會舉辦 32 周年大會暨晚宴。（Facebook James Chak）

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑發生五級大火，造成 128 人死亡的嚴重慘劇，政府及各大政黨早前已宣布暫停一切立法會選舉宣傳活動，以專注救災工作及悼念死傷者。雖然全港氣氛哀傷，香港前高級公務員協會於 昨晚（28 日）仍照常舉辦 32 周年大會暨晚宴，主題更標明「全心全意支持立法會換屆選舉」，立法會主席梁君彥亦有出席。

當晚活動主題標明「全心全意支持立法會換屆選舉」。

梁君彥席上發言 背後有螢幕寫上殉職消防員名字

晚宴於香港中華總商會會址的中華軒舉辦。根據警務處退役同僚協會副主席翟煥龍在 Facebook 上傳的多張相片，活動主題為「全心全意支持2025年立法會換屆選舉」，現場設置的大型螢幕及易拉架，均印有宣傳 12月 7 日選舉的字句。

據翟煥龍拍攝的相片及餐牌顯示，晚宴菜式豐富，包括鹽燒南非鮑魚、姬松茸燉響螺湯、西芹腰果炒蝦球、古法蒸龍躉件、脆皮芝麻雞等，並以此佐以紅酒。值得注意的是，晚宴現場螢幕曾打出哀悼在宏福苑大火中殉職的消防員何偉豪的名字，而梁君彥則手持咪在同一螢幕前發言，面露微笑。

晚宴菜式豐富，包括鹽燒南非鮑魚、姬松茸燉響螺湯等。（Facebook James Chak）

港府早已宣布暫停選舉宣傳

香港前高級公務員協會為非政治性團體，會員包括總薪級表第 34 點或以上級別的不同職系前高級公務員，表明在維護香港繁榮穩定及公務員事務上積極支持特區政府。該會現任會長為陳鴻烈，副會長則包括陳祖澤及高贊覺。

大埔宏福苑五級火災情嚴重，除已確認的 128 名死者外，仍有過百宗失蹤個案。港府早前已宣布暫停選舉宣傳及論壇，隨後三日定為哀悼期，各大陣營候選人亦紛紛暫停選舉工程，而梁君彥所屬的經民聯本屆有多名成員參選。

晚宴現場螢幕打出哀悼在宏福苑大火中殉職的消防員何偉豪，梁君彥在螢幕前面露笑容。（Facebook James Chak）

拒絕召開「緊急休會辯論」

另外，社福界立法會議員、新思維狄志遠昨日致函梁君彥，要求就大埔火災提出「緊急休會辯論」，促請政府徹查事故，並討論居民災後安置。

但梁君彥同日傍晚回應指，未能接納要求，他引《基本法》及《議事規則》，在終止運作期間立法會主席只會應行政長官的要求召開緊急會議。

晚宴於香港中華總商會會址的中華軒舉辦。（Facebook James Chak）