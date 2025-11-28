宏福苑大火｜張柏芝王嘉爾分別捐100萬港元 韓團aespa和i-dle捐款祈願平安

宏福苑大火｜張柏芝捐100萬港元 韓團aespa和RIIZE捐款祈願平安

大埔宏福苑日前發生五級火災，唔少機構、商戶捐出數以千萬，緊急支援救災工作，包括李嘉誠基金會、公益金、李兆基基金會等等。而唔少藝人都宣布將會出一分力，例如吳千語捐出港幣30萬元，文詠珊及高海寧分別捐出20萬元，注入「仁濟緊急援助基金」。王嘉爾宣布透過東華三院捐出100萬，張柏芝工作室亦於昨日（27日）發出公告，捐贈100萬港元：「香港新界大埔火災牽動社會各界心弦。張柏芝通過香港保良局捐贈100萬港元，專項用於火災緊急救援、受災民眾過渡安置及生活物資補給等。攜手相助，共渡難關。」

內地歌手韓紅亦於社交平台發文：「心疼香港！祈願平安！」，韓紅愛心慈善基金會亦於帖文宣布將捐贈1000萬人民幣，為災民提供後續支持。最後，韓紅向消防、警務、醫護和前線人員致崇高敬意。即將於香港啟德舉行跨年演唱會的歌手周深亦捐出100萬人民幣。另外，有份參加《MAMA》嘅韓團aespa 和RIIZE與所屬SM事務所亦有捐款，aespa及NCT WISH分別捐出50萬港元：「對於令人心痛的消息，我們深表關切，決定以aespa名義向中國香港紅十字會捐款50萬港元，帶去一份力量，衷心祈願平安。」至於SM事務所則100萬港元，旗下團體RIIZE及WayV分別捐贈25萬港元。韓國女團i-dle亦向復星基金會捐款100萬元人民幣用於災後重建等。

