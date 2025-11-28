宏福苑大火｜王喜指低於40米高可加租 言論惹不滿被轟：覺得自己好幽默？

大埔屋苑宏福苑於11月26日發生五級火警，截至11月27日晚上11時搜救人員仍在進行搜索，死傷人數不斷增加，包括一名消防員喺火災中殉職。前TVB藝人王喜於宏福苑大火期間頻頻於社交平台出Post，當中一句「物業低於40米高嘅業主可以放膽加租」，震驚網民。

王喜於社交平台談論宏福苑大火事件，直言：「《宏福苑災難》後遺症，物業低於40米高嘅業主可以放膽加租。利伸：我會。」唔少網民覺得王喜呢個時間分享並不恰當，紛紛留言指責：「你似乎連香港人都討厭埋」、「王喜，請問你係咪有反社會人格？」、「咁大個人，係要呢啲時候講埋啲咁XX嘢」、「覺得好X好笑 定覺得自己好X幽默呀？」等等；不過，王喜現時已將留言隱藏。隨後佢又再發文：「《宏福苑災難》2000災民臨時入住邊間五星酒店。

藝人王喜曾憑《烈火雄心》等劇集走紅，一度成為TVB男一演員，近年移居英國，不時拍片分享生活點滴，對於於日前遇上連環不幸慘況，身無分文，不禁以高八度的聲音喊：「救命呀！」

王喜IG

王喜IG

王喜IG

王喜IG

王喜IG

王喜IG

王喜IG

《烈火雄心》

