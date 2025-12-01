宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
宏福苑大火｜趁火打劫！兩批可疑人士持表格幫災民登記 遭街坊質詢落荒而逃 私隱署籲勿提供驗證碼｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】全城心繫大埔，卻有人趁火打劫。《Yahoo新聞》發現，有兩批來歷不明人士到廣福平台聲稱幫災民登記資料，索取包括銀行帳號及驗證碼，又聲稱可以幫災民提取一萬元「應急錢」。這些表格有不同版本，但全部並非民政署或其他機構的援助申請表，可疑人士更集中向長者落手。記者分別聯絡到兩位目擊街坊，發現至少有兩批人行事，他們身上沒有任何職員證，當街坊質問這些人士來自哪一個機構及「係咪呃錢？」對方不但無法作答，更會馬上逃離現場。
個人資料私隱專員公署12月1日表示，留意到有騙徒利用大埔火災，假扮義工使用虛假的「大埔宏福苑災民登記表」，意圖騙取災民的個人資料，包括中英文姓名、香港身份證號碼、電話號碼，以及銀行及信用卡資料，包括戶口號碼、信用卡號碼、提款卡號碼及驗證碼等。
私隱專員：強烈譴責騙徒 籲勿提供銀行戶口驗證碼
個人資料私隱專員鍾麗玲強烈譴責有騙徒利用災情行騙，提醒災民及公眾必須保持警惕，查證相關災民登記表的真偽，切勿提供任何銀行戶口密碼或驗證碼，並可透過「一戶一社工」申請相關資助。
公署指另有市民收到假冒社福機構的籌款釣魚短訊，訛稱為大埔火災的災民籌款，誘使市民點擊短訊內的超連結進入虛假籌款網站，以騙取善款。市民若接獲懷疑詐騙短訊或來電，可向公署（電話：2827 2827、電郵：communications@pcpd.org.hk）查詢或投訴。若發現其個人資料被盜用並涉及刑事罪行，亦應盡快報警。
公署提供以下防騙貼士：
提高警覺：切勿隨意點擊或掃瞄可疑的超連結及二維碼，也不要登入任何可疑網站；
核實發送短訊人士的身分：即使對方可於短訊中提供你的個人資料，若懷疑對方身分，應先以其他聯絡方式查證對方或有關機構的真偽；
保護戶口資料：切勿向任何人透露銀行戶口驗證碼、密碼及信用卡安全碼，如有懷疑，立即更換網上銀行的密碼，並啟用雙重認證功能；
防騙資訊：留意私隱專員公署、警方或相關機構公布的防騙資訊，並向身邊親友分享與騙案有關的資訊，以加強防騙意識。
大埔街坊：目擊年輕人手持表格 包圍長者
大埔街坊Maggie向《Yahoo新聞》表示，11月28 日晚 8 時許，她在廣福平台目擊數名手持一疊表格的年輕人，包圍一群公公婆婆，她發現有婆婆面有難色，於是直接拿起表格，驚見表格已填上大量個人資料，包括姓名、地址、銀行帳號及驗證碼，「我一開聲問佢哋要啲資料嚟做咩，佢哋即刻啞咗，吚吚哦哦咁，跟住我問係咪呃錢，佢哋就即刻走」。她形容這批人「好似做緊虧心事咁，係勁緊張」，甚至細聲斥她「關你咩事！」Maggie擔心若有不法之徒魚目混珠騙走災民銀行密碼，「婆婆嘅積蓄咪冇哂？」幸好經她質問，成功擊退這群人士，奪回已填有婆婆資料的表格。
有被可疑人士包圍的災民向街坊求助
記者更發現，有另一批手法相近的可疑人士，早於大火發生的第二晚已出現。街坊鍾小姐向《Yahoo新聞》表示，前（27日）晚約 9 時，在廣福平台發現 4 名中年男女，包圍幾名公公婆婆，其中有一名公公向鍾小姐求助，表示「阿妹，我唔識字，可唔可以幫我睇吓？」鍾小姐接過表格，「我一睇之下，發現張form冇機構logo，啲問題勁私人」，她立即質問有關中年人士「係邊間機構？」，對方無正面回答或提供證明，見勢色不對，一行四人馬上收起所有表格離開。
鍾小姐形容，該四名人士包括 2 男 2 女，男士穿西褲外套及皮鞋，女士穿普通主婦裝，「無一個係純正廣東話」。她認為若有人乘機騙取災民金錢，是極離譜的行為，「我真係冇諗到咁黐線，趁火打劫，希望無災民中招。」
民政署表格並無索取銀行驗證碼
《Yahoo新聞》記者取得一份真正由民政署向災民派發的「災民證」登記表格，對照由Maggie從可疑人士手中取得的版本，發現兩份表格完全不相同，由可疑人士自行印刷的只得一張A4紙，沒有任何代表機構名稱，卻索取銀行驗證碼；而民政署的表格有數頁，需填上的資料詳盡，關鍵是並無索取銀行驗證碼。
根據民政署網頁的公開資料，署方為協助受影響居民，用作臨時庇護中心的大埔社區中心，會開放禮堂供災民申請政府的補助金及災民證， 而社區中心亦可辦理「公益金及時雨與大埔火災援助基金」申請，會有義工及在場警員分流及指示災民排隊。
處理申請時，署方會要求災民提供包括身份信息、住屋需要、衣物藥物需要、親友狀況等，以核實身份。（基於安全理由，《Yahoo新聞》不會刊登官方表格及列明細項，以免騙徒複製。）
勞工及福利局局長孫玉菡周五（28 日）時表示，受影響居民可在社區中心、庇護中心或致電社署熱線 182183，向「一戶一社工」進行登記，社工會了解每個家庭的獨特情況，協助申請所需援助，包括領取政府的生活津貼、慰問金等。民政及青年事務局局長麥美娟今日表示，如有人在領取政府援助時，涉虛報或瞞騙，會轉交相關部門跟進。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
