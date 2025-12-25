宏福苑大火｜00後居民反駁不知足論 樂翹樓三口同住無房間一屋是床 只盼有家的感覺｜Yahoo

宏福苑大火｜00後居民反駁不知足論 樂翹樓三口同住無房間一屋是床 只盼有家的感覺

大埔宏福苑火災距今，剛剛一個月。今日迎來了聖誕節，鬧巿這天燈影串串，居民難以盡興，但也不想掃興。Isaac說，大火後得到很多朋友的問候和關心，「係感動的，成世人未收過咁多訊息。」（其實他今年只是23歲）不過由於現在社會氣氛差，他不想常常對着朋友放負，寧願偶爾在Threads上寫幾句作為災民的心情，當發洩一下，「有時睇完新聞有啲嘢想講，有時睇到啲網民鬧災民唔知足，想反駁一吓，便在Threads上寫。」

廣告 廣告

Isaac跟父母、祖父和傭人，住在宏新閣兩個隔鄰的單位，「即係電視所見，燒得最黑那一幢。」回想當日，他和父母皆外出上班；至於92歲的爺爺，平日這個鐘數必定在家「瞓晏覺」，唯獨那天他忽然堅持要落樓下食下午茶，因此逃過一劫。

那天得悉火災後，他和父母各自趕回家，相約在油站見面。三個人站在宏福苑的對面，看着七幢樓焚燒，「但我忍唔住只望着自己住那一幢，燒極仲未燒完，不想再看下去。」倖存的災民每次說到這裏，總是習慣性補充一句：「人冇事已經好好彩，其他嘢冇咗就算啦。」

Isaac又提到，最開始時政府曾承諾，宏福苑居民可免租於過渡性房屋居住，「你一開始講免費，你講我就信，點知上星期突然又話明年二月要交租。其實我明白，交租都是合理的，只是既然如此，開始時就不要咁口響話免費啦。」

他說，由於單位完全是零間隔，十分不便，因此入住前想先裝修一下，「祖父和外傭沒可能同一屋簷下咁住，我和爸媽完全沒有房間也非常不便。」近期網絡亦開始出現一些聲音，指居民太揀擇或貪心，Isaac直言，若要在這裏住上兩年，他希望能佈置到有一種家的感覺，絕不過份，「若起碼要住兩年，我都想阿爺住得溫暖些，而不是好似住醫院咁，四幅白牆。」

目前他跟父母住進公司的臨時宿舍裏，祖父和外傭則住在親戚家；他們兩伙獲分配入住洪水橋的樂翹樓，現正進行小型裝修，預計一個月後可遷入居住。他直言猶記得取鎖匙收樓時，房協職員跟他說，洪水橋單位只能住到三月尾，屆時會再安排住宿，提醒他若進行裝修，遷離時須還原單位。除了他以外，不少街坊亦被告知三月尾是住宿限期，「這是當日我們親耳聽到的，不知何解，後來政府又話這些是謠言，話我們可無限期居住，好似怪我們講大話咁，但其實是你們自己講，不是謠言。」

居民時常在群組互傳消息，Isaac打趣說，偶爾也出現不少黑色笑話。「由於他們按人頭計，例如三個人就提供三張單人床，有街坊兩個人，但間屋有四張床，他在群組說：『我依家成間屋只係得床。』」至於Isaac居住的單位由於須要裝修，他們多次回絕床鋪安排，但最後同樣落得一屋是床的命運。

另一樣令他大惑不解的是，房協從來沒要求他們簽收物資，但與此同時，他們也回絕一些不需要的小型家電，以免浪費資源，「但由於沒有簽收，日後遷出時，他們會否要我們歸還一些沒有取用的物資？」

問Isaac父母當下心情如何，他說早陣子兩人常常忍不住垂淚，「突然記起原來失去了什麼，會喊，睇到消防員出殯也會哭。」他說例如客廳上一幅父母的結婚相、媽媽出嫁時的金器、紀念鈔票和郵票，還有爺爺的母親，Isaac的太嫲一張大相，以至一個不防火的夾萬，相信都燒掉了。不過，對年輕一代來說，「我啲嘢都擺晒上Cloud（雲端）」。只是本來擺滿幾個櫃的高達模型、中學六年的班相、電子鼓、DSE證書等「冇晒啦」 。但他仍然會習慣性地補充一句，「人冇事已經好好彩，其他嘢冇咗就算啦。」