宏福苑大火 ｜Rubberband辦音樂會籌款 全數票房收入捐災民
大埔宏福苑五級火帶走至少151人性命，多人受傷，大量居民喪失家園。各界連日出錢出力向居民伸出援手，演藝界紛紛捐款支援，楊千嬅、Jer柳應廷等亦將演唱會部分收入捐給災民。今日（2日），Rubberband宣布為災民開籌款SHOW，並計劃將音樂會收入捐出「是次演出全數票房收入，將不扣除成本捐予協助宏福苑受災居民」。貼文如下：
「這幾天我們跟大家一樣
對於大火奪去的一切，心痛得無法言喻
已記不起眼淚不自覺流過多少次
看到各方或自發徵集物資、或提供情緒支援
給予彼此溫暖，艱難時互相扶持
在沉重哀傷的同時
我們樂團問自己：還可以做一點什麼？
時間雖然倉卒，但我們和耀榮文化聯手安排了一場音樂會，是次演出全數票房收入，將不扣除成本捐予協助宏福苑受災居民
只希望用音樂陪伴大家，一起走過艱辛的路
希望大家知道
每一個人在治療傷痛的路上絕不孤單
——-
我們將聯同耀榮文化於 12 月 14 日（星期日）AXA Wonderland（安盛竹翠公園） 舉行 RubberBand x 耀榮文化《同在》 音樂會。」
警方就大埔五級火再拘九男一女涉誤殺
警方上周六(11月29日)至本周一(12月1日)就大埔五級火警，分別在旺角及北角再拘捕九男一女，涉嫌誤殺。該10名被捕人為相關維修工程顧問、棚架工程分判商及中間人，年齡介乎40至77歲。其中兩名均為49歲的被捕男女已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到；其餘被捕人現正被扣留調查。 警方早前已就此案拘捕3名男子，年齡介乎52至68歲，涉嫌誤殺，他們已獲准保釋候查。新界北總區重案組繼續調查該宗案件。(hc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
宏福苑五級火災｜宏昌閣再發現遺體 死者增至151人 12名受傷消防員已出院(羅家晴報道)
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火災，警方在宏昌閣再發現遺體，死亡人數增至151人，而12名受傷消防員已出院。 災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動，他們早上在宏福苑對出的籃球場集合，隨後分批前往宏盛閣，約中午時分，五至六名辨認組成員抬出遺體。七座大廈中，災難遇害者辨認組已經完成宏仁閣、宏道閣、宏建閣、宏泰閣、宏盛閣五座的搜索行動，現時繼續宏新閣及宏昌閣的搜索。警方稱，已經完成宏新閣四分三搜索，未發現遺體，宏昌閣則完成了四分一搜索工作，發現八具遺體，當中三具是消防較早前已經找到。警務處新界北總區指揮官林敏嫻：「為何這麼多(遺體)呢？大家都知道宏昌閣是第一棟大樓起火，亦都是較遲熄滅的，所以入面的環境是非常之惡劣、滿目瘡痍，有部分的遺體是殘缺不全，甚至燒成一些灰燼。但無論如何，警方都會繼續在災場盡力搜索，希望找到死者，或是能夠辨認到他們的一些物品，或是線索。」警方指，災難遇害者辨認組會一次過完成工作，不會再進行覆查，會盡力辨認死者物品，期望三星期內完成工作，現時死者家屬已經辨認了104具遺體，尚有39具遺體未辨認。警方又安排遇難者家屬在宏福苑附近路祭，現場設有多張桌子擺放死者遺照和香燭祭品，約now.com 新聞 ・ 22 小時前
大埔宏福苑火災增至151死 仍有逾40人失聯
警方就大埔宏福苑火災交代最新進展，表示過去兩日已完成於宏仁閣、宏道閣、宏建閣、宏泰閣及宏盛閣的搜索，今早(1日)於宏昌閣及宏新閣開展搜查工作，截至今日下午約4時，死亡人數增至151人，有39具遺體尚待辨認，現時仍有逾40宗失聯個案，不排除死亡數字會進一步上升。 新發現並移走的8具遺體全數來自宏昌閣，當中3具是消防隊早前已發現的死者，警方表示，現時宏昌閣及宏新閣的搜索工作分別完成約25%及75%，主要由於宏昌閣是最早起火及較遲完全撲滅火勢的大樓，因此內部環境非常惡劣，災難遇害者辨認組將盡力搜查現場，期望能尋獲所有死者或能夠協助辨認其身份的物品和線索。 至於工人方面，警方熱線收到涉及懷疑失蹤搭棚、地盤及裝修工人相關個案共有4宗，目前已確認兩宗個案在今次火災中死亡，一人受傷留院，目前有一人仍然失聯。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
政府：暫時發現宏福苑四幢大廈中有七個棚網樣本未達阻燃標準
政務司司長陳國基表示，警方與廉政公署已就大埔宏福苑嚴重火災事故成立聯合工作小組，開展全方位刑事調查，又指在現場情況許可下，警方在過去兩日於宏福苑約20個不同地方採集棚網樣本，當中發現宏泰閣、宏道閣、宏仁閣及宏志閣有七個樣本未達阻燃標準。 保安局局長鄧炳強表示，目前懷疑有人將不合格棚網與符合阻燃標準的棚網混用，早前公布初步發現棚網符合標準，則是由於有人在颱風樺加沙襲港後，在更換地盤受損防護網期間以不合規棚網替換已損毀的防護網，同時為躲避抽查，選擇將符合阻燃標準的棚網安裝於容易取證的棚腳及較低層位置，並將不合規的棚網安裝在只有消防員才能到達的較高處位置，造成魚目混珠的情況。 警方至今以涉嫌誤殺罪名拘捕13人，包括12男1女，年齡介乎40至77歲，涉及大判工程公司、工程顧問公司、二判搭棚公司及二判外牆工程公司，目前調查仍在進行當中，不排除會有更多人被捕。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜警方稱死亡人數增至146人 多發現18具遺體 房署指所有樓宇整體結構無即時危險
【Now新聞台】警方聯同房屋署下午5時許就大埔宏福苑五級火災見傳媒。警方表示，截至今日下午4時，宏福苑火災死亡人數已增至146人，另有79人傷；災難遇害者辨認組人員繼續到災場搜索，發現多18具遺體，其中於宏泰閣發現較多遺體。警方稱，不排除數字會再上升，現階段仍有40多人報稱失聯；而早前公布約150名失聯人士，當中有100宗個案列為無法追查。房屋署表示，經獨立審查組初步勘察逾1500伙單位，確認宏福苑六棟大樓的樓宇結構並無即時危險，但有少量單位因大火關係損壞較嚴重，署方已即時聯絡緊急維修承建商盡快展開鞏固工程，以便稍後讓警方以及消防人士進入單位蒐證等。當局指，有關部門會展開第二階段勘察，進一步判斷樓宇結構安全，至於未受大火波及的宏志閣則暫時不會解封。宏福苑五級火災．不斷更新#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前