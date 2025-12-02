宏福苑大火 ｜Rubberband辦音樂會籌款 全數票房收入捐災民

Yahoo Lunch K XLive｜RubberBand分享海外演出見聞 與Fans近距離交流 展現真性情

大埔宏福苑五級火帶走至少151人性命，多人受傷，大量居民喪失家園。各界連日出錢出力向居民伸出援手，演藝界紛紛捐款支援，楊千嬅、Jer柳應廷等亦將演唱會部分收入捐給災民。今日（2日），Rubberband宣布為災民開籌款SHOW，並計劃將音樂會收入捐出「是次演出全數票房收入，將不扣除成本捐予協助宏福苑受災居民」。貼文如下：

《同在》

「這幾天我們跟大家一樣

對於大火奪去的一切，心痛得無法言喻

已記不起眼淚不自覺流過多少次



看到各方或自發徵集物資、或提供情緒支援

給予彼此溫暖，艱難時互相扶持

在沉重哀傷的同時

我們樂團問自己：還可以做一點什麼？



時間雖然倉卒，但我們和耀榮文化聯手安排了一場音樂會，是次演出全數票房收入，將不扣除成本捐予協助宏福苑受災居民



只希望用音樂陪伴大家，一起走過艱辛的路

希望大家知道

每一個人在治療傷痛的路上絕不孤單



——-



我們將聯同耀榮文化於 12 月 14 日（星期日）AXA Wonderland（安盛竹翠公園） 舉行 RubberBand x 耀榮文化《同在》 音樂會。」