宏福苑安置方案｜鄧家彪倡提供多項選項分流居民 林筱魯關注市建局角色

【Now新聞台】大埔宏福苑安置未有最終定案，有立法會議員建議當局可提供更多選項平衡各方需要，亦有議員關注市建局角色，若要強化「招標妥」平台服務，政府需額外撥款予局方。

立法會議員(九龍東)鄧家彪：「我很希望政府能夠聽完所有一戶一社工，諮詢完之後過程可做的方案不是只有一個方案，可能有4至5個選項做分流，當你可能真的不同家庭有不同需要分流，可能最終很堅持在大埔，再建一個新的宏福苑的家庭，就不是1900多戶，可能是400多至500戶，到時選擇的地塊去做興建，已經靈活很多。」

立法會議員(選舉委員會)林筱魯：「市建局原本在做的事都一直說沒有資源做，越做越慢，所以我們勇敢面對，如果真的要通過市建局去做這件事(強化「招標妥」)，我也預期財政預算案可能也要撥出一筆錢，但是多大，大家要討論。」

