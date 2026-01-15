宏福苑安置方案 鄧家彪倡提供多項選項分流居民

【Now新聞台】大埔宏福苑安置方案未有最終定案，立法會議員鄧家彪指了解部分居民想原址重建，建議當局可提供更多選項，平衡各方需要。

立法會議員(九龍東)鄧家彪：「我很希望政府能夠聽完所有一戶一社工，諮詢完之後過程可做的方案不是只有一個方案，可能有4至5個選項做分流。當你可能真的不同家庭有不同需要分流，可能最終很堅持在大埔再建一個新的宏福苑的家庭，就不是1900多戶，可能是400多至500戶，到時選擇的地塊去做興建已經靈活很多。」

