宏福苑居民斥政府資訊混亂 1萬元應急錢仍未到手

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑火災過後，大部分受影響居民已入住政府安排的住宿。有宏福苑居民表示，大火發生後，每日都要回到現場處理不同的登記手續，但政府提供的資訊混亂，平常要靠街坊群組獲取各種資訊，至今未知如何申請政府提供的5萬港元生活津貼，而1萬港元的應急錢亦未到手，社署的社工前日(28日)致電後，就未有進一步消息。

該宏福苑居民續指，因大埔區的過渡性房屋已爆滿，只能申請上水的項目，昨日(29日)已取鎖匙，但項目只提供單人單位，不能與丈夫及兒子同住；而現時仍有空置單位的過渡性房屋則地點偏遠，不便通勤，現時暫居於親戚家中。

此外，火災過後仍有約150人失聯。今早陸續有市民到廣福邨旁邊的社區會堂，期望透過警方提供的遇難者照片，獲得失蹤家人的消息。有市民得知今日未有新照片提供時，一度流淚，指居於宏泰閣的舅父及表妹仍然失聯，自己每日都到場期望接收最新消息，但現時只能繼續等待，形容非常無奈，希望能盡快得知家人的下落。

