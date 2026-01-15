宏福苑居民長遠安置 議員倡多元選擇 關注以強拍例收購耗時長

【on.cc東網專訊】政府早前開始以問卷調查收集宏福苑業主，對長遠安置方案的初步意願，選項包括由房委會收購業權，一筆過付清收購費、原區重置和原址重建。有議員建議政府採取不同的重置方案，讓居民有多元選擇，另有議員關注房委會收購宏福苑業權時會否應用新條例、而非「強拍條例」，否則需時更長。

有議員今日(15日)在電台節目中指其所屬的勞工團體收到宏福苑近300戶家庭以問卷回覆，有八成希望繼續在大埔區生活；安置方案傾向較多元化，其中有兩成家庭希望政府回購業權，亦有兩成住戶期望選擇全港資助房屋，盼望原區重置及原址重建，亦分別有兩成多。該議員建議政府採取不同的重置方案，讓居民有多元選擇。

廣告 廣告

另一議員陳家珮關注房委會收購宏福苑業權時會否應用新條例、而非「強拍條例」，她指宏福苑戶數多，收購業權牽涉時間較長，形容政府提出原址重建需時9至10年是非常樂觀。

對於政府提出將原本提供約1300個公屋單位的頌雅路西項目，改為居屋項目，作為宏福苑居民長遠安置的選項之一，陳家珮建議按宏福苑設計，即普遍約400多呎及有兩房單位，並向居民提供單位圖則，讓他們在選擇時有清晰資訊。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】