宏福苑悼念區 4 噸祭品送火化 警拘 36 歲男涉冒領援助金｜歐盟再查Google涉壟斷｜許紹雄死因曝光揭未留下遺言｜12 月 10 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 12 月 10 日，星期三。預計明日香港大致多雲，今晚會有一兩陣微雨，明早最低氣溫約 20 度，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約 24 度。吹和緩東至東北風。展望隨後兩三日風勢頗大，星期六稍後氣溫將會顯著下降，轉吹北風，並有一兩陣雨。大家要注意保暖！

【今日重點新聞】

宏福苑五級火︱悼念區 4 噸祭品送佛堂火化 義工受難屬所託做法事：希望早日水落石出

【Yahoo新聞】大埔宏福苑五級大火發生後，有義工於廣福道休憩處設立悼念區，收集到市民帶來的祭品重達 4 噸。今日，元朗一間佛堂協助舉行法事，將市民心意卡、紙鶴、元寶等祭品火化，以冀離世居民早登極樂。

安排法會的義工 Sarah 表示，是受部分宏福苑離世家屬所託代為處理祭品及做法事，因部分家屬心情仍未平伏，希望義工可以代勞。

另一位義工阿水透露，當日清場工作有逾 200 市民參與，之後亦有近 50 名義工協助善後。由於環保及污染問題，佛堂負責人指塑膠祭品及毛公仔均未能火化，或會在完成宗教儀式後，以堆填方式處理。不過，市民寫給罹難者的心意卡已被電子化備存，未來或有機會展出。

市民在悼念區留下大批紙鶴，今被送到佛堂火花。

宏福苑五級火︱警拘 36 歲男子 涉利用他人身份證冒領災民援助金 社企被騙 1.8 萬元

【Yahoo新聞】大埔警區刑事調查總督察沈文偉今日表示，警方接獲宏福苑火災災民報案，指有人冒認災民騙取援助金。警方經調查後，於昨日（9 日）展開埋伏行動，拘捕一名 36 歲本地男子，懷疑他涉及欺詐案件。

沈文偉指出，該名男子涉嫌於 11 月 29 日至 12 月 2 日期間，利用他人的身份證影印本，成功登記為災民，並取得緊急救濟登記證（俗稱災民證）。他隨後利用這些文件，成功向兩間社企騙取共 13,000 元的援助金。

巴籍休班輔警涉打老婆被控普通襲擊 慈樂邨單位內爭執 獲准保釋 2 月再訊

【Yahoo新聞】一名 28 歲巴籍休班輔警涉嫌襲擊妻子，被控一項「普通襲擊」罪，今日（10 日）上午在九龍城裁判法院提堂。

案情指，被告莫哈林報稱貨車司機，被控於今年 7 月 20 日，在黃大仙慈樂邨樂安樓一單位內，襲擊其 24 歲妻子 Shazia Parveen。據消息指，事發當日二人發生爭執，男方懷疑用手襲擊妻子，女子手臂感到疼痛但毋須送院。事隔 4 個多月後，男子被落案控告。被告為一名休班輔警，目前已被停職。

裁判官曾慶東將案件押後至明年 2 月 4 日再訊，以待辯方索取文件，期間被告獲准以 1,500 元保釋。

【今日重點財經新聞】

再查美科企｜歐盟再查Google涉壟斷 質疑擅用網上內容訓練AI 9月因廣告壟斷重罰 29.5 億歐元

【BossMind】歐盟委員會周二（9 日）再次針對 Alphabet 旗下 Google 啟動反壟斷調查，這次質疑其擅自使用出版商的網上內容，以及用戶上傳的 YouTube 影片來訓練其人工智能（AI）模型，但未有給予創作者補償，或未賦予他們拒絕內容被使用的權利。若指控屬實，Google 可能面臨相當於其全球年收入 10% 的巨額罰款。

歐盟表示，這次調查將評估 Google 的生成式 AI 驅動服務，例如「AI Overviews」與「AI Mode」，對出版商內容的依賴程度，以及有無提供適當補償。同時，調查重點是 Google 是否對出版商及內容創作者設下不公平條款，或給予自身對相關內容的優先使用權，從而使開發競爭性 AI 模型的業者處於不利地位。

政府注資 3 億僅解燃眉之急？原址重建恐變「空城」｜另覓新址建屋成本恐超原址 3 倍 誰來埋單？

【易發睇樓團】宏福苑大火後，政府迅速注資 3 億元成立援助基金，連同其他善款合共籌得約 33 億元，平均每戶可獲約 150 萬元援助。然而，這筆金錢補償僅是權宜之計，真正的難題是災民的心理陰影與未來居住安排。

現時社會討論安置方案集中於三大方向：原址維修、原址拆卸重建，以及另覓地皮重建。原址維修的成本相對較低，可保留社區網絡，但維修費用不菲，且居民心理上可能抗拒重返「傷心地」，或導致單位空置。原址拆卸重建則可更新設計並提升安全標準，但重建需時至少 7 年，且居民可能已在別處安頓，回流意願低，存在「重建完成卻無人回流」的風險。至於另覓地皮重建，雖可免去居民重返舊地的心理壓力，但本港覓地困難，且涉及土地平整、基建等工程，粗略估計成本將比原址重建高出 3 倍以上。

上海公布育兒補貼實施方案 每孩每年 3,600 元人幣

【AASTOCKS】上海市發布《上海市育兒補貼制度實施方案》，宣布將向符合法律法規生育或收養的、在上海市已辦理戶籍登記的 3 周歲以下嬰幼兒發放育兒補貼。

補貼標準為全市按照現階段國家基礎標準發放，每孩每年 3,600 元人民幣。適用對象包括在 2025 年 1 月 1 日及以後出生，以及之前出生但在 2025 年 1 月 1 日未滿 3 周歲的嬰幼兒。

【今日重點娛樂新聞】

KOL 雪兒花火祭風波意外揭與霍哥戀情 網民質疑出軌 親回：已經分開與分居

【Yahoo娛樂圈】KOL 雪兒日前在日本熱海花火祭被指站立打燈打卡，影響其他人觀賞煙花而惹起爭議。事件除了行為本身受批評外，雪兒更意外被爆出與前微辣成員霍哥（Jeffrey Fok）同行，並因被網民質疑她已婚，而陷入出軌「派帽」風波。今日（10 日），雪兒在社交平台發文道歉，並解釋了她的感情狀況。

對於感情狀況，雪兒澄清，片中人確實是霍哥。她承認自己已婚，但與前夫因生活理念和價值觀分歧，「已經分開與分居了一段時間」，並指前夫是圈外人，希望外界不要再打擾他。雪兒表示在徵得前夫同意後，才決定在此澄清，並為事件引起大家的誤會表示非常抱歉。

雪兒

許紹雄死因曝光揭未留下遺言 龍嬿而與女兒許惠菁不滿被錢翰群外洩喪禮細節

【Yahoo娛樂圈】資深藝人許紹雄（Benz雄）於 10 月 28 日凌晨離世，終年 76 歲。日前，遺孀龍嬿而與女兒許惠菁返回新加坡處理後事，並接受當地傳媒人紅姑的訪問，透露許紹雄的病況及最後死因。

紅姑在社交平台分享訪問內容，龍嬿而表示許紹雄去年 9 月發現患腎癌後已切除腫瘤，康復進度良好。但在今年 10 月，許紹雄感到身體不適，檢查後發現癌細胞已擴散到肺部。最終，他因癌症擴散，身體受細菌感染，引發多重器官衰竭而病逝。龍嬿而坦言：「他沒有留下任何遺言，因為他根本就沒想到，自己會走得那麼快！」

向華強自爆為捧向佐虧了幾個億 嘆「驕傲輕敵」：上天給我的教訓

【Yahoo娛樂圈】香港影壇大亨、中國星集團主席向華強近日在社交平台罕有剖白，坦承在他數十年的演藝生涯中，唯一的「滑鐵盧」是發生在親生兒子向佐身上。他直言當年為兒子開拍電影是「最大敗筆」，在群星拱照下「虧了幾個億」，深刻體會到何謂「上天給我的教訓」。

向華強憶述，向佐從英國留學回港後想拍電影，他建議兒子走武打明星路線。向華強眼見兒子努力苦練武術 5 年，便斥資數億元為向佐開拍電影。資料顯示，中國星集團於 2014 年斥巨資開拍《封神傳奇》，由向佐擔正主角，並請來李連杰、梁家輝、古天樂、黃曉明及范冰冰等一線藝人助陣。電影宣稱製作費高達 5 億元，但上映後劣評如潮，最終獲得 2.83 億元票房，預料虧損超過 4 億元。向華強形容替兒子開戲是「我電影生涯中很大的那個敗筆，我虧了好幾個億啊」，他一度不敢將虧損實數告知太太陳嵐。