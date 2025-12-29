宏福苑承建商宏業人事變動 其中一名獲授權簽署人被屋宇署除名

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火已有一個月，負責屋苑大維修的承建商宏業建築工程有限公司近日出現人事變動。宏業原有兩名「獲授權簽署人」（即AS），其中一名AS張玉濤近日在屋宇署的一般建築承建商名冊中被除名。屋宇署表示，最近收到「宏業建築工程有限公司」通知一名獲授權簽署人已離職，因此按程序將其從名冊中除名，並更新相關網頁資料。

宏福苑於上月26日發生火災，當時屋宇署的一般建築承建商名冊顯示宏業共有兩名AS，分別為張玉濤及黃忠基。現時名冊已不見張玉濤名字，屋宇署回覆證實，張玉濤已被除名；至於另一名AS黃忠基則因為擔任宏福苑大維修的AS，故在火災發生後以涉嫌誤殺被拘捕。

廣告 廣告

截至上月底，宏業以註冊承建商身份參與本港至少30項工程，而屋宇署上月底曾根據《建築物條例》發出命令，要求30個私人樓宇工程項目立即暫時停工，當中28個私人樓宇工程項目，屬負責宏福苑大維修工程的承建商宏業建築工程有限公司，另有1項宏業以項目經理身份參與。

屋宇署補充指，一般而言，公眾人士可於屋宇署網頁查閱註冊承建商及其獲授權簽署人的資料。若有人事變動涉及獲授權簽署人，註冊承建商須以書面形式把有關變動和生效日期通知屋宇署，以便署方更新其網頁資料。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】