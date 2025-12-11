宏福苑業主獲提供特別按揭貸款安排 金管局指問題複雜需研究處理

【on.cc東網專訊】為減輕大埔宏福苑受影響業主的供樓負擔，房委會早前已宣布提供特別按揭貸款安排，包括容許延期償還按揭供款或本金，具體延遲償還的時間和額度方面。金管局總裁余偉文今日(11日)表示，大埔宏福苑火災涉及的按揭問題頗複雜，正與政府、銀行界、保險界、法律界的不同人士密切聯繫及討論，研究如何處理。

余稱，要看保險安排，又或者之後的重置安排，以及涉及的法律程序，然後才會有方案。銀行已推出兩輪合計11項支援措施協助災民，包括6個月按揭還款寬限期等，讓各方有空間研究如何處理往後的貸款，如災民有需要進一步銀行服務支援，將會繼續推出不同措施。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】