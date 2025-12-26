宏福苑火災發生1個月 有災民仍心情低落 冀避免悲劇再發生

【on.cc東網專訊】宏福苑火災造成嚴重傷亡，161人死亡，數千災民要入住緊急住所。火災發生一個月，有遷入大埔過渡屋的災民形容「啱啱適應」，暫不考慮搬走，由於心情低落，不想出席太歡樂的活動，但有宏昌閣居民外出與朋友聖誕聚會，又希望事件帶給社會和政府一些提醒，避免悲劇再次發生。

有災民對傳媒表示，搬入大埔過渡性房屋「樂善村」近一個月，目前家電基本齊備，亦有街坊照應，形容是啱啱適應，暫時不會考慮搬走，但指樂善村位置較偏僻，始終出入不方便。

72歲的程女士獨居在宏福苑，火災時成功逃生，她對傳媒表示，災後這段時間除了繼續去黃大仙湊孫之外，其他正常社交都停止了，包括與朋友飲茶及上跳舞班，指因為社會持續關注火災新聞，氣氛低落，自己都不想出席太歡樂的活動。

程女士指災後見到同層居住的街坊無事都好感動，目前最期望當局盡快讓居民返回單位點算損失，所以已經取消旅行計劃，留港等待安排。

聖誕節翌日，今日(26日)是拆禮物日。有宏昌閣居民外出同朋友聖誕聚會，指雖然宏福苑大火已一個月，但希望香港市民以平常心度過節日，感謝各界就事件的付出，祝願市民聖誕快樂；又希望事件帶給社會和政府一些提醒，避免悲劇再次發生。

